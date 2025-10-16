Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дата-центр в неоновом свете
Дата-центр в неоновом свете
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:16

Нейросети требуют энергии — OpenAI начинает аппаратную гонку с Google и Amazon

OpenAI и Broadcom создадут ИИ-инфраструктуру мощностью 10 ГВт для будущих моделей GPT

Компания OpenAI объявила о стратегическом партнёрстве с Broadcom, производителем полупроводников мирового уровня. Совместный проект направлен на создание инфраструктуры мощностью 10 гигаватт, которая станет основой для следующего поколения систем искусственного интеллекта.

Новый этап: OpenAI переходит к собственным аппаратным решениям

Партнёрство предполагает разработку и развертывание специализированных ИИ-ускорителей - серверных стоек и процессорных систем, оптимизированных под работу с большими языковыми и мультимодальными моделями. Их установка начнётся в 2026 году и продолжится до 2029 года в дата-центрах OpenAI и партнёрских площадках.

"Разрабатывая собственные чипы и системы, OpenAI может напрямую внедрять полученные в ходе разработки передовых моделей и продуктов знания в аппаратное обеспечение, открывая новые уровни возможностей и интеллекта", — говорится в заявлении OpenAI.

По оценке Financial Times, стоимость сделки с Broadcom может достигать 350-500 миллиардов долларов - это одна из самых масштабных инфраструктурных инвестиций в истории искусственного интеллекта.

Зачем OpenAI нужны собственные чипы

С ростом вычислительных требований для обучения моделей GPT-5 и последующих поколений OpenAI стремится снизить зависимость от сторонних поставщиков, таких как Nvidia и AMD. Разработка собственной аппаратной экосистемы позволит компании:

  1. Ускорить обучение моделей за счёт кастомизированных архитектур, оптимизированных под конкретные алгоритмы.

  2. Снизить издержки на аренду облачных мощностей.

  3. Контролировать энергоэффективность и тепловую нагрузку дата-центров.

  4. Повысить безопасность и автономность инфраструктуры.

Broadcom, со своей стороны, получает уникальную возможность закрепиться в быстрорастущем сегменте ИИ-полупроводников, где доминирует Nvidia.

Цепочка мегасделок OpenAI

Партнёрство с Broadcom — лишь одно из звеньев в череде масштабных соглашений, которые OpenAI заключила за последние месяцы.

Партнёр Содержание сделки Объём инвестиций Срок реализации
Broadcom Совместное производство ИИ-оборудования мощностью 10 ГВт $350-500 млрд 2026-2029
AMD Закупка 6 ГВт ускорителей для обучения ИИ Десятки млрд 2025-2027
Nvidia Использование и совместная разработка GPU на 10 ГВт $100 млрд Сентябрь 2025
Oracle Расширение облачной инфраструктуры $300 млрд (по данным СМИ) 2025-2028

Такая активность отражает переход OpenAI от чисто исследовательской компании к технологическому гиганту с собственной вычислительной экосистемой, способной конкурировать с Amazon, Microsoft и Google.

Почему Broadcom — идеальный партнёр

Компания Broadcom известна своими решениями для дата-центров и сетевой инфраструктуры, включая ASIC-чипы и оптические системы передачи данных. В сотрудничестве с OpenAI она займётся проектированием и производством специализированных процессоров и систем охлаждения для работы с большими нагрузками.

Для Broadcom этот контракт открывает выход в новую нишу — производство кастомных ИИ-процессоров для крупных моделей, где сейчас безусловным лидером является Nvidia.

Технологический контекст

Разработка аппаратных решений в тандеме с ИИ-моделями становится трендом индустрии. OpenAI повторяет путь крупных игроков, которые интегрируют аппаратные и программные инновации:

  • Google использует собственные Tensor Processing Units (TPU).

  • Amazon создаёт чипы Trainium и Inferentia.

