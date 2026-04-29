Перевозка нефти
Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:15

Эмираты нашли лазейку в нефтяной игре: почему их выход из ОПЕК встревожил рынок

Выход ОАЭ из ОПЕК не окажет прямого влияния на Россию и мировой нефтяной рынок, но может создать опасный прецедент, отметил профессор РГУ нефти и газа им. И. М.Губкина Валерий Бессель. В беседе с NewsInfo эксперт оценил возможные последствия такого шага ближневосточной страны.

Ранее издание RBC.RU сообщило, что ОАЭ после шестидесяти лет членства объявили о выходе из ОПЕК. Решение может заметно изменить баланс сил на мировом рынке нефти и усилить волатильность цен, говорят эксперты.

По словам Бесселя, Эмираты могут стремиться к большей свободе в добыче и экспорте нефти, чтобы сохранить свои доходы.

"Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия могут экспортировать по нефтепроводам добытую нефть не к Персидскому заливу, а к Красному морю, то есть в другую сторону. Они это делают специально для того, чтобы хоть как-то продолжать зарабатывать на продаже нефти", — пояснил профессор.

Он отметил, что наличие маршрутов в обход Персидского залива и Ормузского пролива дает таким странам дополнительные возможности для поставок. Это, по мнению эксперта, особенно важно в условиях геополитической напряженности и рисков для транспортировки нефти через залив.

Бессель также связал возможный выход ОАЭ из ОПЕК с желанием не учитывать ограничения по добыче. Эксперт напомнил, что ОПЕК Плюс сдерживал добычу для поддержания цен на нефтяные фьючерсы.

"Если они будут вне ОПЕК, то могут не учитывать квоты по добыче и цены фьючерсов. Они могут спокойно наращивать добычу нефти. На мировом рынке нефти это никак не скажется. Эмираты планируют выйти на добычу 250 миллионов тонн в год. Для рынка нефти, который составляет в год около четырех миллиардов тонн, это ни о чем", — добавил Бессель.

При этом эксперт считает, что сам прецедент может быть негативным. По его словам, если примеру ОАЭ последуют другие участники нефтяного рынка, это может ослабить согласованную политику производителей.

Бессель пояснил, что для России возможный выход ОАЭ из ОПЕК не будет иметь прямых последствий, более того, может принести отдельные дивиденды в моменте. Однако долгосрочно ослабление договоренностей по добыче способно снова привести к снижению цен на нефтяные фьючерсы, что будет невыгодно для страны.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Читайте также

Вашингтон готовит новые траты на Иран: сумма растёт — и это только начало 13.03.2026 в 16:52
Операция США против Ирана: новые траты, сколько стоят военные действия, запрос средств в конгресс, позиция республиканцев

В Вашингтоне обсуждают новые расходы на военную операцию против Ирана, но пока нет чётких цифр и сроков

Читать полностью » Тень плацдарма на Африканском роге: Израиль тайно готовит базу у Красного моря против хуситов 11.03.2026 в 12:24

Израиль ищет надежный плацдарм у Красного моря на фоне растущих угроз с севера, а непризнанная африканская республика подтверждает переговоры о стратегическом союзе в сфере безопасности.

Читать полностью » Иран атаковал морской объект неподалёку от порта Салман в Бахрейне 01.03.2026 в 23:20
Огонь вырвался из-под воды: иранская атака на морской объект Бахрейна у порта Салман усиливает накал в Заливе

Бахрейнское МВД обвиняет Иран в точечном ударе, вызвавшем пожар на морском объекте. Ветер и солёная вода усложняют тушение, а дым несёт угрозу экосистеме залива. Ситуация под контролем, но детали скрыты.

Читать полностью » США применили в Иране специальные возможности 01.03.2026 в 23:13
Невидимый шторм в разуме: устройство США превращает поле боя в лабиринт дезориентации

Центркомандование США намекнуло на применение таинственных средств в ударе по Ирану. Эксперты шепчутся о девайсе, которое бьет по мозгу невидимыми волнами, вызывая хаос без разрушений. Тестировали ли его раньше в Венесуэле?

Читать полностью » Трёхстороннюю встречу по Украине перенесли: когда состоится? 25.02.2026 в 22:46
Дипломаты тянут время, как паутину: трехсторонние переговоры по Украине переносят на начало марта

Трехсторонняя встреча Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию перенесена на начало марта: место еще согласовывают, а делегации прорабатывают компромиссы в закрытых группах. Прогресс в коммуникации отмечен спецпосланником США.

Читать полностью » Адмирал Вожур пожаловался, что не могут найти якобы причастность Москвы к диверсиям 24.02.2026 в 23:43
Призраки в эфире: французский адмирал признал бессилие в поиске улик против Москвы

Начальник Генштаба ВМС Франции сделал неожиданное признание о тщетности поисков «русского следа» в недавних инцидентах, которые всколыхнули весь Евросоюз.

Читать полностью » Уиткофф: следующие переговоры по Украине состоятся в течение 10 дней 24.02.2026 в 22:48
Пальмы вместо протокола: переговоры по Украине могут переехать в солнечную резиденцию Трампа

Спецпосланник Стив Уиткофф анонсировал смену локации для диалога: теперь судьба мирного плана будет решаться в неформальной обстановке личного поместья.

Читать полностью » Зеленский грубо ответил на предложение вывести ВСУ из Донбасса 24.02.2026 в 14:06
Причины уйти отсутствуют: Зеленский жестко ответил на предложения оставить Донбасс

Президент Украины в резкой форме отверг требования о выводе войск, назвав их абсурдными, но одновременно упомянул о готовности населения к поиску компромиссов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Апрельский снег напугал дачников зря: саду сейчас важнее не тепло
Садоводство
От грядок до беседки: как организовать пространство на даче без хаоса
Наука
Не только цвет глаз: какие признаки могут указывать на не отцовство
Недвижимость
Домашний праздник: секреты создания уютной атмосферы, о которой будут говорить гости
Садоводство
Я всегда с яйцами: породы кур, которые идеально подходят для начинающих птицеводов
Авто и мото
Изменилась одна буква в фамилии: штраф 15 тысяч и спецстоянка
Недвижимость
Односпальная, евро, king size: выбираем размер кровати, чтобы высыпаться и не спорить за одеяло
Садоводство
Не усложняйте себе жизнь: овощи, которые прекрасно растут без рассады
