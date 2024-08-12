Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.08.2024 : 89,9475
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.08.2024 : 96,6852
Генсек ООН Гуттереш осудил удар Израиля по школе в секторе Газа
  1. Главная
  2. Мир

Трагедия в школе Аль-Табаин: реакция ООН

Генсек ООН Гуттереш осудил удар Израиля по школе в секторе Газа

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил крайнее неодобрение в связи с авиаударом Израиля по школе Аль-Табаин в секторе Газа, в результате которого, по предварительным оценкам, погибло около ста человек. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак.

10 августа палестинские службы спасения проинформировали о том, что израильский военный самолет нанес три ракетных удара по школе Аль-Табаин, где укрывались беженцы и проходила утренняя молитва. По предварительным данным, число жертв достигло ста человек.

Армия обороны Израиля подтвердила факт нанесения удара по школе, заявив, что в здании находились боевики ХАМАС.

Фархан Хак во время брифинга для представителей СМИ передал слова генерального секретаря ООН. Антониу Гутерреш выразил скорбь в связи с продолжающейся гибелью мирных жителей Газы, включая женщин и детей.

Он подчеркнул, что удар Израиля по школе Аль-Табаин стал очередным разрушительным инцидентом, повлекшим за собой многочисленные жертвы.

Фото: www.flickr.com/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Иран планирует взвешенный ответ на убийство Исмаила Хании

Иран планирует взвешенный ответ на убийство Исмаила Хании

Советник президента Ирана Масуд Пезешкиан Али Асгар Шафииян в интервью газете Washington Post заявил, что ответ Ирана на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на его территории будет тщательно продуманным и взвешенным.

Читать полностью
Оппозиция Молдавии критикует блокировку ресурсов

Оппозиция Молдавии критикует блокировку ресурсов "ПСБ"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила неодобрение попыткой центральных властей Молдавии помешать реализации социального проекта, предусматривающего доплаты бюджетникам в автономии и других регионах республики.

Читать полностью

Общество

Выставка всероссийского конкурса

Выставка всероссийского конкурса "Россия. Горизонты - 2024" стартовала в Москве 12 августа

В Москве, в Новой Третьяковке, открылась выставка финалистов Всероссийского конкурса "Россия. Горизонты - 2024".

Читать полностью
Диетолог Робертс: соблюдение строгих диет не защищает от рака

Диетолог Робертс: соблюдение строгих диет не защищает от рака

Диетолог Александра Робертс из хирургического онкоцентра Арканзаса CARTI рассказала изданию АМР, что соблюдение строгих диет не защищает от рака, а наоборот, может нанести вред здоровью, вызывая стресс и чувство вины.

Читать полностью

Новости