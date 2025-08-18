Паспорт в кармане, билет в голове: железная дорога делает шаг в будущее

С начала осени у пассажиров поездов дальнего следования появится возможность воспользоваться биометрией при покупке билета и посадке. Об этом сообщает РИА Новости.

Как это будет работать

Для идентификации можно использовать:

Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)

Единую биометрическую систему (ЕБС)

Опция станет доступна только там, где у перевозчика будет техническая возможность.

Что изменилось

Соответствующие поправки в правила оказания услуг по перевозкам внесло Правительство РФ.

При этом традиционные способы покупки билетов и посадки сохраняются, так что пассажиры смогут выбирать удобный вариант.