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Усилия ООН по поддержке палестинских беженцев в Газе продолжаются, несмотря на препятствия
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Помощь несмотря ни на что: ООН продолжает гуманитарную миссию в секторе Газа

Усилия ООН по поддержке палестинских беженцев в Газе продолжаются, несмотря на препятствия

Агентство ООН, занимающееся оказанием помощи палестинским беженцам в Ближнем Востоке и координацией работ (БАПОР), не прекращает своей деятельности в Газе, несмотря на возникающие трудности с реализацией гуманитарных проектов в этом регионе.

Об этом сообщил представитель агентства, Сэм Роуз.

В начале недели, высокопоставленный представитель ООН объявил прессе, что организация сталкивается с невозможностью продолжать свои гуманитарные миссии в Газе из-за новых указаний Израиля касательно эвакуации определенных районов города Дейр-эль-Балах, хотя формально деятельность ООН и не была остановлена.

Во время пресс-конференции, транслируемой по видеосвязи, Роуз подчеркнул, что БАПОР поддерживает свою активность ежедневно, несмотря на обстоятельства. Он также указал на то, что методы работы БАПОР отличаются от подходов других агентств всемирной организации, в частности, благодаря задействованию местных палестинских работников для оказания услуг. Этот подход позволяет агентству оставаться эффективным даже в сложившихся условиях.

Фото: www. flickr. com/ISM Palestine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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