Мужчина у компьютера
Мужчина у компьютера
© freepik.com by DC Studio is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:18

AgentKit заменяет команду разработчиков — ИИ-агент теперь создаётся в пару кликов

Сэм Альтман анонсировал AgentKit на Dev Day 2025 — новый инструмент OpenAI для разработчиков

На ежегодном мероприятии Dev Day генеральный директор OpenAI Сэм Альтман представил один из самых ожидаемых продуктов компании — AgentKit, набор инструментов для проектирования, тестирования и развертывания автономных ИИ-агентов. С его помощью разработчики смогут создавать интеллектуальные системы от идеи до готового решения без сложной настройки и лишних зависимостей.

"AgentKit — это полный набор компонентов, доступных на открытой платформе ИИ, призванный помочь вам перевести агентов от прототипа до уровня рабочей среды", — сказал Сэм Альтман.

Агентная революция в действии

AgentKit стал центральным анонсом Dev Day, символизируя стратегию OpenAI по превращению ChatGPT в экосистему, где можно не только общаться с ИИ, но и строить на его основе полноценные приложения.

На фоне стремительного роста числа активных пользователей ChatGPT — 800 миллионов в неделю - запуск AgentKit выглядит логичным шагом. Теперь любой разработчик может создать своего цифрового агента — от финансового ассистента до автоматического оператора техподдержки — без необходимости писать сотни строк кода.

Что входит в AgentKit

Новый набор объединяет несколько ключевых инструментов, упрощающих жизнь разработчикам.

Agent Builder — визуальный конструктор логики

Альтман назвал его "Canva для создания агентов". Это интерфейс, позволяющий проектировать этапы, логику и поведение ИИ с помощью визуальных блоков. Builder работает на базе существующих API OpenAI, что делает переход между прототипом и рабочей моделью максимально плавным.

"Это быстрый и наглядный способ проектирования логики, этапов и идей", — отметил Альтман.

ChatKit — чат в вашем приложении

ChatKit предоставляет разработчикам простой способ внедрить ИИ-чат прямо в свои продукты. Можно адаптировать внешний вид и взаимодействие под собственный бренд, сохраняя уникальность пользовательского опыта.

"Вы можете использовать свой собственный бренд, свои собственные рабочие процессы — всё, что делает ваш продукт уникальным", — пояснил Альтман.

Evals for Agents — тестирование и оптимизация

Этот модуль отвечает за оценку производительности ИИ. Он включает:

  • трассировку действий и пошаговый анализ решений агента;

  • тестовые наборы данных для оценки каждого компонента;

  • автоматическую оптимизацию подсказок (prompt tuning);

  • возможность проверки агентов на внешних моделях.

Благодаря Evals разработчики смогут не только проверять работу агентов, но и улучшать их эффективность в реальном времени.

Реестр коннекторов OpenAI

AgentKit также предоставляет безопасный реестр коннекторов, позволяющий подключать агентов к внутренним базам, CRM, API внешних сервисов и облачным платформам. Управление этими соединениями происходит через централизованную панель администратора, где можно отслеживать активность и контролировать доступ.

Простота, доказанная на сцене

Чтобы продемонстрировать возможности нового набора, инженер OpenAI Кристина Хуан создала полноценный рабочий процесс с двумя агентами прямо на сцене. Всё заняло меньше восьми минут - впечатляющая скорость даже для опытных разработчиков.

"Это всё, чего нам хотелось иметь, когда мы создавали наших первых агентов", — подчеркнул Альтман, добавив, что несколько партнёров уже масштабируют свои системы на базе AgentKit.

Почему это важно

AgentKit — не просто очередное обновление API. Это фундамент для новой волны "агентной" экономики, где автономные ИИ будут выполнять задачи вместо людей: от организации встреч и анализа документов до управления проектами и логистикой.

Пока конкуренты, такие как Anthropic и Google, развивают собственные среды для обучения агентов, OpenAI делает ставку на простоту внедрения. AgentKit ориентирован не только на инженеров, но и на предпринимателей, дизайнеров и преподавателей, которым нужен ИИ без барьера входа.

Сравнение агентных платформ

Платформа Особенность Уровень доступности Основное назначение
OpenAI AgentKit Визуальное создание, API, чат и коннекторы Высокий Корпоративные и пользовательские агенты
Anthropic Claude Tools Текстовая настройка, ограниченный доступ Средний Анализ и текстовая автоматизация
Google Vertex AI Agents Глубокая интеграция с Google Cloud Высокий Корпоративные сервисы и аналитика

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сосредоточиться только на текстовых чатах, игнорируя автономных агентов.

  • Последствие: Потеря конкурентоспособности в бизнес-приложениях.

  • Альтернатива: Использовать AgentKit, чтобы создать собственную систему ИИ-помощников с минимальными затратами времени.

А что если…

А что если каждый бизнес сможет "нанять" не человека, а ИИ-агента? Бухгалтера, маркетолога, менеджера по продажам — всех, кто сможет взаимодействовать, обучаться и выполнять задачи без постоянного контроля. AgentKit делает этот сценарий реальностью.

Плюсы и минусы AgentKit

Плюсы Минусы
Простота создания агентов без кода Пока ограниченная документация
Гибкая интеграция с внешними системами Требуется доступ к API OpenAI
Поддержка оценки и оптимизации Новая технология — возможны ошибки
Безопасность и контроль соединений Высокая нагрузка при масштабировании

FAQ

Что делает AgentKit уникальным?
Он объединяет визуальный дизайн, тестирование, чат и интеграции в одном инструменте, что ускоряет процесс создания ИИ-агентов.

Можно ли использовать AgentKit вне ChatGPT?
Да, набор полностью доступен через OpenAI API и может быть встроен в любые сторонние приложения.

Нужен ли опыт программирования?
Нет. Благодаря интерфейсу Agent Builder можно создавать агентов без написания кода, используя визуальные блоки и шаблоны.

Мифы и правда

Миф: AgentKit подходит только крупным компаниям.
Правда: Он ориентирован и на индивидуальных разработчиков, предлагая бесплатные лимиты и учебные материалы.

Миф: ИИ-агенты полностью заменят сотрудников.
Правда: Они автоматизируют рутину, но требуют человеческого контроля и обучения.

Миф: Агентов сложно интегрировать в бизнес-процессы.
Правда: Через реестр коннекторов их можно подключать к CRM, Slack, Notion и другим сервисам буквально за минуты.

Исторический контекст

OpenAI давно готовила почву для AgentKit. Ещё в 2023 году появились первые прототипы автономных агентов внутри ChatGPT, а в 2024 году платформа представила функцию Custom GPTs. AgentKit стал логическим продолжением этой эволюции — инструментом, который превращает ИИ в полноценного сотрудника компании.

3 интересных факта

• За первую неделю тестов 100 компаний уже интегрировали AgentKit в свои продукты.
• Среднее время создания рабочего агента — менее 10 минут.
• В будущем OpenAI планирует добавить визуальные сценарии обучения и рынок готовых агентов.

