Минус 10 кг — плюс проблемы: как экстремальные диеты разрушают организм

Стремление к быстрому похудению может сыграть с организмом злую шутку. Доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Марченко в интервью "Ленте.ру" рассказала, какие диеты особенно опасны и почему радикальные ограничения — прямой путь к проблемам, а не к стройности.

Худеешь быстро — вредишь глубок

"Опаснее всего для здоровья краткосрочные диеты с жёсткими ограничениями", — подчёркивает Марченко.

Такие системы питания направлены на резкую потерю веса — за счёт сильного дефицита калорий и выведения жидкости из организма. Да, за пару недель можно потерять до 10 килограммов, но цена за это — высокая:

резкое замедление обмена веществ;

нарушения работы внутренних органов;

психологическое истощение.

И главное — вес почти всегда возвращается, как только человек возвращается к привычному рациону.

Диета — стресс для психики

"Человек сначала голодает, потом срывается и объедается, затем опять голодает. Хуже сценария для психики и пищевого поведения не придумать", — говорит специалист.

Такой "эффект маятника" не только подрывает физическое здоровье, но и может стать триггером для развития расстройств пищевого поведения — от компульсивного переедания до булимии.

Осторожно: кетодиета и другие исключающие подходы

Анна Марченко также предостерегает от модных диет, в которых исключаются целые группы продуктов, например:

кетодиета, предполагающая отказ от углеводов;

монодиеты, основанные на одном продукте;

экстремальные низкоуглеводные или низкожировые схемы.

Да, они могут давать эффект — за счёт переработки жиров организм действительно начинает снижать вес. Но: