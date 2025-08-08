Тренировка, которая крадёт здоровье: как распознать опасную нагрузку

Вы когда-нибудь выходили из спортзала с чувством, будто силы покинули вас, а настроение упало? Персональный тренер московского велнес-клуба First & Only Мария Осипенко предупреждает: некоторые физические нагрузки могут не укреплять, а, наоборот, подрывать здоровье.

Сигналы, что нагрузка не подходит

По словам Осипенко, главный тревожный знак — нежелание идти на тренировку и ощущение упадка после неё. Причин может быть несколько: слишком высокая интенсивность, однообразие или неподходящий вид спорта.

"Во время тренировок тело может ответить дискомфортными ощущениями или одышкой, а после — болевым синдромом. В таких случаях не стоит думать, что "болит" равно "хорошо потренировались". Это означает, что нагрузку следует пересмотреть — поработать над техникой выполнения, уменьшить темп, вес оборудования или количество подходов", — подчеркнула эксперт.

Пульс и дыхание — ваши индикаторы

Тренер рекомендует контролировать частоту сердечных сокращений. Если во время упражнений появляется сильная одышка и вы не можете произнести даже простую фразу, пора снизить темп.

Внешние признаки перегрузки

Ещё один повод насторожиться — появление белых пятен и покраснений на коже, а также ощущение жжения на лице. Эти симптомы тоже указывают на чрезмерную нагрузку, отметил специалист.