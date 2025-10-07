Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Соревнование GPU для ИИ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:17

Мозг ИИ теперь питается от гигаваттов: зачем OpenAI переходит на чипы AMD

OpenAI инвестирует миллиарды в GPU AMD MI450 для будущих моделей ChatGPT и Sora

Компании OpenAI и AMD объявили о стратегическом партнёрстве, масштабы которого уже назвали "энергетическими" - впервые в истории ИТ-индустрии объёмы вычислений решено измерять не в чипах, а в гигаваттах мощности. По условиям сделки OpenAI в течение ближайших лет закупит у AMD графические процессоры нового поколения на 6 гигаватт вычислительной мощности. Хотя точная сумма контракта не раскрывается, инсайдеры оценивают его в несколько миллиардов долларов.

Сделка, которая меняет правила игры

Это соглашение выходит далеко за рамки обычных поставок оборудования. В нём предусмотрен опцион на акции: OpenAI получит возможность приобрести до 160 миллионов акций AMD, если будут достигнуты ключевые технологические и производственные цели. Таким образом, компании связывают не только поставки, но и общие бизнес-интересы - успех одной напрямую влияет на капитализацию другой.

"Мы создаём стратегию, в которой инновации и производственные возможности дополняют друг друга", — отметили в AMD.

Такой формат превращает сделку в долгосрочный альянс, где поставщик и заказчик становятся партнёрами в развитии всей инфраструктуры искусственного интеллекта.

Первые поставки: MI450 и переход в новую эпоху GPU

Начало поставок первых "гигаватт" графических ускорителей MI450 запланировано на вторую половину 2026 года. Эти процессоры спроектированы специально для генеративных моделей нового поколения и задач с экстремальной нагрузкой.

Особенности MI450:

  • повышенная энергоэффективность по сравнению с предыдущими MI300;

  • высокоскоростные межсоединения, минимизирующие задержки при обмене данными между GPU;

  • поддержка открытых стандартов, включая ROCm и PCIe 6.0;

  • оптимизация под гибридные ИИ-инфраструктуры, где используются разные производители чипов.

Это первый продукт AMD, который разрабатывался при прямом участии OpenAI - компания предоставила спецификации под собственные задачи, включая работу с моделями ChatGPT, Sora и будущими мультимодальными системами.

Почему это важно для OpenAI

Сегодня инфраструктура OpenAI почти полностью построена на GPU NVIDIA H100 и A100, которые остаются эталоном в ИИ-индустрии. Однако рост числа пользователей ChatGPT и развитие видео- и аудиомоделей требуют сотен тысяч ускорителей. Зависимость от одного поставщика несёт риски — дефицит, цены и ограничения поставок.

Контракт с AMD позволяет:

  • диверсифицировать цепочку поставок;

  • получить доступ к альтернативной архитектуре;

  • создавать кастомные решения, адаптированные под собственные модели;

  • снизить себестоимость эксплуатации дата-центров.

"Мы рассматриваем партнёрство с AMD как путь к устойчивой и масштабируемой ИИ-инфраструктуре", — подчеркнули в OpenAI.

Сравнение: NVIDIA vs AMD

Параметр NVIDIA H100 AMD MI450
Техпроцесс 4 нм (TSMC) 3 нм (TSMC)
Память HBM3, до 80 ГБ HBM3e, до 128 ГБ
Энергоэффективность ~600 Вт на GPU ~450 Вт на GPU
Пропускная способность 4,8 ТБ/с 5,5 ТБ/с
Поддержка ПО CUDA ROCm + Open Standards
Доступность Ограничена Увеличивается с 2026 г.

По характеристикам MI450 способен соперничать с будущими моделями NVIDIA Blackwell, а благодаря открытой экосистеме AMD может привлечь разработчиков, ищущих альтернативу закрытой CUDA.

Влияние на индустрию

Это партнёрство может стать поворотным моментом для всего рынка. NVIDIA на протяжении почти десяти лет удерживала статус безусловного лидера в сфере ИИ-чипов. Теперь OpenAI, крупнейший потребитель GPU в мире, делает ставку на конкурента.

Такой шаг посылает чёткий сигнал: монополия NVIDIA подходит к концу, а рынок ИИ-инфраструктуры становится многоцентровым. Это откроет путь к более гибкой и конкурентной среде, где появятся новые стандарты производительности и энергоэффективности.