  • Meta разрабатывает MTIA — архитектуру для внутренних ИИ-систем.

Таким образом, OpenAI с Broadcom формируют новый конкурентный полюс, ориентированный на оптимизацию вычислений под мультимодальные модели, включая GPT-5 и будущие версии ChatGPT, Codex и DALL·E.

Экономический эффект

Партнёрство может изменить распределение сил в индустрии:

  • Рынок ИИ-чипов к 2030 году может превысить $1 трлн, и OpenAI намерена стать не только потребителем, но и поставщиком технологий.

  • Спрос на энергию для ИИ-центров вырастет кратно, что потребует внедрения решений по энергоэффективности и "зелёных" источников питания.

  • Себестоимость обучения моделей может снизиться на 20-30% при переходе на собственные процессоры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: зависимость от одного поставщика GPU.
    Последствие: дефицит оборудования и замедление обучения.
    Альтернатива: партнёрство с Broadcom и параллельная разработка собственных чипов.

  • Ошибка: игнорирование энергоэффективности дата-центров.
    Последствие: рост расходов и перегрев серверов.
    Альтернатива: внедрение охлаждающих систем нового поколения от Broadcom.

  • Ошибка: фокус только на программных инновациях.
    Последствие: ограничение масштабирования моделей.
    Альтернатива: объединение аппаратных и ИИ-разработок под единым управлением.

А что если OpenAI станет производителем чипов?

Если проект с Broadcom окажется успешным, OpenAI может создать дочернюю структуру по производству ИИ-процессоров, предлагая их не только для собственных нужд, но и внешним клиентам — аналогично стратегии Google с TPU.

Это позволит компании контролировать весь цикл — от архитектуры модели до вычислительного железа, превратив OpenAI в технологического интегратора полного цикла.

Плюсы и минусы партнёрства

Плюсы Минусы
Повышение производительности и автономности Огромные капитальные затраты
Снижение зависимости от Nvidia и AMD Долгие сроки реализации (до 2029 года)
Оптимизация под собственные ИИ-модели Высокие технологические риски
Возможность создания уникальной архитектуры Необходимость найма тысяч инженеров

FAQ

Когда появятся первые серверы на базе Broadcom для OpenAI?
Ожидается, что установка начнётся в 2026 году.

Где будут размещаться дата-центры с новым оборудованием?
Часть инфраструктуры разместят в США, а часть — в партнёрских центрах OpenAI в Европе и Азии.

Повлияет ли это на скорость ChatGPT?
Да, новые мощности обеспечат более быстрое обучение и обновление моделей, включая GPT-5 и будущие версии.

Связано ли это с проектом Azure от Microsoft?
Частично. OpenAI по-прежнему использует Azure, но создаёт независимую инфраструктуру для масштабирования.

Как Broadcom будет участвовать в производстве?
Компания займётся дизайном и производством ASIC-чипов и систем сетевого взаимодействия для дата-центров OpenAI.

Мифы и правда

  • Миф: OpenAI отказывается от Nvidia.
    Правда: компания диверсифицирует поставщиков, сохраняя партнёрство с Nvidia.

  • Миф: Broadcom займётся производством ИИ-моделей.
    Правда: она отвечает только за аппаратную часть.

  • Миф: сделка ограничена США.
    Правда: инфраструктура будет развернута глобально.

Исторический контекст

2023 год - OpenAI впервые обсуждает идею собственных ИИ-чипов.
2024 год - Broadcom инвестирует в ИИ-инфраструктуру для корпоративных клиентов.
2025 год - OpenAI заключает серию сделок с Nvidia, AMD и Oracle.
2026-2029 годы - развёртывание дата-центров с мощностью 10 ГВт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Coinbase увеличила долю в индийской криптобирже CoinDCX, оценённой в $2,45 млрд сегодня в 2:26
Индийская криптобиржа стала дороже, чем многие банки: что происходит с CoinDCX после скандала

Coinbase увеличила инвестиции в индийскую криптобиржу CoinDCX, оценив её в 2,45 млрд долларов. Что стоит за сделкой и как она изменит крипторынок Индии?

