Сделка на триллион и пара неожиданных союзников: как OpenAI строит империю ИИ

Мир искусственного интеллекта превращается в поле для крупных альянсов и неожиданных сделок. На этой неделе две новости встряхнули отрасль: Nvidia заключила партнёрство с OpenAI на сумму до 100 миллиардов долларов, а сама OpenAI стала акционером AMD в рамках ещё одной нестандартной сделки. Всё это — часть масштабной стратегии Сэма Альтмана по превращению компании в самостоятельного гиперскейлера с собственной инфраструктурой мирового уровня.

Реакция Дженсена Хуанга: "Не совсем знал"

Когда генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга спросили в эфире CNBC, знал ли он о сделке OpenAI с AMD до её объявления, он честно ответил: "Не совсем".

"Мы впервые будем продавать им напрямую", — пояснил Хуанг, добавив, что Nvidia продолжит поставлять оборудование и облачным разработчикам.

Речь идёт не просто о видеокартах. Компания готова предоставлять OpenAI системы, сетевые решения и инфраструктуру для центров обработки данных, необходимых для работы будущих моделей искусственного интеллекта. По сути, Nvidia помогает OpenAI подготовиться к переходу из статуса клиента в статус полноценного оператора дата-центров.

Необычная сделка OpenAI с AMD

Как ранее сообщил TechCrunch, сделка OpenAI с AMD действительно выбивается из привычных рамок. AMD предоставит OpenAI значительный пакет собственных акций — до 10% от общей стоимости компании в течение нескольких лет. Размер доли будет зависеть от динамики акций и других финансовых показателей.

В обмен OpenAI обязуется использовать и совершенствовать новые поколения графических процессоров AMD, предназначенные для обучения моделей ИИ. Таким образом, OpenAI становится не просто клиентом, а совладельцем компании — редкий случай для технологического рынка.

Для сравнения, Nvidia пошла по противоположному пути: именно она инвестировала в OpenAI, став акционером стартапа. Получается зеркальная ситуация — один гигант вкладывается в OpenAI, другой отдаёт ей часть своих акций в обмен на развитие технологий.

Сколько стоит искусственный интеллект

Хуанг признал, что у OpenAI пока нет средств, чтобы самостоятельно профинансировать строительство дата-центров такого уровня.

"Каждый гигаватт центра обработки данных ИИ обойдётся в 50-60 миллиардов долларов, включая землю, энергию, серверы и оборудование", — отметил глава Nvidia.

Для понимания масштаба: по состоянию на 2025 год OpenAI уже ввела в эксплуатацию около 10 гигаватт вычислительных мощностей в США. Это часть проекта Stargate, оценённого в 500 миллиардов долларов, реализуемого совместно с Oracle и SoftBank. Ещё 300 миллиардов OpenAI инвестировала в облачные технологии Oracle.

Соглашения с Nvidia и AMD предусматривают строительство центров обработки данных на 10 и 6 гигаватт соответственно, а европейская программа Stargate UK расширит мощности в Великобритании и ЕС. Совокупная стоимость сделок, по оценкам Bloomberg, может приближаться к 1 триллиону долларов.

Критика и риски

Несмотря на масштаб и амбиции, сделки OpenAI подверглись критике за "цикличность": Nvidia фактически финансирует своего же клиента, получая взамен долю в OpenAI, который, в свою очередь, закупает её оборудование. Это создаёт своеобразную систему замкнутого капитала, где одни и те же деньги циркулируют между партнёрами, подталкивая рост рыночной стоимости.

Тем не менее, обе стороны называют такие шаги необходимыми для развития экосистемы ИИ и ускорения внедрения новых технологий.

Сэм Альтман: "Ждите большего"

Пока Дженсен Хуанг делился своими планами на CNBC, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выступал в подкасте Andreessen Horowitz (a16z).

"В ближайшие месяцы вы можете ожидать от нас гораздо большего", — заявил он.

По словам Альтмана, OpenAI готовит новые проекты и модели, которые потребуют огромных вычислительных мощностей. Поэтому компания решила "сделать агрессивную ставку на инфраструктуру" и заключить несколько мегасделок одновременно.

Он подчеркнул, что для реализации такого масштаба инициатив OpenAI потребуется поддержка всей отрасли — от производителей микросхем до поставщиков энергии и операторов дата-центров.

"Чтобы сделать ставку такого масштаба, нам нужна поддержка всей индустрии — от уровня электронов до распространения моделей", — добавил Альтман.

Сравнение партнёрств

Партнёр Формат сделки Объём мощностей Финансовый масштаб Ключевая цель Nvidia Инвестиции в OpenAI 10 ГВт До $100 млрд Создание дата-центров ИИ AMD Передача до 10% акций OpenAI 6 ГВт До $500 млрд совокупно Совместная разработка GPU Oracle / SoftBank Проект Stargate 10 ГВт $500 млрд Вычислительная инфраструктура Stargate UK Европейское расширение 4-6 ГВт В стадии планирования Центры в Великобритании и ЕС

Как OpenAI зарабатывает сегодня

Несмотря на головокружительные цифры, текущая выручка OpenAI значительно скромнее — около 4,5 миллиарда долларов за первую половину 2025 года. Даже если этот показатель удвоится, он всё равно далёк от стоимости заключённых соглашений.

Тем не менее, Альтман уверен, что инвестиции окупятся. Новые модели и инструменты, по его словам, станут "намного функциональнее" и смогут приносить компании принципиально иной доход.

"Я никогда не был так уверен в перспективах исследований и экономической выгоде, которую принесёт использование этих моделей", — заявил Сэм Альтман.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: чрезмерное расширение инфраструктуры без гарантированного спроса.

Последствие: риск кассовых разрывов и перегрева рынка.

Альтернатива: гибридное финансирование через партнёрства, как делает OpenAI.

Ошибка: зависимость от одного поставщика.

Последствие: технологическая уязвимость.

Альтернатива: диверсификация — сотрудничество и с Nvidia, и с AMD.

Ошибка: недооценка энергетических затрат.

Последствие: замедление масштабирования.

Альтернатива: долгосрочные контракты с энергетическими компаниями и инвестиции в зелёную энергетику.

Плюсы и минусы стратегии OpenAI

Плюсы Минусы Ускоренное развитие технологий ИИ Огромные капитальные затраты Расширение партнёрств с лидерами отрасли Риски цикличного инвестирования Прямая работа с производителями чипов Долгая окупаемость Возможность стать независимым гиперскейлером Зависимость от внешнего капитала

А что если ставка не сыграет?

Если темпы роста рынка ИИ замедлятся или регуляторы введут ограничения, OpenAI рискует остаться с инфраструктурой, несоразмерной выручке. Но если прогноз Альтмана сбудется, компания станет первым игроком, который превратил вычислительные мощности в стратегическое преимущество.