Для AMD это крупнейший контракт в истории компании — прямое признание её компетенций в области высокопроизводительных вычислений и реальный шанс укрепить позиции в премиальном сегменте.

Потенциальные эффекты сделки

  1. Ускорение разработки новых моделей OpenAI. Новая архитектура позволит запускать более сложные мультимодальные ИИ.

  2. Рост инвестиций в инфраструктуру AMD. Компания получит доступ к огромному объёму пользовательских данных OpenAI для оптимизации GPU.

  3. Снижение цен на рынке чипов. Конкуренция между NVIDIA и AMD приведёт к стабилизации стоимости ускорителей.

  4. Энергетическая эффективность дата-центров. Переход к гигаваттной логике позволит лучше планировать нагрузку и охлаждение.

  5. Развитие открытых стандартов. OpenAI и AMD намерены активно продвигать open-source решения в области ИИ-инфраструктуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полная зависимость от одного производителя GPU.
    Последствие: Узкие места в поставках, рост цен.
    Альтернатива: Партнёрство с несколькими вендорами (AMD, NVIDIA, Intel).

  • Ошибка: Игнорирование энергоэффективности.
    Последствие: Рост расходов на охлаждение дата-центров.
    Альтернатива: Использование GPU MI450 с оптимизированным тепловым профилем.

  • Ошибка: Ориентация на закрытые API и проприетарные решения.
    Последствие: Ограничение масштабирования.
    Альтернатива: Поддержка открытых платформ ROCm и OpenAI Hardware Abstraction Layer.

А что если OpenAI создаст собственные GPU?

Партнёрство с AMD может стать переходным этапом перед созданием собственных ИИ-чипов. Учитывая опыт Microsoft и Google, которые уже проектируют TPU и Maia, OpenAI может пойти по тому же пути. Сотрудничество с AMD даст компании необходимые знания и производственные каналы, чтобы в будущем разрабатывать кастомные ускорители под свои модели.

Плюсы и минусы соглашения

Плюсы Минусы
Снижение зависимости от NVIDIA Высокие первоначальные затраты
Доступ к кастомным GPU Риски интеграции с существующей инфраструктурой
Повышение энергоэффективности Отложенные сроки поставок (с 2026 г.)
Развитие открытой экосистемы Неизвестные параметры стабильности MI450
Укрепление позиций AMD на рынке ИИ Давление конкурентов и инвесторов

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему объём сделки измеряют в гигаваттах?
Так проще описывать совокупную мощность дата-центров, а не количество отдельных GPU.

Что даёт опцион на акции AMD?
Он укрепляет партнёрство и позволяет OpenAI участвовать в росте капитализации AMD при успешной реализации проекта.

Когда начнутся поставки MI450?
Во второй половине 2026 года, с постепенным наращиванием объёмов до 2028-го.

Как это повлияет на ChatGPT и Sora?
Модели смогут работать быстрее, обрабатывать больше данных и быть доступнее пользователям.

Сможет ли AMD догнать NVIDIA?
Если MI450 оправдает ожидания, компания получит реальный шанс сократить отставание и укрепиться в сегменте ИИ-инфраструктуры.

Мифы и правда

  • Миф: OpenAI полностью уходит от NVIDIA.
    Правда: Компания создаёт гибридную инфраструктуру, комбинируя GPU разных производителей.

  • Миф: MI450 уже превосходит H100.
    Правда: Чипы ещё не поступили на рынок, но по характеристикам обещают быть конкурентными.

  • Миф: Это просто коммерческая закупка.
    Правда: Формат с опционом на акции делает партнёрство стратегическим и взаимовыгодным.

3 интересных факта

  1. 6 гигаватт — это эквивалент примерно миллиону GPU при средней мощности 6 кВт.

  2. Контракт стал крупнейшей технологической сделкой для AMD за всё время существования компании.

  3. Партнёрство с AMD делает OpenAI первой компанией, измеряющей инфраструктуру в энергетических единицах, а не в количестве серверов.

Исторический контекст

  • 2023 год: NVIDIA получает доминирование на рынке ИИ-ускорителей.

  • 2024 год: AMD выпускает MI300X, снижая разрыв в производительности.

  • 2025 год: OpenAI и AMD заключают "гигаваттное" соглашение, формируя новую парадигму вычислений в эпоху искусственного интеллекта.

