Неочевидные опасности: эти вещи могут быть опасны для детей

Какие предметы в доме опасны для детей

Мелкие объекты

Такие мелочи, как пуговицы, монеты или маленькие игрушки, могут представлять опасность для маленьких детей. Держите их в недоступном месте.

Полиэтиленовые пакеты

Дети могут думать, что с ними весело играть, но пластиковые пакеты могут быть опасны. Они могут случайно закрыть лицо ребенка и затруднить дыхание.

Шнуры

Шнуры жалюзи, шнуры для штор или любые длинные шнуры могут быть опасны. Дети могут случайно запутаться в них, что приведет к несчастным случаям.

Медицина и чистящие средства

Храните все лекарства и чистящие средства высоко и вне поля зрения.

Горячие напитки

Дети могут быть любопытны и могут взять горячие напитки. Держите горячие жидкости подальше от краев столов, до которых могут дотянуться маленькие ручки.

Маленькие батарейки

Батарейки есть во многих предметах быта. Они маленькие и легко проглатываются детьми.

Откройте окна

Окна могут представлять опасность. Дети могут случайно выпасть. Используйте оконные ограждения или замки.

Неустойчивая мебель

Дети могут пытаться залезть на мебель. Убедитесь, что книжные полки, комоды и другая тяжелая мебель прикреплены к стене..

Открытые розетки

Закройте электрические розетки предохранительными вилками. Дети могут засовывать в них что-то, и это может быть опасно.

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