Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Наряды Венецианского кинофестиваля
Наряды Венецианского кинофестиваля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:33

Простая деталь, которая затмила бриллианты и вышивку на Венецианском кинофестивале

Алисия Викандер, Наоми Уоттс и Амаль Клуни выбрали платья с открытыми плечами в Венеции

На Венецианском кинофестивале в этом году мода продемонстрировала неожиданный, но невероятно изысканный акцент. Вместо сложных деталей и ярких украшений дизайнеры и знаменитости сделали ставку на простую, но мощную деталь — обнажённые плечи. Этот приём оказался универсальным и гармонично вписался как в вечерние образы высокой моды, так и в более сдержанные силуэты, придавая им лёгкость и утончённость.

Почему именно открытые плечи стали символом элегантности

Традиционно сентябрь считается временем официальных мероприятий и свадебных торжеств. Поэтому неслучайно, что тренды фестиваля сразу же нашли отклик у тех, кто ищет вдохновение для особых случаев. Платья без бретелей, тонкие лямки или тщательно продуманный крой с акцентом на линию ключиц и шеи подчеркивают женственность и придают облику сдержанную привлекательность. Это способ выглядеть эффектно без чрезмерного блеска.

Открытые плечи — не просто деталь. Это знак уверенности в себе, в своей фигуре и в умении носить одежду с достоинством. Такой элемент подчеркивает осанку и делает образ более лёгким, воздушным и современным.

Знаковые образы на красной дорожке

Алисия Викандер и Louis Vuitton

Алисия Викандер верна своей сдержанной и утончённой эстетике. На фестивале актриса появилась в длинном платье Louis Vuitton насыщенного синего оттенка. Особенность образа — объёмные рукава, собранные в форме банта, и открытые плечи, которые создают баланс между романтикой и строгостью. Дополнением стали длинные серьги, идеально подчёркивающие линию декольте.

Наоми Уоттс и Valentino

Не менее ярким стало появление Наоми Уоттс. Она выбрала воздушное платье Valentino из тюля с деликатной вышивкой цветов. Вырез в форме сердца придал ансамблю вневременной шарм, подчеркнув женственность и универсальность фасона. Этот вариант уместен как на красной дорожке, так и на официальном приёме или свадьбе.

Лесли Бибб и Armani Privé

Голливудский блеск в классическом его понимании продемонстрировала Лесли Бибб. Её платье Armani Privé — без бретелей, со стразами и прозрачными элементами. Но главным акцентом стал не только наряд, а и её образ в целом: короткая стрижка, созданная известным стилистом Крисом Макмилланом. В тандеме с открытым вырезом такой стиль смотрится дерзко и невероятно гармонично.

Амаль Клуни и Jean Louis-Scherrer

Особняком стоит образ Амаль Клуни. Она выбрала винтажное платье Jean Louis-Scherrer из коллекции 1995-1996 годов. Наряд объединил сразу три актуальные тенденции: открытые плечи, насыщенный розовый оттенок и удлинённый шлейф. Этот выбор стал не только оммажем прошлым десятилетиям, но и подтверждением, что настоящая мода не подчиняется времени.

Как перенести тренд в повседневную жизнь

Не обязательно быть на фестивале, чтобы примерить этот приём. Платья с открытыми плечами уместны на свадебных церемониях, вечеринках и даже на летних прогулках. Главное — правильно подобрать аксессуары. Длинные серьги, акцентные ожерелья или наоборот минималистичные украшения помогают создать баланс и расставить нужные акценты.

Стоит помнить и о прическе: открытые плечи лучше всего смотрятся с убранными или короткими волосами, которые открывают шею. Такая комбинация делает силуэт стройнее и подчеркивает естественную грацию.

Венецианский фестиваль вновь доказал: чтобы выглядеть элегантно, не нужны чрезмерные украшения. Иногда достаточно подчеркнуть то, что у нас уже есть — естественную красоту плеч и линии шеи. Именно эта простая, но выразительная деталь стала главным модным посланием сезона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стилисты назвали лоферы универсальной обувью для межсезонья сегодня в 15:00

Лоферы на каблуке и с тиснением: осень диктует новые правила

С наступлением осени перед многими встает выбор обуви. Лоферы – универсальное решение, сочетающее комфорт, стиль и уместность в переменчивую погоду. Узнайте, почему эта обувь стала символом «спокойной элегантности» и как создать 5 модных осенних образов.

Читать полностью » Научный эксперимент: почему 3 минуты приседаний эффективнее 30-минутной прогулки сегодня в 14:46

Пять неожиданных фактов о сидячем образе жизни — №3 изменит ваш рабочий график

Исследования доказывают: даже ежедневные тренировки не спасают от рисков долгого сидения. Как 3-минутные «перекусы» активностью снижают смертность на 40% и спасают от диабета.

Читать полностью » Врач Полина Орлова: кофе и зелёный чай помогают при пониженном давлении сегодня в 14:13

Напиток, который повышает давление лучше кофе

Врач рассказала, какие напитки, продукты и привычки помогают справиться с пониженным давлением и быстро вернуть бодрость.

Читать полностью » Тренировка баланса как профилактика старения: рекомендации неврологов сегодня в 13:46

Не игнорируйте паузу на одной ноге: скрытый код вашего здоровья раскрыт

Умение стоять на одной ноге 10 секунд стало маркером долголетия. Исследования 2022-2025 гг. показали: те, кто не справляется с тестом, имеют вдвое выше риск смерти. Как тренировки баланса влияют на мозг и предотвращают падения?

Читать полностью » Сомнолог Новиков: хронический недосып повышает уровень грелина и вызывает ночной аппетит сегодня в 13:41

Недосып и тревожность: скрытая связь, о которой не знают многие

Врач объяснил, чем опасен хронический недосып: от гормональных сбоев и ночных перееданий до повышения риска ожирения и проблем с психикой.

Читать полностью » Нарколог Руслан Исаев: почему самостоятельный отказ от алкоголя повышает риск рецидива на 90% сегодня в 12:46

Почему 9 из 10 срывов случаются после самостоятельного отказа от алкоголя: главная ошибка, о которой молчат

Психиатр-нарколог Руслан Исаев раскрывает опасности самостоятельного отказа от алкоголя: почему срывы неизбежны без профессиональной помощи, как медикаменты и психотерапия спасают жизни, и какие данные ВОЗ шокируют мир.

Читать полностью » Нутрициолог Елена Дзюбак: цифра на весах не отражает реальные изменения в организме сегодня в 12:34

Какие признаки подскажут, что вы худеете правильно

Врач объяснила, почему весы не показывают реального прогресса при похудении и какие признаки действительно свидетельствуют об успехах.

Читать полностью » Доктор Шишонин: максимальный оздоровительный эффект даёт быстрая ходьба сегодня в 11:30

В чём секрет быстрой ходьбы и почему именно она лечит организм

Врач объяснил, как простая привычка ходить быстрее обычного помогает укрепить здоровье и может заменить полноценные тренировки.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Растяжка сгибателей бедра: упражнения для снижения боли в пояснице и шее
Дом

Дизайнер Андрей Руденский рассказал, как грамотно оформить гостиную
Дом

Организатор пространства Светлана Гусева рассказала, как защитить прихожую от грязи и слякоти
Культура и шоу-бизнес

Энтони Хопкинс сыграет главную роль в экранизации рассказа Дилана Томаса
Наука и технологии

Мозг выбирает голос в шуме без снижения уровня фоновых звуков — данные экспериментов
Садоводство

Садоводы Ульяновской области рассказали о преимуществах посева моркови под зиму
Наука и технологии

Астрономы зафиксировали необычный маршрут 3I/ATLAS в плоскости эклиптики — данные ESA
Еда

Кардиолог отметил пользу фруктов и овощей для профилактики рака и ССЗ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet