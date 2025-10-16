Нейросети требуют энергии — OpenAI начинает аппаратную гонку с Google и Amazon
Компания OpenAI объявила о стратегическом партнёрстве с Broadcom, производителем полупроводников мирового уровня. Совместный проект направлен на создание инфраструктуры мощностью 10 гигаватт, которая станет основой для следующего поколения систем искусственного интеллекта.
Новый этап: OpenAI переходит к собственным аппаратным решениям
Партнёрство предполагает разработку и развертывание специализированных ИИ-ускорителей - серверных стоек и процессорных систем, оптимизированных под работу с большими языковыми и мультимодальными моделями. Их установка начнётся в 2026 году и продолжится до 2029 года в дата-центрах OpenAI и партнёрских площадках.
"Разрабатывая собственные чипы и системы, OpenAI может напрямую внедрять полученные в ходе разработки передовых моделей и продуктов знания в аппаратное обеспечение, открывая новые уровни возможностей и интеллекта", — говорится в заявлении OpenAI.
По оценке Financial Times, стоимость сделки с Broadcom может достигать 350-500 миллиардов долларов - это одна из самых масштабных инфраструктурных инвестиций в истории искусственного интеллекта.
Зачем OpenAI нужны собственные чипы
С ростом вычислительных требований для обучения моделей GPT-5 и последующих поколений OpenAI стремится снизить зависимость от сторонних поставщиков, таких как Nvidia и AMD. Разработка собственной аппаратной экосистемы позволит компании:
Ускорить обучение моделей за счёт кастомизированных архитектур, оптимизированных под конкретные алгоритмы.
Снизить издержки на аренду облачных мощностей.
Контролировать энергоэффективность и тепловую нагрузку дата-центров.
Повысить безопасность и автономность инфраструктуры.
Broadcom, со своей стороны, получает уникальную возможность закрепиться в быстрорастущем сегменте ИИ-полупроводников, где доминирует Nvidia.
Цепочка мегасделок OpenAI
Партнёрство с Broadcom — лишь одно из звеньев в череде масштабных соглашений, которые OpenAI заключила за последние месяцы.
|Партнёр
|Содержание сделки
|Объём инвестиций
|Срок реализации
|Broadcom
|Совместное производство ИИ-оборудования мощностью 10 ГВт
|$350-500 млрд
|2026-2029
|AMD
|Закупка 6 ГВт ускорителей для обучения ИИ
|Десятки млрд
|2025-2027
|Nvidia
|Использование и совместная разработка GPU на 10 ГВт
|$100 млрд
|Сентябрь 2025
|Oracle
|Расширение облачной инфраструктуры
|$300 млрд (по данным СМИ)
|2025-2028
Такая активность отражает переход OpenAI от чисто исследовательской компании к технологическому гиганту с собственной вычислительной экосистемой, способной конкурировать с Amazon, Microsoft и Google.
Почему Broadcom — идеальный партнёр
Компания Broadcom известна своими решениями для дата-центров и сетевой инфраструктуры, включая ASIC-чипы и оптические системы передачи данных. В сотрудничестве с OpenAI она займётся проектированием и производством специализированных процессоров и систем охлаждения для работы с большими нагрузками.
Для Broadcom этот контракт открывает выход в новую нишу — производство кастомных ИИ-процессоров для крупных моделей, где сейчас безусловным лидером является Nvidia.
Технологический контекст
Разработка аппаратных решений в тандеме с ИИ-моделями становится трендом индустрии. OpenAI повторяет путь крупных игроков, которые интегрируют аппаратные и программные инновации:
-
Google использует собственные Tensor Processing Units (TPU).
-
Amazon создаёт чипы Trainium и Inferentia.
-
Meta разрабатывает MTIA — архитектуру для внутренних ИИ-систем.
Таким образом, OpenAI с Broadcom формируют новый конкурентный полюс, ориентированный на оптимизацию вычислений под мультимодальные модели, включая GPT-5 и будущие версии ChatGPT, Codex и DALL·E.
Экономический эффект
Партнёрство может изменить распределение сил в индустрии:
-
Рынок ИИ-чипов к 2030 году может превысить $1 трлн, и OpenAI намерена стать не только потребителем, но и поставщиком технологий.
-
Спрос на энергию для ИИ-центров вырастет кратно, что потребует внедрения решений по энергоэффективности и "зелёных" источников питания.
-
Себестоимость обучения моделей может снизиться на 20-30% при переходе на собственные процессоры.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: зависимость от одного поставщика GPU.
Последствие: дефицит оборудования и замедление обучения.
Альтернатива: партнёрство с Broadcom и параллельная разработка собственных чипов.
-
Ошибка: игнорирование энергоэффективности дата-центров.
Последствие: рост расходов и перегрев серверов.
Альтернатива: внедрение охлаждающих систем нового поколения от Broadcom.
-
Ошибка: фокус только на программных инновациях.
Последствие: ограничение масштабирования моделей.
Альтернатива: объединение аппаратных и ИИ-разработок под единым управлением.
А что если OpenAI станет производителем чипов?
Если проект с Broadcom окажется успешным, OpenAI может создать дочернюю структуру по производству ИИ-процессоров, предлагая их не только для собственных нужд, но и внешним клиентам — аналогично стратегии Google с TPU.
Это позволит компании контролировать весь цикл — от архитектуры модели до вычислительного железа, превратив OpenAI в технологического интегратора полного цикла.
Плюсы и минусы партнёрства
|Плюсы
|Минусы
|Повышение производительности и автономности
|Огромные капитальные затраты
|Снижение зависимости от Nvidia и AMD
|Долгие сроки реализации (до 2029 года)
|Оптимизация под собственные ИИ-модели
|Высокие технологические риски
|Возможность создания уникальной архитектуры
|Необходимость найма тысяч инженеров
FAQ
Когда появятся первые серверы на базе Broadcom для OpenAI?
Ожидается, что установка начнётся в 2026 году.
Где будут размещаться дата-центры с новым оборудованием?
Часть инфраструктуры разместят в США, а часть — в партнёрских центрах OpenAI в Европе и Азии.
Повлияет ли это на скорость ChatGPT?
Да, новые мощности обеспечат более быстрое обучение и обновление моделей, включая GPT-5 и будущие версии.
Связано ли это с проектом Azure от Microsoft?
Частично. OpenAI по-прежнему использует Azure, но создаёт независимую инфраструктуру для масштабирования.
Как Broadcom будет участвовать в производстве?
Компания займётся дизайном и производством ASIC-чипов и систем сетевого взаимодействия для дата-центров OpenAI.
Мифы и правда
-
Миф: OpenAI отказывается от Nvidia.
Правда: компания диверсифицирует поставщиков, сохраняя партнёрство с Nvidia.
-
Миф: Broadcom займётся производством ИИ-моделей.
Правда: она отвечает только за аппаратную часть.
-
Миф: сделка ограничена США.
Правда: инфраструктура будет развернута глобально.
Исторический контекст
• 2023 год - OpenAI впервые обсуждает идею собственных ИИ-чипов.
• 2024 год - Broadcom инвестирует в ИИ-инфраструктуру для корпоративных клиентов.
• 2025 год - OpenAI заключает серию сделок с Nvidia, AMD и Oracle.
• 2026-2029 годы - развёртывание дата-центров с мощностью 10 ГВт.
