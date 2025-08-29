Пять приёмов, которые делают открытые полки украшением интерьера
Открытые полки всё чаще заменяют верхние шкафы в кухонных интерьерах. Они придают лёгкость пространству, делают его современным и уютным. Но чтобы такие полки были не только красивыми, но и удобными, важно правильно продумать их расположение и наполнение.
Где и что хранить
"Открытые полки редко встречаются в реальной жизни. Люди чаще отказываются от них ради ощущения простора. Но если решились, ориентируйтесь на сценарий использования кухни", — советует организатор пространства и сооснователь агентства Home Couture Александра Шусторович.
- Над мойкой
Используйте их для посуды, которой пользуетесь ежедневно.
Логично: тарелки — на верхних полках, чашки — на нижних.
Чтобы избежать хаоса, посуда должна быть одного цвета или в едином стиле.
- В рабочей зоне
Здесь удобно хранить специи, масла, соусы.
Лопатки, венчики и ложки можно разместить в стильной вазе или банке.
Добавьте декоративные элементы: плетёные корзины, красивые коробки.
- В чайной зоне
Разместите чай, кофе, сладости и снеки, которые используете каждый день.
Откажитесь от заводских упаковок — лучше пересыпать продукты в красивые банки из стекла, дерева или металла.
Исключение — коллекционные чайные коробки, они могут украсить интерьер.
- Для декора
Открытые полки могут быть не только практичными, но и эстетичными:
-
- красивые бокалы, оригинальные чашки, редкие кулинарные книги;
- элементы декора — фотографии, картины;
- зелёные растения для свежести и уюта.
Как поддерживать порядок
- Делите полки на зоны по назначению.
- Используйте корзины и контейнеры для мелочей.
- Регулярно пересматривайте содержимое, убирайте лишнее.
- Ставьте только то, чем пользуетесь часто.
Помните: открытые полки требуют более частой уборки от пыли и жира.
"Не застилайте полки плёнкой, как в ящиках, — это неэстетично", — подчёркивает эксперт.
Итог
Открытые полки — тренд, который объединяет функциональность и эстетику. Если грамотно продумать их наполнение, они станут и практичным местом хранения, и стильным украшением вашей кухни.
