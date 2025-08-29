Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Декор стен на кухне: стиль и уют
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:49

Пять приёмов, которые делают открытые полки украшением интерьера

Организация хранения на открытых кухонных полках — советы Александры Шусторович

Открытые полки всё чаще заменяют верхние шкафы в кухонных интерьерах. Они придают лёгкость пространству, делают его современным и уютным. Но чтобы такие полки были не только красивыми, но и удобными, важно правильно продумать их расположение и наполнение.

Где и что хранить

"Открытые полки редко встречаются в реальной жизни. Люди чаще отказываются от них ради ощущения простора. Но если решились, ориентируйтесь на сценарий использования кухни", — советует организатор пространства и сооснователь агентства Home Couture Александра Шусторович.

  • Над мойкой

Используйте их для посуды, которой пользуетесь ежедневно.
Логично: тарелки — на верхних полках, чашки — на нижних.
Чтобы избежать хаоса, посуда должна быть одного цвета или в едином стиле.

  • В рабочей зоне

Здесь удобно хранить специи, масла, соусы.
Лопатки, венчики и ложки можно разместить в стильной вазе или банке.
Добавьте декоративные элементы: плетёные корзины, красивые коробки.

  • В чайной зоне

Разместите чай, кофе, сладости и снеки, которые используете каждый день.
Откажитесь от заводских упаковок — лучше пересыпать продукты в красивые банки из стекла, дерева или металла.
Исключение — коллекционные чайные коробки, они могут украсить интерьер.

  • Для декора

Открытые полки могут быть не только практичными, но и эстетичными:

    • красивые бокалы, оригинальные чашки, редкие кулинарные книги;
    • элементы декора — фотографии, картины;
    • зелёные растения для свежести и уюта.

Как поддерживать порядок

  1. Делите полки на зоны по назначению.
  2. Используйте корзины и контейнеры для мелочей.
  3. Регулярно пересматривайте содержимое, убирайте лишнее.
  4. Ставьте только то, чем пользуетесь часто.

Помните: открытые полки требуют более частой уборки от пыли и жира.

"Не застилайте полки плёнкой, как в ящиках, — это неэстетично", — подчёркивает эксперт.

Итог

Открытые полки — тренд, который объединяет функциональность и эстетику. Если грамотно продумать их наполнение, они станут и практичным местом хранения, и стильным украшением вашей кухни.

