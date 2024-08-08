Первый заместитель представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский призвал специалистов Организации Объединенных Наций провести исследование и оценить участие западных разведывательных служб и их "украинских подопечных" в поддержке террористических элементов.
"Мы неоднократно предоставляли информацию, подкрепленную заявлениями представителей африканских стран и европейских правоохранительных органов, таких как Европол, касающуюся того, что оружие, поставляемое Украине западными государствами, попадает в руки преступных и террористических группировок в разных частях мира. Мы настоятельно призываем экспертов соответствующих структур ООН не игнорировать эти факты, а провести тщательное исследование и оценить влияние западных разведслужб и их украинских партнеров на подготовку и содействие террористическим актам", - заявил Полянский на сессии Совета Безопасности ООН.
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