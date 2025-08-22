Минус 10 кг — плюс проблемы: как экстремальные диеты разрушают организм
Стремление к быстрому похудению может сыграть с организмом злую шутку. Доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Марченко в интервью "Ленте.ру" рассказала, какие диеты особенно опасны и почему радикальные ограничения — прямой путь к проблемам, а не к стройности.
Худеешь быстро — вредишь глубок
"Опаснее всего для здоровья краткосрочные диеты с жёсткими ограничениями", — подчёркивает Марченко.
Такие системы питания направлены на резкую потерю веса — за счёт сильного дефицита калорий и выведения жидкости из организма. Да, за пару недель можно потерять до 10 килограммов, но цена за это — высокая:
- резкое замедление обмена веществ;
- нарушения работы внутренних органов;
- психологическое истощение.
И главное — вес почти всегда возвращается, как только человек возвращается к привычному рациону.
Диета — стресс для психики
"Человек сначала голодает, потом срывается и объедается, затем опять голодает. Хуже сценария для психики и пищевого поведения не придумать", — говорит специалист.
Такой "эффект маятника" не только подрывает физическое здоровье, но и может стать триггером для развития расстройств пищевого поведения — от компульсивного переедания до булимии.
Осторожно: кетодиета и другие исключающие подходы
Анна Марченко также предостерегает от модных диет, в которых исключаются целые группы продуктов, например:
- кетодиета, предполагающая отказ от углеводов;
- монодиеты, основанные на одном продукте;
- экстремальные низкоуглеводные или низкожировые схемы.
Да, они могут давать эффект — за счёт переработки жиров организм действительно начинает снижать вес. Но:
- возрастает уровень холестерина;
- увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- обостряются мочекаменная и желчекаменная болезни.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru