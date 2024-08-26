ООН следит за ходом дела об аресте Павла Дурова

Секретариат ООН внимательно отслеживает ситуацию, связанную с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, однако пока не готов предоставить комментарии по этому поводу, сообщил РИА Новости официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

В субботу вечером французские СМИ сообщили о задержании Дурова в аэропорту Ле-Бурже. По их данным, это произошло после того, как он вышел из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. Французская пресса также отметила, что Дуров, обладающий французским гражданством, был включен в список разыскиваемых лиц.

По данным местных СМИ, французские власти считают Дурова причастным к ряду преступлений. Среди возможных обвинений фигурируют терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег. Причиной подозрений также стал отказ компании Telegram от сотрудничества с французскими властями. Французский журналист Сирил Амурский сообщил, что Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы.

Посольство России во Франции проинформировало РИА Новости о том, что французские власти пока избегают сотрудничества по вопросу задержания Дурова.

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