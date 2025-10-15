Писали, что умны — а теперь могут дорого заплатить: OpenAI обвиняют в пиратстве

Компания OpenAI оказалась в центре очередного конфликта, который может перерасти в один из самых громких судебных процессов в истории искусственного интеллекта. По данным Bloomberg Law, в распоряжении издателей и авторов оказалась внутренняя переписка сотрудников компании, где обсуждалось удаление набора данных, содержащего нелегальные копии книг, использованных для обучения ChatGPT.

Если эти сведения подтвердятся, OpenAI может быть обвинена не просто в нарушении авторских прав, а в умышленном использовании пиратского контента. В этом случае компании грозит штраф до 150 тысяч долларов за каждое произведение, что при масштабах её датасетов может обернуться многомиллиардными исками.

"Если утечка подтвердится, это станет первым документальным доказательством сознательного нарушения авторских прав при обучении ИИ", — отметил эксперт по цифровому праву Майкл Картер.

Что известно об утечке

Журналисты Bloomberg Law сообщают, что в электронной переписке OpenAI обсуждался некий "вспомогательный набор данных", в который входили тексты популярных романов и научных изданий. Эти файлы якобы были загружены без разрешения правообладателей и использовались для обучения языковых моделей.

Когда в компании начали готовиться к аудитам, сотрудники предложили удалить или переименовать этот набор, чтобы избежать юридических рисков. Внутренние документы, переданные юристам истцов, содержат указания "заменить упоминания источников" и "обеспечить конфиденциальность при ответах на запросы СМИ".

Официальных комментариев от OpenAI пока нет, но юристы компании утверждают, что утечка искажает контекст: обсуждения якобы касались ранних экспериментов с публичными датасетами, а не основного обучающего материала.

Потенциальные последствия

Если суд установит, что OpenAI осознанно использовала нелицензированные тексты, компания может столкнуться с коллективным иском издателей и авторов. Размер компенсации будет зависеть от количества произведений, вошедших в незаконные выборки.

Аналитики считают, что речь может идти о сотнях тысяч книг, включая современные бестселлеры и научную литературу. В этом случае общая сумма претензий может превысить несколько миллиардов долларов.

"Даже если штраф будет снижен, ущерб для репутации OpenAI окажется огромным — особенно в условиях растущего внимания к этичности обучения ИИ", — заявил юрист по интеллектуальной собственности Дэниел Ли.

Сравнение с делом Anthropic

История OpenAI во многом напоминает прецедент с компанией Anthropic, разработчиком модели Claude. В августе 2025 года Anthropic согласилась выплатить 1,5 миллиарда долларов компенсации после обвинений в использовании пиратских текстов для обучения.

Параметр OpenAI (ChatGPT) Anthropic (Claude) Тип обвинения Использование пиратских книг Использование защищённых текстов без лицензии Статус дела Расследование в процессе Урегулировано вне суда Возможный штраф До $150 000 за каждое произведение Компенсация $1,5 млрд Масштаб обучающего набора Сотни тысяч книг Несколько десятков тысяч Потенциальный ущерб Многомиллиардный Ограниченный соглашением

Если суд решит, что OpenAI действовала с намерением скрыть следы использования пиратских данных, последствия для индустрии могут быть куда серьёзнее, чем в случае Anthropic.

Почему это важно для индустрии ИИ

Большинство современных языковых моделей, включая ChatGPT, Claude и Gemini, обучаются на огромных объёмах текстов из интернета. Однако вопрос законности и происхождения этих данных остаётся не до конца урегулированным.

Авторы и издатели всё чаще требуют прозрачности в источниках обучения, утверждая, что их произведения используются без разрешения и без компенсации. В ответ разработчики ИИ ссылаются на принципы "добросовестного использования" (fair use), но юристы отмечают, что этот аргумент может не применяться, если компания осознанно использовала пиратские копии.

Судебная перспектива

На данный момент суд рассматривает возможность снятия с OpenAI статуса адвокатской привилегии. Это даст истцам право запросить полные версии внутренних переписок и служебных документов. Если эти материалы будут признаны доказательствами умышленного сокрытия нарушений, компании грозит не только штраф, но и уголовная ответственность отдельных руководителей.

Ожидается, что первые слушания по делу начнутся в ближайшие месяцы. Эксперты предполагают, что OpenAI попытается урегулировать конфликт до суда, чтобы избежать репутационного кризиса и утечки корпоративной информации.

А что если обвинения подтвердятся?

Если вина OpenAI будет доказана, последствия выйдут далеко за рамки одной компании. Это может привести к:

• созданию международных стандартов лицензирования контента для ИИ;

• пересмотру правил "fair use" в США;

• ужесточению контроля за обучающими наборами данных;

• массовым искам против других разработчиков моделей.

Плюсы и минусы ситуации для индустрии

Положительные эффекты Негативные последствия Повышение прозрачности в обучении ИИ Возможные многомиллиардные иски Создание стандартов этичного использования данных Репутационные потери для OpenAI Формирование рынка лицензированного контента Ужесточение регулирования Возможность компенсации авторам Замедление инноваций Повышение доверия пользователей Рост затрат на обучение моделей

FAQ

Что именно нашли издатели в переписке?

Сообщения о намерении удалить набор данных с пиратскими книгами и изменить его название в документации.

Почему OpenAI не прокомментировала утечку?

Компания, по словам юристов, не может давать публичные заявления до завершения проверки иска.

Может ли это повлиять на работу ChatGPT?

Пока нет. Даже при подтверждении нарушений OpenAI сможет выпустить обновления, исключив спорные данные.

Мифы и правда

Миф: ChatGPT обучен исключительно на пиратских книгах.

Правда: большая часть данных получена из публичных источников, но часть контента могла содержать защищённые тексты.

Миф: OpenAI уже признала вину.

Правда: официальных признаний нет, расследование продолжается.

Миф: модель будет отключена.

Правда: такого сценария не рассматривают, речь идёт о финансовых и юридических последствиях.

Исторический контекст

Дебаты о законности использования защищённых текстов начались ещё в 2023 году, когда несколько авторов, включая Джорджа Р. Р. Мартина и Джонатана Франзена, подали коллективные иски против OpenAI. Тогда компания заявила, что её модели "не хранят тексты, а лишь обучаются на статистических закономерностях".

Теперь же ситуация может обернуться иначе: если подтвердится, что сотрудники осознанно скрывали использование нелицензированных данных, прецедент станет решающим для всей индустрии генеративного ИИ.

