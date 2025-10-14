Чип или погибни: как OpenAI спасает себя от дефицита и диктует новое будущее ИИ
Компания OpenAI объявила о стратегическом партнёрстве с Broadcom, направленном на разработку и производство собственных специализированных чипов для искусственного интеллекта. Это решение призвано снизить зависимость от Nvidia и обеспечить OpenAI устойчивую вычислительную базу для масштабирования своих продуктов — от ChatGPT и Sora до будущих систем искусственного сверхинтеллекта.
Почему OpenAI создаёт свои чипы
Бурный рост интереса к AI-продуктам требует колоссальных вычислительных мощностей. Традиционные графические процессоры Nvidia, которые доминируют на рынке, становятся всё труднее достать, а их стоимость постоянно растёт. Создание собственных микросхем — логичный шаг, позволяющий OpenAI контролировать производственные цепочки и оптимизировать энергоэффективность под собственные задачи.
Новая инициатива направлена на то, чтобы "встроить интеллект в железо" — объединить архитектуру моделей и аппаратное обеспечение в единую экосистему, что повысит производительность и снизит затраты.
"Это критически важный шаг в создании инфраструктуры, необходимой для раскрытия потенциала ИИ и обеспечения реальных преимуществ для людей и бизнеса", — заявил генеральный директор Сэм Альтман.
Подробности партнёрства
OpenAI планирует совместно с Broadcom разработать и внедрить 10 ГВт специализированных ИИ-ускорителей, которые станут ядром будущих дата-центров компании. Эти решения будут работать на основе Ethernet-инфраструктуры и сетевых технологий Broadcom, обеспечивая высокую пропускную способность и низкую задержку обмена данными.
Производственная фаза начнётся во второй половине 2026 года, а завершение проекта запланировано на конец 2029 года. Новые стойки серверов создадут основу для следующего поколения вычислений, необходимых для обучения и обслуживания масштабных AI-моделей.
Связанные соглашения: AMD, Nvidia и Microsoft
Партнёрство с Broadcom стало частью более широкой стратегии OpenAI по диверсификации поставщиков и источников вычислительных ресурсов.
Ранее компания подписала:
-
долгосрочный контракт с AMD на поставку GPU для дата-центров общей мощностью 6 ГВт;
-
соглашение с Nvidia о совместном развертывании инфраструктуры мощностью 10 ГВт, в которое Nvidia инвестирует около 100 млрд долларов.
Такое распределение мощностей позволит OpenAI снизить риск дефицита оборудования и обеспечить стабильное развитие продуктов, включая ChatGPT, DALL·E, Codex и Sora.
Изменение условий эксклюзивного соглашения с Microsoft также сыграло ключевую роль: теперь OpenAI может самостоятельно строить инфраструктуру и заключать новые партнёрства. Предполагается, что Microsoft сможет использовать будущие чипы OpenAI-Broadcom и в своих облачных сервисах Azure для обучения и развёртывания моделей.
Технологическая гонка за независимость
В последние годы ведущие IT-игроки стремятся к большей автономии в производстве аппаратного обеспечения.
|Компания
|Собственные чипы
|Назначение
|Год запуска
|TPU
|Обучение нейросетей и сервисы облачного ИИ
|2016
|Meta*
|MTIA
|Внутренние вычисления для AI-рекомендаций
|2023
|Apple
|Neural Engine
|Оптимизация нейросетей на устройствах
|2020
|Microsoft
|Maia AI Accelerator
|Центры обработки данных Azure
|2023
|OpenAI + Broadcom
|ИИ-ускорители нового поколения
|Обучение и развёртывание моделей OpenAI
|2026
Таким образом, OpenAI следует глобальной тенденции: крупные игроки стараются снизить зависимость от Nvidia, чтобы избежать дефицита GPU и высоких издержек. Особенно это важно в условиях растущего спроса на обучение моделей нового поколения.
Что даст OpenAI переход на собственные чипы
-
Скорость обучения. Оптимизация чипов под архитектуру GPT сократит время обучения моделей в несколько раз.
-
Энергоэффективность. Новые ускорители смогут потреблять меньше энергии на единицу вычислений.
-
Гибкость. OpenAI получит возможность самостоятельно масштабировать мощности и адаптировать инфраструктуру под задачи конкретных моделей.
-
Безопасность. Контроль за аппаратным уровнем позволит снизить риски утечек данных и повысить устойчивость систем.
-
Инновации. Интеграция "интеллекта в железо" создаёт платформу для будущих AI-систем, включая прототипы искусственного сверхинтеллекта.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полная зависимость от Nvidia.
Последствие: дефицит GPU и рост затрат.
Альтернатива: собственные ИИ-чипы и диверсификация поставок.
-
Ошибка: использование стандартных дата-центров.
Последствие: низкая производительность при обучении крупных моделей.
Альтернатива: специализированные ускорители под архитектуру GPT.
-
Ошибка: ограничение вычислений в облаках партнёров.
Последствие: отсутствие контроля над инфраструктурой.
Альтернатива: строительство собственных ЦОД с AI-инфраструктурой 10 ГВт.
А что если OpenAI достигнет полной автономии?
Если OpenAI сумеет развернуть 10 ГВт собственной вычислительной мощности, это станет крупнейшим прорывом в истории ИИ-инфраструктуры. Такой масштаб позволит компании обучать модели уровня AGI (искусственного общего интеллекта) без внешней зависимости и ускорит внедрение AI-технологий в экономику.
Кроме того, OpenAI сможет продавать вычислительные мощности другим компаниям, превратившись не только в разработчика, но и в поставщика облачных AI-сервисов нового поколения.
Плюсы и минусы собственного производства чипов
|Плюсы
|Минусы
|Независимость от поставщиков
|Высокие затраты на R&D
|Оптимизация под собственные задачи
|Долгий цикл разработки
|Энергоэффективность и масштабируемость
|Технические риски на старте
|Ускоренное обучение моделей
|Требуется новая инженерная команда
FAQ
Когда появятся первые чипы OpenAI-Broadcom?
Развёртывание оборудования начнётся во второй половине 2026 года.
Каков масштаб инфраструктуры?
Ожидается создание системы мощностью 10 ГВт — это сопоставимо с крупнейшими дата-центрами в мире.
Почему OpenAI всё ещё сотрудничает с Nvidia и AMD?
Компания диверсифицирует риски: собственные чипы не заменят полностью GPU, а будут дополнять существующую инфраструктуру.
Мифы и правда
Миф: OpenAI отказывается от Nvidia.
Правда: Nvidia остаётся ключевым партнёром, но OpenAI стремится к балансу и гибкости.
Миф: Broadcom займётся исключительно производством.
Правда: компания участвует в совместном проектировании и оптимизации сетевой архитектуры.
Миф: новые чипы будут использоваться только для ChatGPT.
Правда: они станут базой для всех продуктов OpenAI, включая Sora, DALL·E и будущие AI-модели.
Интересные факты
• 10 ГВт вычислительной мощности эквивалентны энергопотреблению небольшого города.
• Nvidia владеет более 80% рынка AI-чипов, что объясняет стратегию OpenAI по диверсификации.
• Broadcom ранее участвовала в разработке сетевых решений для дата-центров Google и Amazon.
Исторический контекст
-
2016: Google выпускает первые TPU для нейросетей.
-
2020: Microsoft начинает проект Maia AI Accelerator.
-
2023: OpenAI подписывает соглашение с Nvidia и AMD.
-
2025: объявлено партнёрство с Broadcom.
-
2026: старт развертывания собственных AI-ускорителей.
