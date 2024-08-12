Трагедия в школе Аль-Табаин: реакция ООН

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил крайнее неодобрение в связи с авиаударом Израиля по школе Аль-Табаин в секторе Газа, в результате которого, по предварительным оценкам, погибло около ста человек. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак.

10 августа палестинские службы спасения проинформировали о том, что израильский военный самолет нанес три ракетных удара по школе Аль-Табаин, где укрывались беженцы и проходила утренняя молитва. По предварительным данным, число жертв достигло ста человек.

Армия обороны Израиля подтвердила факт нанесения удара по школе, заявив, что в здании находились боевики ХАМАС.

Фархан Хак во время брифинга для представителей СМИ передал слова генерального секретаря ООН. Антониу Гутерреш выразил скорбь в связи с продолжающейся гибелью мирных жителей Газы, включая женщин и детей.

Он подчеркнул, что удар Израиля по школе Аль-Табаин стал очередным разрушительным инцидентом, повлекшим за собой многочисленные жертвы.

Фото: www.flickr.com/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)