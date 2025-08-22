Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с тонкой талией
Девушка с тонкой талией
© Designed be Freepik by standret is licensed under Public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Минус 10 кг — плюс проблемы: как экстремальные диеты разрушают организм

Эндокринолог Марченко: краткосрочные диеты с жёсткими ограничениями опасны для здоровья

Стремление к быстрому похудению может сыграть с организмом злую шутку. Доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Марченко в интервью "Ленте.ру" рассказала, какие диеты особенно опасны и почему радикальные ограничения — прямой путь к проблемам, а не к стройности.

Худеешь быстро — вредишь глубок

"Опаснее всего для здоровья краткосрочные диеты с жёсткими ограничениями", — подчёркивает Марченко.

Такие системы питания направлены на резкую потерю веса — за счёт сильного дефицита калорий и выведения жидкости из организма. Да, за пару недель можно потерять до 10 килограммов, но цена за это — высокая:

  • резкое замедление обмена веществ;
  • нарушения работы внутренних органов;
  • психологическое истощение.

И главное — вес почти всегда возвращается, как только человек возвращается к привычному рациону.

Диета — стресс для психики

"Человек сначала голодает, потом срывается и объедается, затем опять голодает. Хуже сценария для психики и пищевого поведения не придумать", — говорит специалист.

Такой "эффект маятника" не только подрывает физическое здоровье, но и может стать триггером для развития расстройств пищевого поведения — от компульсивного переедания до булимии.

Осторожно: кетодиета и другие исключающие подходы
Анна Марченко также предостерегает от модных диет, в которых исключаются целые группы продуктов, например:

  • кетодиета, предполагающая отказ от углеводов;
  • монодиеты, основанные на одном продукте;
  • экстремальные низкоуглеводные или низкожировые схемы.

Да, они могут давать эффект — за счёт переработки жиров организм действительно начинает снижать вес. Но:

  • возрастает уровень холестерина;
  • увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний;
  • обостряются мочекаменная и желчекаменная болезни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ткемали с зелёным луком подходит к мясу, рыбе и картофелю сегодня в 16:19

Ткемали заиграет новыми красками: вот что добавляют грузинские хозяйки для свежести соуса

Секрет в зеленом луке: узнайте, как приготовить аутентичный грузинский соус ткемали с добавлением этого ингредиента для свежести и яркости вкуса!

Читать полностью » Рецепт яблочного пирога: как приготовить с орехами, изюмом и цельнозерновой мукой сегодня в 15:12

Забудьте про шарлотку: этот яблочный пирог готовится проще, а вкус — божественный

Приготовьте нежный яблочный пирог, как у мамы! Простой рецепт с использованием яблок, лимона и секретного ингредиента. Вкусный и ароматный десерт для всей семьи.

Читать полностью » Яблочный крамбл рецепт с карамельной начинкой сегодня в 14:09

Забудьте о сложной выпечке: десерт, который готовится почти сам и поражает гостей

Откройте секрет идеального британского десерта! Простой рецепт яблочного крамбла с хрустящей крошкой и карамельной начинкой, который покорит вас с первой ложки.

Читать полностью » Как приготовить салат с капустой и сухариками сегодня в 14:09

Русский ответ цезарю: как скромный салат с сухариками покоряет мировые гастрономические столицы

Хрустящий, сочный и невероятно быстрый салат, который выручит в любой ситуации. Простой рецепт из доступных ингредиентов с секретом идеальной текстуры.

Читать полностью » Яйца уток и гусей нужно всегда варить: риск заражения сальмонеллой выше сегодня в 14:05

На вид одинаковые, а на деле — одно безопасно, другое несёт угрозу: как выбрать яйца

Узнайте, как маркировка British Lion гарантирует безопасность яиц, защищая от сальмонеллы.

Читать полностью » Приготовление скумбрии сухим посолом сегодня в 13:13

Скумбрия, которую вы пробовали в детстве: секрет забытого советского деликатеса без рассола

Откройте секрет идеальной соленой скумбрии без рассола всего за 24 часа. Простой рецепт с кориандром и лаврушкой для сочной и ароматной закуски.

Читать полностью » Рецепт торта манго-маракуйя с бисквитом, желе и творожным кремом сегодня в 13:01

Забудьте о Наполеоне: новый король праздничного стола бросает вызов классике

Узнайте, как приготовить невероятный торт с манго и маракуйей. Наш рецепт раскроет секреты идеального бисквита, сочной начинки и профессиональной сборки.

Читать полностью » Как приготовить салат с фунчозой, корейской морковью и свежим огурцом сегодня в 12:13

Готовим ужин за пять минут: рецепт салата от корейских кулинаров

Секрет идеального лёгкого ужина, который готовится за 5 минут. Пикантный салат с фунчозой, корейской морковью и огурцом покорит вас с первой ложки.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Что делать, если инспектор ГАИ требует выйти из машины: разъяснения юристов
Авто и мото

Автомобили, которые реже останавливают инспекторы ГАИ: статистика и рекомендации
Туризм

Отельеры пожаловались на нехватку времени для самооценки из-за туристического сезона
Красота и здоровье

Рак головы и шеи: курение и алкоголь увеличивают риски — важность ранней диагностики, по мнению онколога
Питомцы

Голубев: собаки способны смотреть телевизор и распознавать изображение
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Холдер рассказал о пользе тяги в наклоне для осанки и силы
Наука и технологии

Ученые из Новосибирска разработали вирус для лечения пневмонии
Красота и здоровье

Врач рассказала, как облегчить боль в горле летом — советы по использованию мороженого и чая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru