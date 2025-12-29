Опасность, о которой никто не говорит: как курьерские посылки могут стать источником заболеваний

Врач-инфекционист Марият Мухина предупредила о рисках, которые могут возникнуть при контакте с курьерскими доставками, оставленными в подъезде. В интервью Life. ru она рассказала, что на таких упаковках могут сохраняться опасные вирусы и бактерии, включая вирусы гриппа, SARS-CoV-2, ротавирусы, норовирусы, а также бактерии, такие как золотистый стафилококк, стрептококки, кишечная палочка и возбудители других инфекций.

Опасность для здоровья

Мухина пояснила, что заражение происходит в основном при контакте с посылкой и последующем касании лица грязными руками. Однако риск можно значительно снизить, соблюдая строгую гигиену.

Врач подчеркнула, что хотя соблюдение гигиенического этикета уменьшает вероятность заражения, она не исключена полностью, особенно для уязвимых групп населения, таких как пожилые люди, дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

"Если соблюдать гигиенический этикет — не выкладывать обёртки на поверхности, контактирующие с пищей, выбрасывать упаковку и мыть руки, вскрывать посылки чистыми руками — риск заражения низкий, но не исключён полностью", — сказала Мухина.

Рекомендации по безопасности

Чтобы минимизировать риски, Мухина предложила несколько простых, но эффективных шагов:

Мыть руки с мылом не менее 20 секунд после прикосновения к упаковке.

Обрабатывать упаковку спиртовыми салфетками.

Немедленно утилизировать упаковку.

Проводить влажную уборку с антисептиком в прихожей, где посылка оставалась.

Внимательно следить за самочувствием в течение нескольких дней после получения посылки.

Если появляются такие симптомы, как кашель, температура, боль в горле, расстройства пищеварения или высыпания на коже, Мухина рекомендовала обратиться к врачу и сообщить о возможном контакте с загрязнёнными поверхностями.