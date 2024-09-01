Антониу Гутерреш призвал к примирению в газе после обнаружения тел шести заложников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал в своем аккаунте в соцсети X прекратить "кошмар войны" в секторе Газа и освободить всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, после того как были обнаружены тела шести из них в подземных тоннелях.

Гутерреш отметил, что трагические события, произошедшие сегодня, служат поразительным напоминанием о необходимости безусловного освобождения всех заложников и прекращения конфликта в Газе. Ранее израильские военные нашли на юге палестинского анклава тела шести заложников, убитых в плену ХАМАС. Среди них был опознан израильтянин Александр Лобанов, имеющий российское гражданство, а также еще один заложник с гражданством США.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским объектам, и захватили более 200 заложников. По данным властей, в результате конфликта погибло около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, которая включает удары по гражданским объектам. Израиль объявил полную блокаду анклава, что привело к остановке поставок воды, электроэнергии, топлива, продуктов и лекарств. Число жертв израильских ударов по сектору Газа с 7 октября превысило 40,6 тысячи человек, более 94 тысяч получили ранения.

Сектор Газа фактически разделился на южную и северную части, в то время как Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

Министерство иностранных дел России призвало все стороны конфликта прекратить боевые действия. Москва подчеркивает, что мирное урегулирование возможно лишь на основе формулы, утвержденной Советом Безопасности ООН, с созданием палестинского государства в границах 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме.

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