Трагедия в школе Аль-Табаин: реакция ООН

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил крайнее неодобрение в связи с авиаударом Израиля по школе Аль-Табаин в секторе Газа, в результате которого, по предварительным оценкам, погибло около ста человек. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак.
10 августа палестинские службы спасения проинформировали о том, что израильский военный самолет нанес три ракетных удара по школе Аль-Табаин, где укрывались беженцы и проходила утренняя молитва. По предварительным данным, число жертв достигло ста человек.
Армия обороны Израиля подтвердила факт нанесения удара по школе, заявив, что в здании находились боевики ХАМАС.
Фархан Хак во время брифинга для представителей СМИ передал слова генерального секретаря ООН. Антониу Гутерреш выразил скорбь в связи с продолжающейся гибелью мирных жителей Газы, включая женщин и детей.
Он подчеркнул, что удар Израиля по школе Аль-Табаин стал очередным разрушительным инцидентом, повлекшим за собой многочисленные жертвы.
Фото: www.flickr.com/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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