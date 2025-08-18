Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Паспорт в кармане, билет в голове: железная дорога делает шаг в будущее

С осени в поездах дальнего следования можно будет пройти посадку по биометрии — РИАН

С начала осени у пассажиров поездов дальнего следования появится возможность воспользоваться биометрией при покупке билета и посадке. Об этом сообщает РИА Новости.

Как это будет работать
Для идентификации можно использовать:

  • Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)
  • Единую биометрическую систему (ЕБС)
  • Опция станет доступна только там, где у перевозчика будет техническая возможность.

Что изменилось
Соответствующие поправки в правила оказания услуг по перевозкам внесло Правительство РФ.
При этом традиционные способы покупки билетов и посадки сохраняются, так что пассажиры смогут выбирать удобный вариант.

