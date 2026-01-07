Нефтяная карта меняется надолго: Венесуэла давит на стратегию ОПЕК+

Развитие ситуации вокруг Венесуэлы и возможный рост нефтедобычи в этой стране способны повлиять на стратегию ОПЕК+ на годы вперёд. Эксперты отмечают, что речь идёт не о краткосрочном факторе, а о формировании устойчивого тренда, который будет учитываться при пересмотре квот. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Венесуэла как фактор давления на сделку ОПЕК+

Наращивание добычи нефти в Венесуэле, по оценке независимого эксперта по энергетике Кирилла Родионова, станет одним из стимулов для дальнейшего отказа стран ОПЕК+ от политики сокращения производства. Аналитик указывает, что приток инвестиций со стороны американских нефтяных компаний способен заметно увеличить объёмы добычи в стране. Это, в свою очередь, усилит общий тренд на рост нефтепроизводства в Южной Америке.

По словам Родионова, подобная динамика будет оказывать давление на участников сделки ОПЕК+, вынуждая их пересматривать ограничения. Он отмечает, что увеличение предложения нефти за пределами картеля традиционно подталкивает страны-экспортёры к защите своих долей рынка. В результате механизм добровольных ограничений теряет прежнюю эффективность.

Квоты ОПЕК+: постепенный и необратимый рост

Эксперт подчёркивает, что текущая ситуация отличается от кризиса 2020 года.

"Это будет подталкивать страны-участницы сделки к дальнейшему повышению квот. И, соответственно, квоты будут повышаться постепенно и в 2026, и, возможно, в 2027 году. И, что самое главное, это повышение квот станет безвозвратным. То есть не повторится ситуация, которая была в 2020 году, когда страны ОПЕК+, только порвав со сделкой, сели за стол переговоров и заключили новую. Здесь такого не будет", — сказал Родионов.

Фактически, по его оценке, речь идёт о переходе к новой модели регулирования рынка. Страны ОПЕК+ уже начали двигаться в этом направлении. Так называемая "восьмёрка" участников сделки в сентябре досрочно завершила выход из сверхквот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, стартовавший в апреле. А в октябре начался постепенный отказ от дополнительного сокращения ещё на 1,65 миллиона баррелей в сутки.

Ограничения, паузы и американский интерес

В четвёртом квартале текущего периода страны ОПЕК+ ежемесячно увеличивали предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, не учитывая графики компенсаций. При этом на январь-март 2026 года было принято решение взять паузу в дальнейшем наращивании производства, что указывает на осторожный, но последовательный подход к рынку.

Дополнительным фактором неопределённости остаётся политика США в отношении Венесуэлы. Президент Дональд Трамп 3 января заявил о нанесении массированного удара по стране, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. СМИ сообщали о взрывах в Каракасе и утверждали, что операция проводилась бойцами подразделения Delta Force. На этом фоне Трамп позднее отметил, что американские нефтяные компании заинтересованы в работе в Венесуэле и готовы инвестировать в её инфраструктуру.

Долгий путь к историческим объёмам

При этом эксперты предупреждают, что быстрый рывок в добыче маловероятен. Восстановление нефтепроизводства Венесуэлы до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займёт около десяти лет.

Таким образом, влияние Венесуэлы на рынок нефти и решения ОПЕК+ будет нарастать постепенно. Однако даже ожидания будущего роста добычи уже сейчас закладываются в стратегические расчёты стран-экспортёров, меняя баланс сил на глобальном энергетическом рынке.