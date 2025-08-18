Паспорт в кармане, билет в голове: железная дорога делает шаг в будущее
С начала осени у пассажиров поездов дальнего следования появится возможность воспользоваться биометрией при покупке билета и посадке. Об этом сообщает РИА Новости.
Как это будет работать
Для идентификации можно использовать:
- Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)
- Единую биометрическую систему (ЕБС)
- Опция станет доступна только там, где у перевозчика будет техническая возможность.
Что изменилось
Соответствующие поправки в правила оказания услуг по перевозкам внесло Правительство РФ.
При этом традиционные способы покупки билетов и посадки сохраняются, так что пассажиры смогут выбирать удобный вариант.
