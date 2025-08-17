Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:15

Смертельный яд для растений: опытный биотехнолог предупредила об опасности

Дачникам на заметку: какие удобрения летом несут смертельную опасность

В августе, когда большинство плодоносящих растений достигает пика своей продуктивности, дачники традиционно стремятся обеспечить им дополнительное питание, внося различные удобрения. Однако, как предупреждает Мария Золотарева, биотехнолог и старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, не всегда подкормка бывает полезной.

Некоторые удобрения могут оказаться не только неэффективными, но и представлять опасность для растений и, что особенно важно, для здоровья человека. Эксперт предостерегает от необдуманного использования удобрений, советуя тщательно взвешивать все "за” и "против” прежде чем вносить какие-либо добавки на свои грядки.

Во-первых, Мария Золотарева настоятельно рекомендует избегать внесения на грядки свежего навоза. Этот органический материал, широко используемый в садоводстве, может быть заражен гельминтами и патогенными бактериями, представляя серьезную угрозу для здоровья человека.

Кроме того, свежий навоз содержит высокую концентрацию аммиака, который может обжечь корни растений, что негативно скажется на их росте и развитии.

Древесная зола: риск тяжелых металлов

С осторожностью следует относиться и к древесной золе неизвестного происхождения. В ней могут содержаться тяжелые металлы, которые, попадая в почву, будут накапливаться в плодах, делая их непригодными для употребления в пищу.

Избыточное внесение азотных минеральных удобрений также может нанести вред растениям и здоровью человека. В большом количестве они замедляют созревание плодов, что может привести к снижению урожайности.

Самое опасное — это накопление нитратов в плодах, которые при попадании в организм человека могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

Неразведенные удобрения могут пересушить корни растений, что негативно сказывается на их питании и росте.

Не безопасны, по словам специалиста, и фосфорные добавки. Они могут содержать кадмий, высокие дозировки которого представляют опасность для здоровья человека.

Органические удобрения: споры грибов, семена сорняков и личинки вредителей

Любые органические удобрения, включая компост, могут занести на участок споры грибов, семена сорняков и личинки вредителей, что может привести к распространению болезней и нашествию вредных насекомых.

Не сертифицированные удобрения на основе донного ила часто насыщены пестицидами, попадающими в ил из сточных вод, что делает их крайне опасными для использования на огороде.

При этом, по словам эксперта, не стоит опасаться "отравления" овощей удобрениями с соседнего участка. Теоретически они могут мигрировать на чужие грядки с грунтовыми водами, но для частных хозяйств с небольшими площадями это крайне редкая история.

Интересные факты о растениях:

  • Растения выделяют кислород в процессе фотосинтеза.
  • Некоторые растения, например, кактусы, могут жить без воды месяцами.
  • Деревья общаются друг с другом с помощью химических сигналов и корневой системы.
  • Растения могут двигаться, хотя и очень медленно.

Правильный уход: залог здорового урожая

Ранее агрономы отмечали, что правильный уход за розами в августе поможет им пережить стресс от смены сезонов и укрепить корневую систему перед зимой. Именно в этот период происходит закладка почек, определяющих будущее цветение, что демонстрирует важность правильного подхода к уходу за растениями.

Внесение удобрений — важный элемент ухода за растениями, но необходимо соблюдать осторожность и учитывать возможные риски. Следуя советам эксперта, вы сможете избежать негативных последствий и получить здоровый и безопасный урожай.

