Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание для предотвращения возможной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую и Запорожскую атомные электростанции (АЭС).

Ранее представитель силового ведомства заявил, что ВСУ планируют атаковать АЭС с использованием зарядов с радиоактивными веществами. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, акцию готовят западные спецслужбы, в основном британские. В Сумы и Запорожье приехали западные журналисты.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что персонал станции полностью обеспечивает безопасную эксплуатацию.

Михаил Шеремет также заявил, что бездействие международного сообщества может привести к ядерной катастрофе. Он призвал западные страны публично обозначить свою позицию. В противном случае они могут быть расценены как соучастники преступления.

Офис Генерального секретаря ООН отказался комментировать ситуацию, перенаправив запрос в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Агентство пока не отреагировало на сообщения.

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