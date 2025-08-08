Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировки в зале
Тренировки в зале
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:16

Тренировка, которая крадёт здоровье: как распознать опасную нагрузку

Тренер перечислила симптомы неподходящей физической нагрузки

Вы когда-нибудь выходили из спортзала с чувством, будто силы покинули вас, а настроение упало? Персональный тренер московского велнес-клуба First & Only Мария Осипенко предупреждает: некоторые физические нагрузки могут не укреплять, а, наоборот, подрывать здоровье.

Сигналы, что нагрузка не подходит
По словам Осипенко, главный тревожный знак — нежелание идти на тренировку и ощущение упадка после неё. Причин может быть несколько: слишком высокая интенсивность, однообразие или неподходящий вид спорта.

"Во время тренировок тело может ответить дискомфортными ощущениями или одышкой, а после — болевым синдромом. В таких случаях не стоит думать, что "болит" равно "хорошо потренировались". Это означает, что нагрузку следует пересмотреть — поработать над техникой выполнения, уменьшить темп, вес оборудования или количество подходов", — подчеркнула эксперт.

Пульс и дыхание — ваши индикаторы
Тренер рекомендует контролировать частоту сердечных сокращений. Если во время упражнений появляется сильная одышка и вы не можете произнести даже простую фразу, пора снизить темп.

Внешние признаки перегрузки
Ещё один повод насторожиться — появление белых пятен и покраснений на коже, а также ощущение жжения на лице. Эти симптомы тоже указывают на чрезмерную нагрузку, отметил специалист.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес дома и на улице: тренер рассказала, как заменить инвентарь подручными средствами сегодня в 22:26

Книги, табуретка и бутылка воды: тренировка на все группы мышц в домашних условиях

Нет гантелей и времени на зал? Фитнес-тренер рассказывает, как прокачать тело дома с помощью воды, книг и стула. Это проще, чем кажется.

Читать полностью » Евгения Медведева рассказала, как совмещает карьеру и личную жизнь сегодня в 14:03

Медведева раскрывает секреты успешных отношений при плотном графике

Евгения Медведева поделилась, как удается совмещать карьеру и личную жизнь. Ее подход к тайм-менеджменту и отношениям вызывает восхищение. Узнайте, как она справляется!

Читать полностью » Футболист Соболев использует мем Жириновского для ответа на критику сегодня в 13:18

Мем от Соболева: как футболист ответил на критику жестом Жириновского

Александр Соболев опубликовал мем с жестом Жириновского, отвечая на критику. Почему футболист решил сделать такой жест и что за ним стоит? Узнайте!

Читать полностью » Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ с доходом 161,72 миллиона долларов сегодня в 12:15

Российский форвард Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, заработав 161,72 миллиона долларов. Узнайте, кто еще в топе!

Читать полностью » Мертвый вис на турнике: укрепление рук, растяжение позвоночника и улучшение осанки сегодня в 11:12

Мертвый вис на турнике: не просто тренировка для рук, а секрет укрепления всего тела

Мертвый вис на турнике помогает не только укрепить руки, но и улучшить осанку, растянуть позвоночник и предотвратить травмы. Узнайте, как это работает.

Читать полностью » Литва не выдала визы российским гребцам для участия в первенстве мира сегодня в 10:19

Литва не выдала визы российским гребцам: как это повлияет на участие в первенстве мира

Литва отказала юным гребцам из России в визах для участия в чемпионате мира. Как это повлияло на российскую команду и что произошло с визами?

Читать полностью » Что нельзя делать после татуировки: спорт, бассейн, загар — данные от тренера и Mayo Clinic сегодня в 9:10

Чем здоровый образ жизни может испортить новую тату — неожиданный эффект

Можно ли тренироваться с новой татуировкой? Не торопитесь с ответом: спорт и свежие чернила — не всегда хорошее сочетание. Вот почему.

Читать полностью » Регулярные тренировки повышают уровень тестостерона и либидо — врач из St. Jude Medical Center сегодня в 8:10

Этот вид спорта незаметно меняет ваше либидо — и вы даже не подозреваете

Улучшение интимной жизни — неожиданный, но доказанный бонус регулярных тренировок. Как именно спорт влияет на сексуальное здоровье — рассказываем в деталях.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

В Сочи обломки БПЛА повредили жилой многоквартирный дом в Дагомысе
Еда

Почему арбуз, дыня и ананас не лучший выбор для вечера: советы врача для лучшего сна
Спорт и фитнес

Йога осенью: тренер назвала лучшие форматы для начинающих и практики дома
Красота и здоровье

Психиатр-нарколог объяснил, как формулировка цели влияет на успех отказа от курения
Наука и технологии

Новый метод лечения лейкоза показал высокую эффективность в клинических испытаниях
УрФО

Уральский дачник вырастил две тыквы-гиганты весом до полутоны
Культура и шоу-бизнес

Эд Ширан и Руперт Гринт выпустили клип A Little More — продолжение Lego House
Красота и здоровье

Врач: секс 2–4 раза в неделю повышает иммунитет и продлевает жизнь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru