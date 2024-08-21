Что будет, если поехать с открытым бензобаком: названы три неприятных последствия

Современные автомобили оборудованы специальными датчиками, сигнализирующими о незакрытой крышке бензобака. Если же такого устройства в машине нет, и водитель случайно поехал с открытым баком, возможны неприятные последствия, предупреждает Howstuffworks.

Портал напоминает, что основное назначение крышки на бензобаке — препятствовать вытеканию топлива и поддерживать внутри необходимый уровень давления. При езде с открытой крышкой горючее может частично испариться. Также в бензобак могут попасть грязь, сор и вода с улицы, но, благодаря топливному фильтру, они не причинят серьёзного вреда.

Ещё одно возможное последствие — работа машины не на полную мощность: некоторые производители специально программируют автомобили таким образом, на случай, если владелец отличается забывчивостью. Если вы заметили снижение мощности авто — проверьте, не открыта ли крышка топливного бака.

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания. Также топливные баки (ёмкости) для дизельного топлива используются в системах автономного отопления — для обеспечения топливом дизельных отопительных котлов.

Фото: Freepik.