ChatGPT с функцией памяти
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:36

Сценарий вместо чата: OpenAI превращает интеллект в настоящего исполнителя

На конференции DevDay OpenAI представила визуальный конструктор ИИ-агентов AgentKit

На конференции DevDay компания OpenAI представила AgentKit - инструмент нового поколения для создания ИИ-агентов, который способен вывести автоматизацию на совершенно иной уровень. Если ChatGPT и подобные модели отвечают на запросы пользователя в формате "вопрос — ответ", то AgentKit позволяет проектировать целые сценарии взаимодействия, состоящие из множества логических шагов.

Что такое AgentKit и зачем он нужен

AgentKit — это визуальный конструктор, с помощью которого можно собирать интеллектуальных помощников без навыков программирования. В отличие от стандартных чат-моделей, агент способен:

  • выполнять несколько действий последовательно;

  • обращаться к внешним источникам данных;

  • получать доступ к интернету и базам данных;

  • анализировать информацию;

  • возвращать ответы в заданной форме.

Платформа рассчитана как на индивидуальных пользователей, так и на бизнес. Она помогает строить агентов для обслуживания клиентов, анализа данных, внутреннего консалтинга или автоматизации рабочих процессов.

"AgentKit поможет пользователям строить простых ИИ-агентов без профессиональных навыков", — заявили в OpenAI.

Как работает визуальный конструктор

Процесс создания агента напоминает визуальную схему - пользователь буквально рисует последовательность действий. Каждый шаг можно настроить: задать условие, реакцию на ввод пользователя, ветвление сценария или интеграцию с внешними системами.

Рабочее пространство устроено так, чтобы даже новичок мог понять логику: блоки действий соединяются линиями, а каждый элемент можно протестировать в реальном времени.

Кроме того, в AgentKit встроены дополнительные средства безопасности, которые контролируют работу агента и предотвращают потенциально опасные запросы.

Сравнение: ChatGPT и AgentKit

Параметр ChatGPT AgentKit
Формат взаимодействия Диалог "вопрос-ответ" Многоэтапные сценарии
Кодирование Не требуется Не требуется
Доступ к внешним данным Ограниченный Через API и интеграции
Варианты действий Только текст Множество типов действий и ответов
Целевая аудитория Пользователи и разработчики Бизнес и интеграторы

Такое различие превращает AgentKit в универсальную платформу для создания ИИ-помощников, которые могут не просто разговаривать, а действовать.

Примеры применения

  1. Онлайн-поддержка клиентов. Агент отвечает на частые вопросы, уточняет детали заказа и передаёт сложные обращения оператору.

  2. Внутренний консультант сети магазинов. ИИ получает доступ к статистике по каждой точке и помогает менеджеру принимать решения.

  3. Аналитический ассистент. Собирает данные из CRM, формирует отчёты и рассылает рекомендации по электронной почте.

  4. Автоматизация HR-задач. Агент может проводить первичное интервью, собирать анкеты и анализировать ответы.

Во время демонстрации на DevDay OpenAI показала, насколько быстро создаётся рабочий прототип.

"В ходе демонстрации чат-бот для сайта был создан всего за 8 минут", — отметили представители компании.

Шаг за шагом: как создаётся агент

  1. Задать цель. Например, создание чат-бота поддержки.

  2. Добавить шаги сценария. Приветствие, уточнение вопроса, поиск ответа в базе, генерация рекомендации.

  3. Настроить источники данных. Подключить сайт, CRM, таблицы или API.

  4. Проверить и протестировать логику. Пройти путь пользователя и внести корректировки.

  5. Опубликовать агента. Он сразу готов к работе на сайте, в мессенджере или корпоративной системе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать настройку сценариев и оставить всё на усмотрение модели.
    Последствие: Агент может отвечать непоследовательно или не по теме.
    Альтернатива: Прописать чёткие ветвления и логику шагов в AgentKit.

  • Ошибка: Использовать агента без ограничений безопасности.
    Последствие: Возможны некорректные запросы или раскрытие данных.
    Альтернатива: Включить встроенные фильтры и контроль доступа.

  • Ошибка: Не тестировать работу на реальных данных.
    Последствие: Агент может не справляться с задачами пользователей.
    Альтернатива: Проверять сценарии на тестовых кейсах перед публикацией.

А что если AgentKit станет стандартом?

Если OpenAI доведёт AgentKit до массового запуска, он может стать аналогом "Figma для ИИ" - инструментом, в котором дизайнеры, аналитики и маркетологи смогут создавать умных ассистентов без программистов.

Это упростит внедрение ИИ в бизнес: от небольших стартапов до корпораций. Компании смогут автоматизировать рутину и снизить издержки, а пользователи — получать более точные и персонализированные ответы.

Плюсы и минусы AgentKit

Плюсы Минусы
Создание без кода Неизвестна дата релиза
Визуальный интерфейс Возможны ограничения интеграций на старте
Высокая скорость разработки Требуется обучение логике блоков
Расширенные средства безопасности Пока доступен только ограниченному числу пользователей
Интеграция с ChatGPT и API Неясна стоимость использования

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда состоится полный запуск AgentKit?
OpenAI пока не раскрыла точную дату, но ожидается, что доступ появится после завершения тестирования DevDay.

Нужен ли опыт программирования?
Нет. AgentKit рассчитан на пользователей без технических знаний.

Можно ли подключить базы данных и API?
Да. Платформа поддерживает внешние источники и интеграции.

Подходит ли AgentKit для бизнеса?
Да. Его можно использовать для внутренних чат-ботов, аналитических ассистентов и клиентской поддержки.

Как получить доступ сейчас?
Ранний доступ открыт только для участников конференции DevDay.

Мифы и правда

  • Миф: AgentKit — это просто новая версия ChatGPT.
    Правда: Это самостоятельный инструмент для проектирования многошаговых ИИ-агентов.

  • Миф: Он предназначен только для разработчиков.
    Правда: Платформа создавалась с акцентом на простоту для обычных пользователей.

  • Миф: Создание агента займёт часы.
    Правда: На демонстрации бот был создан менее чем за 10 минут.

3 интересных факта

  1. AgentKit поддерживает вложенные сценарии — агент может вызывать других агентов.

  2. OpenAI планирует внедрить библиотеку шаблонов для типовых задач бизнеса.

  3. В будущем AgentKit может стать частью единой платформы вместе с Agent Builder.

Исторический контекст

  • 2023 год: появление GPTs и пользовательских ассистентов.

  • 2024 год: тестирование системы автоматизации в ChatGPT.

  • 2025 год: презентация AgentKit на DevDay — переход к полноценным ИИ-агентам.

