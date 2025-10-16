Нейросети требуют энергии — OpenAI начинает аппаратную гонку с Google и Amazon

Компания OpenAI объявила о стратегическом партнёрстве с Broadcom, производителем полупроводников мирового уровня. Совместный проект направлен на создание инфраструктуры мощностью 10 гигаватт, которая станет основой для следующего поколения систем искусственного интеллекта.

Новый этап: OpenAI переходит к собственным аппаратным решениям

Партнёрство предполагает разработку и развертывание специализированных ИИ-ускорителей - серверных стоек и процессорных систем, оптимизированных под работу с большими языковыми и мультимодальными моделями. Их установка начнётся в 2026 году и продолжится до 2029 года в дата-центрах OpenAI и партнёрских площадках.

"Разрабатывая собственные чипы и системы, OpenAI может напрямую внедрять полученные в ходе разработки передовых моделей и продуктов знания в аппаратное обеспечение, открывая новые уровни возможностей и интеллекта", — говорится в заявлении OpenAI.

По оценке Financial Times, стоимость сделки с Broadcom может достигать 350-500 миллиардов долларов - это одна из самых масштабных инфраструктурных инвестиций в истории искусственного интеллекта.

Зачем OpenAI нужны собственные чипы

С ростом вычислительных требований для обучения моделей GPT-5 и последующих поколений OpenAI стремится снизить зависимость от сторонних поставщиков, таких как Nvidia и AMD. Разработка собственной аппаратной экосистемы позволит компании:

Ускорить обучение моделей за счёт кастомизированных архитектур, оптимизированных под конкретные алгоритмы. Снизить издержки на аренду облачных мощностей. Контролировать энергоэффективность и тепловую нагрузку дата-центров. Повысить безопасность и автономность инфраструктуры.

Broadcom, со своей стороны, получает уникальную возможность закрепиться в быстрорастущем сегменте ИИ-полупроводников, где доминирует Nvidia.

Цепочка мегасделок OpenAI

Партнёрство с Broadcom — лишь одно из звеньев в череде масштабных соглашений, которые OpenAI заключила за последние месяцы.

Партнёр Содержание сделки Объём инвестиций Срок реализации Broadcom Совместное производство ИИ-оборудования мощностью 10 ГВт $350-500 млрд 2026-2029 AMD Закупка 6 ГВт ускорителей для обучения ИИ Десятки млрд 2025-2027 Nvidia Использование и совместная разработка GPU на 10 ГВт $100 млрд Сентябрь 2025 Oracle Расширение облачной инфраструктуры $300 млрд (по данным СМИ) 2025-2028

Такая активность отражает переход OpenAI от чисто исследовательской компании к технологическому гиганту с собственной вычислительной экосистемой, способной конкурировать с Amazon, Microsoft и Google.

Почему Broadcom — идеальный партнёр

Компания Broadcom известна своими решениями для дата-центров и сетевой инфраструктуры, включая ASIC-чипы и оптические системы передачи данных. В сотрудничестве с OpenAI она займётся проектированием и производством специализированных процессоров и систем охлаждения для работы с большими нагрузками.

Для Broadcom этот контракт открывает выход в новую нишу — производство кастомных ИИ-процессоров для крупных моделей, где сейчас безусловным лидером является Nvidia.

Технологический контекст

Разработка аппаратных решений в тандеме с ИИ-моделями становится трендом индустрии. OpenAI повторяет путь крупных игроков, которые интегрируют аппаратные и программные инновации:

Google использует собственные Tensor Processing Units (TPU).

Amazon создаёт чипы Trainium и Inferentia.

Meta разрабатывает MTIA — архитектуру для внутренних ИИ-систем.

Таким образом, OpenAI с Broadcom формируют новый конкурентный полюс, ориентированный на оптимизацию вычислений под мультимодальные модели, включая GPT-5 и будущие версии ChatGPT, Codex и DALL·E.

Экономический эффект

Партнёрство может изменить распределение сил в индустрии:

Рынок ИИ-чипов к 2030 году может превысить $1 трлн, и OpenAI намерена стать не только потребителем, но и поставщиком технологий.

Спрос на энергию для ИИ-центров вырастет кратно, что потребует внедрения решений по энергоэффективности и "зелёных" источников питания.

Себестоимость обучения моделей может снизиться на 20-30% при переходе на собственные процессоры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: зависимость от одного поставщика GPU.

Последствие: дефицит оборудования и замедление обучения.

Альтернатива: партнёрство с Broadcom и параллельная разработка собственных чипов.

Ошибка: игнорирование энергоэффективности дата-центров.

Последствие: рост расходов и перегрев серверов.

Альтернатива: внедрение охлаждающих систем нового поколения от Broadcom.

Ошибка: фокус только на программных инновациях.

Последствие: ограничение масштабирования моделей.

Альтернатива: объединение аппаратных и ИИ-разработок под единым управлением.

А что если OpenAI станет производителем чипов?

Если проект с Broadcom окажется успешным, OpenAI может создать дочернюю структуру по производству ИИ-процессоров, предлагая их не только для собственных нужд, но и внешним клиентам — аналогично стратегии Google с TPU.

Это позволит компании контролировать весь цикл — от архитектуры модели до вычислительного железа, превратив OpenAI в технологического интегратора полного цикла.

Плюсы и минусы партнёрства

Плюсы Минусы Повышение производительности и автономности Огромные капитальные затраты Снижение зависимости от Nvidia и AMD Долгие сроки реализации (до 2029 года) Оптимизация под собственные ИИ-модели Высокие технологические риски Возможность создания уникальной архитектуры Необходимость найма тысяч инженеров

FAQ

Когда появятся первые серверы на базе Broadcom для OpenAI?

Ожидается, что установка начнётся в 2026 году.

Где будут размещаться дата-центры с новым оборудованием?

Часть инфраструктуры разместят в США, а часть — в партнёрских центрах OpenAI в Европе и Азии.

Повлияет ли это на скорость ChatGPT?

Да, новые мощности обеспечат более быстрое обучение и обновление моделей, включая GPT-5 и будущие версии.

Связано ли это с проектом Azure от Microsoft?

Частично. OpenAI по-прежнему использует Azure, но создаёт независимую инфраструктуру для масштабирования.

Как Broadcom будет участвовать в производстве?

Компания займётся дизайном и производством ASIC-чипов и систем сетевого взаимодействия для дата-центров OpenAI.

Мифы и правда

Миф: OpenAI отказывается от Nvidia.

Правда: компания диверсифицирует поставщиков, сохраняя партнёрство с Nvidia.

Миф: Broadcom займётся производством ИИ-моделей.

Правда: она отвечает только за аппаратную часть.

Миф: сделка ограничена США.

Правда: инфраструктура будет развернута глобально.

Исторический контекст

• 2023 год - OpenAI впервые обсуждает идею собственных ИИ-чипов.

• 2024 год - Broadcom инвестирует в ИИ-инфраструктуру для корпоративных клиентов.

• 2025 год - OpenAI заключает серию сделок с Nvidia, AMD и Oracle.

• 2026-2029 годы - развёртывание дата-центров с мощностью 10 ГВт.