Соглашение ОП и 17 партий направлено на обеспечение прозрачности и законности избирательного процесса

Общественная палата РФ и 17 политических партий подписали соглашение о сотрудничестве в наблюдении за выборами

Общественная палата и партии будут проводить консультации по вопросам участия наблюдателей в процессе голосования, исходя из соглашения о независимом наблюдении за выборами.

Совместная работа над стандартами и методиками наблюдения за выборами.

Обмен опытом: Обмен опытом по подготовке наблюдателей и проведению обучающих мероприятий.

Разъяснение вопросов избирательного процесса: ОП будет разъяснять партиям вопросы, связанные с избирательным законодательством.

Цель соглашения:

Обеспечение законности выборов: Совместными усилиями обеспечить соблюдение законодательства и избирательных прав граждан.

Повышение доверия к результатам выборов: Прозрачность процесса голосования способствует повышению доверия к результатам выборов.

Участники соглашения:

Соглашение подписали представители 17 партий, включая "Единую Россию", ЛДПР, "Справедливую Россию - Патриоты - За правду", "Новые люди", "Родина", "Гражданская платформа", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Зеленые", "Коммунисты России", "За справедливость", "Гражданская сила", "Зеленая альтернатива", Российский общенародный союз, Партия прямой демократии, Партия прогресса, Демократическая партия России, Российская партия свободы и справедливости. КПРФ не делегировала представителя и не подписала соглашение.

Подписание соглашения - это важный шаг на пути к проведению честных и прозрачных выборов. Сотрудничество Общественной палаты и политических партий способствует обеспечению законности избирательного процесса и повышению доверия граждан к результатам голосования.

В 21 регионе пройдут прямые выборы глав субъектов РФ, еще в четырех регионах - в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) и Крыму - они будут избраны парламентами. В 13 субъектах РФ пройдут выборы в заксобрания. Также пройдут довыборы в Госдуму в трех одномандатных округах.

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