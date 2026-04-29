Эмираты нашли лазейку в нефтяной игре: почему их выход из ОПЕК встревожил рынок

Выход ОАЭ из ОПЕК не окажет прямого влияния на Россию и мировой нефтяной рынок, но может создать опасный прецедент, отметил профессор РГУ нефти и газа им. И. М.Губкина Валерий Бессель. В беседе с NewsInfo эксперт оценил возможные последствия такого шага ближневосточной страны.

Ранее издание RBC.RU сообщило, что ОАЭ после шестидесяти лет членства объявили о выходе из ОПЕК. Решение может заметно изменить баланс сил на мировом рынке нефти и усилить волатильность цен, говорят эксперты.

По словам Бесселя, Эмираты могут стремиться к большей свободе в добыче и экспорте нефти, чтобы сохранить свои доходы.

"Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия могут экспортировать по нефтепроводам добытую нефть не к Персидскому заливу, а к Красному морю, то есть в другую сторону. Они это делают специально для того, чтобы хоть как-то продолжать зарабатывать на продаже нефти", — пояснил профессор.

Он отметил, что наличие маршрутов в обход Персидского залива и Ормузского пролива дает таким странам дополнительные возможности для поставок. Это, по мнению эксперта, особенно важно в условиях геополитической напряженности и рисков для транспортировки нефти через залив.

Бессель также связал возможный выход ОАЭ из ОПЕК с желанием не учитывать ограничения по добыче. Эксперт напомнил, что ОПЕК Плюс сдерживал добычу для поддержания цен на нефтяные фьючерсы.

"Если они будут вне ОПЕК, то могут не учитывать квоты по добыче и цены фьючерсов. Они могут спокойно наращивать добычу нефти. На мировом рынке нефти это никак не скажется. Эмираты планируют выйти на добычу 250 миллионов тонн в год. Для рынка нефти, который составляет в год около четырех миллиардов тонн, это ни о чем", — добавил Бессель.

При этом эксперт считает, что сам прецедент может быть негативным. По его словам, если примеру ОАЭ последуют другие участники нефтяного рынка, это может ослабить согласованную политику производителей.

Бессель пояснил, что для России возможный выход ОАЭ из ОПЕК не будет иметь прямых последствий, более того, может принести отдельные дивиденды в моменте. Однако долгосрочно ослабление договоренностей по добыче способно снова привести к снижению цен на нефтяные фьючерсы, что будет невыгодно для страны.