AgentKit заменяет команду разработчиков — ИИ-агент теперь создаётся в пару кликов
На ежегодном мероприятии Dev Day генеральный директор OpenAI Сэм Альтман представил один из самых ожидаемых продуктов компании — AgentKit, набор инструментов для проектирования, тестирования и развертывания автономных ИИ-агентов. С его помощью разработчики смогут создавать интеллектуальные системы от идеи до готового решения без сложной настройки и лишних зависимостей.
"AgentKit — это полный набор компонентов, доступных на открытой платформе ИИ, призванный помочь вам перевести агентов от прототипа до уровня рабочей среды", — сказал Сэм Альтман.
Агентная революция в действии
AgentKit стал центральным анонсом Dev Day, символизируя стратегию OpenAI по превращению ChatGPT в экосистему, где можно не только общаться с ИИ, но и строить на его основе полноценные приложения.
На фоне стремительного роста числа активных пользователей ChatGPT — 800 миллионов в неделю - запуск AgentKit выглядит логичным шагом. Теперь любой разработчик может создать своего цифрового агента — от финансового ассистента до автоматического оператора техподдержки — без необходимости писать сотни строк кода.
Что входит в AgentKit
Новый набор объединяет несколько ключевых инструментов, упрощающих жизнь разработчикам.
Agent Builder — визуальный конструктор логики
Альтман назвал его "Canva для создания агентов". Это интерфейс, позволяющий проектировать этапы, логику и поведение ИИ с помощью визуальных блоков. Builder работает на базе существующих API OpenAI, что делает переход между прототипом и рабочей моделью максимально плавным.
"Это быстрый и наглядный способ проектирования логики, этапов и идей", — отметил Альтман.
ChatKit — чат в вашем приложении
ChatKit предоставляет разработчикам простой способ внедрить ИИ-чат прямо в свои продукты. Можно адаптировать внешний вид и взаимодействие под собственный бренд, сохраняя уникальность пользовательского опыта.
"Вы можете использовать свой собственный бренд, свои собственные рабочие процессы — всё, что делает ваш продукт уникальным", — пояснил Альтман.
Evals for Agents — тестирование и оптимизация
Этот модуль отвечает за оценку производительности ИИ. Он включает:
-
трассировку действий и пошаговый анализ решений агента;
-
тестовые наборы данных для оценки каждого компонента;
-
автоматическую оптимизацию подсказок (prompt tuning);
-
возможность проверки агентов на внешних моделях.
Благодаря Evals разработчики смогут не только проверять работу агентов, но и улучшать их эффективность в реальном времени.
Реестр коннекторов OpenAI
AgentKit также предоставляет безопасный реестр коннекторов, позволяющий подключать агентов к внутренним базам, CRM, API внешних сервисов и облачным платформам. Управление этими соединениями происходит через централизованную панель администратора, где можно отслеживать активность и контролировать доступ.
Простота, доказанная на сцене
Чтобы продемонстрировать возможности нового набора, инженер OpenAI Кристина Хуан создала полноценный рабочий процесс с двумя агентами прямо на сцене. Всё заняло меньше восьми минут - впечатляющая скорость даже для опытных разработчиков.
"Это всё, чего нам хотелось иметь, когда мы создавали наших первых агентов", — подчеркнул Альтман, добавив, что несколько партнёров уже масштабируют свои системы на базе AgentKit.
Почему это важно
AgentKit — не просто очередное обновление API. Это фундамент для новой волны "агентной" экономики, где автономные ИИ будут выполнять задачи вместо людей: от организации встреч и анализа документов до управления проектами и логистикой.
Пока конкуренты, такие как Anthropic и Google, развивают собственные среды для обучения агентов, OpenAI делает ставку на простоту внедрения. AgentKit ориентирован не только на инженеров, но и на предпринимателей, дизайнеров и преподавателей, которым нужен ИИ без барьера входа.
Сравнение агентных платформ
|Платформа
|Особенность
|Уровень доступности
|Основное назначение
|OpenAI AgentKit
|Визуальное создание, API, чат и коннекторы
|Высокий
|Корпоративные и пользовательские агенты
|Anthropic Claude Tools
|Текстовая настройка, ограниченный доступ
|Средний
|Анализ и текстовая автоматизация
|Google Vertex AI Agents
|Глубокая интеграция с Google Cloud
|Высокий
|Корпоративные сервисы и аналитика
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Сосредоточиться только на текстовых чатах, игнорируя автономных агентов.
-
Последствие: Потеря конкурентоспособности в бизнес-приложениях.
-
Альтернатива: Использовать AgentKit, чтобы создать собственную систему ИИ-помощников с минимальными затратами времени.
А что если…
А что если каждый бизнес сможет "нанять" не человека, а ИИ-агента? Бухгалтера, маркетолога, менеджера по продажам — всех, кто сможет взаимодействовать, обучаться и выполнять задачи без постоянного контроля. AgentKit делает этот сценарий реальностью.
Плюсы и минусы AgentKit
|Плюсы
|Минусы
|Простота создания агентов без кода
|Пока ограниченная документация
|Гибкая интеграция с внешними системами
|Требуется доступ к API OpenAI
|Поддержка оценки и оптимизации
|Новая технология — возможны ошибки
|Безопасность и контроль соединений
|Высокая нагрузка при масштабировании
FAQ
Что делает AgentKit уникальным?
Он объединяет визуальный дизайн, тестирование, чат и интеграции в одном инструменте, что ускоряет процесс создания ИИ-агентов.
Можно ли использовать AgentKit вне ChatGPT?
Да, набор полностью доступен через OpenAI API и может быть встроен в любые сторонние приложения.
Нужен ли опыт программирования?
Нет. Благодаря интерфейсу Agent Builder можно создавать агентов без написания кода, используя визуальные блоки и шаблоны.
Мифы и правда
Миф: AgentKit подходит только крупным компаниям.
Правда: Он ориентирован и на индивидуальных разработчиков, предлагая бесплатные лимиты и учебные материалы.
Миф: ИИ-агенты полностью заменят сотрудников.
Правда: Они автоматизируют рутину, но требуют человеческого контроля и обучения.
Миф: Агентов сложно интегрировать в бизнес-процессы.
Правда: Через реестр коннекторов их можно подключать к CRM, Slack, Notion и другим сервисам буквально за минуты.
Исторический контекст
OpenAI давно готовила почву для AgentKit. Ещё в 2023 году появились первые прототипы автономных агентов внутри ChatGPT, а в 2024 году платформа представила функцию Custom GPTs. AgentKit стал логическим продолжением этой эволюции — инструментом, который превращает ИИ в полноценного сотрудника компании.
3 интересных факта
• За первую неделю тестов 100 компаний уже интегрировали AgentKit в свои продукты.
• Среднее время создания рабочего агента — менее 10 минут.
• В будущем OpenAI планирует добавить визуальные сценарии обучения и рынок готовых агентов.
