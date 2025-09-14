Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:38

Когда сценарий пишет GPT-5: что ждёт зрителей в 2026 году

OpenAI создаёт первый мультфильм Critterz с использованием ИИ

OpenAI готовит свой первый полнометражный анимационный фильм, созданный при активном использовании искусственного интеллекта. Картина под названием Critterz ("Существа") должна выйти в 2026 году.

Как возник проект

Идея принадлежит креативному специалисту OpenAI Чаду Нельсону. Ещё три года назад он делал первые наброски будущего фильма с помощью генератора изображений DALL-E. Теперь он объединился с продюсерскими компаниями в Лондоне и Лос-Анджелесе, чтобы представить Critterz на Каннском кинофестивале в мае 2026 года.

Производство

  • Фильм создаётся совместно с Vertigo Films (Лондон) и Native Foreign (Лос-Анджелес), которая специализируется на совмещении ИИ и традиционных методов видеопроизводства.

  • Команда ставит цель завершить проект за 9 месяцев, тогда как классическая анимация обычно занимает до трёх лет.

  • Бюджет: менее $30 млн - заметно меньше, чем у традиционных анимационных фильмов.

  • В производстве задействованы GPT-5 и модели генерации изображений OpenAI.

Творческая команда

  • Сценарий написали авторы, работавшие над "Приключениями Паддингтона 3".

  • В ближайшие недели пройдёт кастинг актёров озвучивания.

  • Визуальные художники будут создавать эскизы, которые затем обработают с помощью ИИ.

Финансирование и модель работы

Финансирование обеспечивает парижская компания Federation Studios, материнская структура Vertigo. Команда разрабатывает схему вознаграждения, по которой около 30 участников проекта смогут получить долю от прибыли.

Зачем это нужно

По словам Нельсона, цель Critterz — показать, что ИИ способен создавать контент уровня большого экрана и при этом сокращать сроки и бюджет. Если проект окажется успешным, он может ускорить внедрение технологий ИИ в Голливуде.

Контекст

Крупные студии уже экспериментируют с ИИ: Disney, Netflix и другие используют его для задач производства и маркетинга. Одновременно усиливается правовая борьба за защиту интеллектуальной собственности: в 2025 году Disney, Universal и Warner Bros. Discovery подали иски к Midjourney, обвинив сервис в копировании их персонажей и образов.

