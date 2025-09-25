Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
древний зуб овцы
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:57

Опасность жила в стойле: почему чума бронзового века шла от овец и коров к человеку

Учёные из УрО РАН обнаружили ДНК чумы в зубе овцы бронзового века на Южном Урале

Открытия археологов и генетиков всё чаще меняют наше представление о прошлом человечества и его болезнях. Новое исследование показало: чума была тесно связана не только с людьми, но и с домашними животными. Международная группа учёных из России, Германии, США и Южной Кореи обнаружила гены возбудителя Yersinia pestis в зубе овцы, жившей почти 3900 лет назад на Южном Урале. Это стало первым доказательством того, что овцы и другие домашние животные могли активно передавать инфекцию людям ещё в бронзовом веке.

Чума и животноводство в бронзовом веке

Находка объясняет, как болезнь смогла так быстро распространиться по Евразии, не прибегая к "услугам" блох — главных переносчиков современной чумы. Исследование, опубликованное в журнале Cell, демонстрирует: пути заражения в прошлом были иными, а животноводство играло куда более важную роль, чем считалось.

"Наше открытие подтверждает возможность появления новых путей передачи зоонозных инфекций человека", — пояснил старший научный сотрудник УрО РАН и УрФУ Павел Косинцев.

Учёные проанализировали 23 образца костей овец и коров из поселения Аркаим — центра синташтинской культуры. В зубе овцы обнаружили ДНК чумной бактерии. Геном показал, что штамм относится к древней линии LNBA, известной прежде только по останкам людей от Европы до Монголии.

Почему это находка уникальна

Выделить ДНК чумы из животных останков крайне сложно: чаще всего это пищевые отходы, подвергавшиеся термической обработке. К тому же люди редко ели больных животных, поэтому вероятность найти заражённый образец минимальна. Именно поэтому случай с аркаимской овцой столь ценен для науки.

Штамм оказался лишён гена, позволяющего бактерии выживать в кишечнике блох. Это значит, что заражение происходило через прямой контакт: кровь, мясо, шкуры. Таким образом, чума в бронзовом веке распространялась благодаря домашним животным и кочевым сообществам скотоводов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: предполагать, что все древние эпидемии проходили по тем же сценариям, что и поздние.
    Последствие: искажение понимания истории болезней.
    Альтернатива: учитывать изменения в механизмах передачи на разных этапах эволюции возбудителя.

  • Ошибка: ограничиваться исследованием человеческих останков.
    Последствие: потеря информации о промежуточных хозяевах.
    Альтернатива: активно изучать кости домашних и диких животных.

  • Ошибка: недооценивать значение животноводства в распространении инфекций.
    Последствие: упрощённая модель эпидемий прошлого.
    Альтернатива: рассматривать скотоводство как один из ключевых факторов пандемий.

Эволюция патогенности

"Древняя LNBA-линия чумы была менее опасна для человека, чем современная линия бубонной формы чумы", — подчеркнул Павел Косинцев.

Главное изменение произошло, когда у бактерии появился ген ymt, позволивший ей выживать в кишечнике блох и эффективно передаваться человеку. Именно это сделало чуму пандемией в Средневековье.

А что если…

А что если бы у древних штаммов уже был ген ymt? Пандемии могли бы вспыхнуть гораздо раньше, ещё в эпоху бронзового века, когда торговые и культурные связи между поселениями активно расширялись. Возможно, именно отсутствие этого гена отсрочило появление массовых эпидемий.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждена роль домашних животных в эпидемиях Изучено мало образцов
Доказана эволюция возбудителя Сложность выделения ДНК из останков животных
Новые данные для понимания пандемий Неизвестно, как часто заражались животные

FAQ

Почему выбрали зубы для анализа?
Эмаль и дентин лучше сохраняют ДНК, чем кости.

Что особенного в линии LNBA?
Это древний штамм бронзового века, ранее найденный только у людей.

Какие животные могли быть переносчиками?
Овцы, коровы и, возможно, лошади, а заражение происходило от диких видов — главным образом птиц.

Мифы и правда

  • Миф: чума всегда передавалась блохами.
    Правда: древние штаммы распространялись через прямой контакт с животными.

  • Миф: чума поражала только людей.
    Правда: найденные данные показывают заражение домашних животных.

  • Миф: эволюция патогена всегда снижает его опасность.
    Правда: с чумой произошло обратное — её вирулентность усиливалась.

Исторический контекст

Аркаим, где нашли зуб овцы с ДНК чумы, — уникальное поселение бронзового века в Челябинской области. Его жители занимались скотоводством, земледелием, освоили металлургию и колесницы. Тесное сосуществование людей и животных создавало условия для распространения инфекций.

Три интересных факта

  1. До этой находки было известно лишь два неполных генома чумной бактерии из животных останков.

  2. Эволюция чумы напрямую связана с появлением одного гена — ymt, изменившего её судьбу.

  3. Кости животных как носителей инфекций изучены намного хуже, чем человеческие, хотя они могли играть ключевую роль в истории эпидемий.