Читать полностью » Waymo запустит коммерческий сервис роботакси в Лондоне в 2026 году сегодня в 1:16
Роботакси с британским акцентом: Лондон встает в очередь за новым транспортом будущего

Waymo готовится запустить в 2026 году роботакси в Лондоне. Как компания выйдет на британский рынок и что ждёт жителей столицы с появлением автономных машин?

Читать полностью » Google инвестирует $15 млрд в создание центра искусственного интеллекта и дата-центра мощностью 1 ГВт в Индии сегодня в 0:17
Цифровая битва за Индию: Google идёт на территорию местных гигантов

Google инвестирует $15 млрд в строительство гига-центра ИИ и дата-центра в Индии. Проект в Вишакхапатнаме станет крупнейшей инвестицией компании за пределами США и ключевым шагом в стратегии Digital India.

Читать полностью » Morgan Stanley: рынок интерфейсов мозг–компьютер может достичь $400 млрд в США вчера в 23:26
Мысли вместо мышки: нейроинтерфейсы готовятся заменить всё

Morgan Stanley прогнозирует: рынок интерфейсов мозг–компьютер в США может достичь $400 млрд с развитием технологий Neuralink и интеграцией ИИ. Это может стать новой технологической революцией.

Читать полностью » Apple убрала блок питания из комплекта 14-дюймового MacBook Pro с чипом M5 в Европе вчера в 22:59
MacBook без души в коробке: зачем Apple убрала зарядку и что вас ждёт

Новый MacBook Pro в Европе продаётся без зарядного блока, покупателям придётся выбирать адаптер отдельно, что удивило многих фанатов Apple.

Читать полностью » The Washington Post: Китай стал мировым лидером по числу промышленных роботов и делает ставку на гуманоидов вчера в 21:16
Сборка за сутки, цена как у смартфона: в Китае началась роботизация по-китайски

Китай стремительно превращается в мирового лидера по производству гуманоидных роботов. Массовые инвестиции, господдержка и демографический фактор делают страну фабрикой будущего.

Читать полностью » У некоторых пользователей iPhone 17 Pro Max оранжевый корпус постепенно становится бледно-розовым вчера в 20:37
Смартфон с характером: оранжевый iPhone 17 Pro Max удивил пользователей "эволюцией" оттенка

Владельцы оранжевого iPhone 17 Pro Max замечают необычное изменение оттенка. Производитель пока не прокомментировал ситуацию, а пользователи обсуждают причину и последствия.

Читать полностью » Microsoft готовит масштабное обновление GitHub — платформа станет центром ИИ-разработки вчера в 19:17
Microsoft мстит за Copilot: GitHub превращается в ИИ-панель управления вселенной кода

Microsoft готовит масштабное обновление GitHub. Компания хочет превратить платформу из хранилища кода в центр ИИ-разработки, чтобы противостоять конкурентам вроде Cursor и Claude Code.

Читать полностью »

Новости
Технологии
YouTube запустил раздел о психическом здоровье для подростков 13–17 лет
Красота и здоровье
Гинеколог Елена Ремез рассказала, когда токсикоз при беременности становится опасным
Красота и здоровье
Снижение сахара и физическая активность помогают предотвратить диабет 2 типа — врачи
УрФО
Свердловская область лидирует на Урале по числу вакансий водителей — данные HH.ru
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров объяснил, почему норма в 10 000 шагов в день не подходит всем
Еда
Оладьи в духовке готовятся без использования масла и напоминают мини-булочки
Садоводство
Исследование: разница температур внутри и снаружи закрытой теплицы зимой не превышает 3 °C
Еда
Шоколадные эклеры с хрустящей корочкой получается нежным и сладким
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet