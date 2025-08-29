Пять приёмов, которые делают открытые полки украшением интерьера

Открытые полки всё чаще заменяют верхние шкафы в кухонных интерьерах. Они придают лёгкость пространству, делают его современным и уютным. Но чтобы такие полки были не только красивыми, но и удобными, важно правильно продумать их расположение и наполнение.

Где и что хранить

"Открытые полки редко встречаются в реальной жизни. Люди чаще отказываются от них ради ощущения простора. Но если решились, ориентируйтесь на сценарий использования кухни", — советует организатор пространства и сооснователь агентства Home Couture Александра Шусторович.

Над мойкой

Используйте их для посуды, которой пользуетесь ежедневно.

Логично: тарелки — на верхних полках, чашки — на нижних.

Чтобы избежать хаоса, посуда должна быть одного цвета или в едином стиле.

В рабочей зоне

Здесь удобно хранить специи, масла, соусы.

Лопатки, венчики и ложки можно разместить в стильной вазе или банке.

Добавьте декоративные элементы: плетёные корзины, красивые коробки.

В чайной зоне

Разместите чай, кофе, сладости и снеки, которые используете каждый день.

Откажитесь от заводских упаковок — лучше пересыпать продукты в красивые банки из стекла, дерева или металла.

Исключение — коллекционные чайные коробки, они могут украсить интерьер.

Для декора

Открытые полки могут быть не только практичными, но и эстетичными:

красивые бокалы, оригинальные чашки, редкие кулинарные книги; элементы декора — фотографии, картины; зелёные растения для свежести и уюта.



Как поддерживать порядок

Делите полки на зоны по назначению. Используйте корзины и контейнеры для мелочей. Регулярно пересматривайте содержимое, убирайте лишнее. Ставьте только то, чем пользуетесь часто.

Помните: открытые полки требуют более частой уборки от пыли и жира.

"Не застилайте полки плёнкой, как в ящиках, — это неэстетично", — подчёркивает эксперт.

Итог

Открытые полки — тренд, который объединяет функциональность и эстетику. Если грамотно продумать их наполнение, они станут и практичным местом хранения, и стильным украшением вашей кухни.