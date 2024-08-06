В ООН осудили убийство Стенина в годовщину гибели журналиста

Офис Генерального секретаря ООН выразил осуждение в связи с убийствами журналистов, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека международной организации Фархан Хак.

Это заявление было сделано в контексте десятой годовщины гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, который стал жертвой украинских силовиков.

Шестого августа 2014 года вблизи населенного пункта Горняцкий, расположенного недалеко от города Снежное в Донбассе, фотокорреспондент Андрей Стенин был убит в результате обстрела. Его автомобиль, который он использовал для выполнения редакционного задания, был расстрелян и сожжен на дороге.

Хак подчеркнул, что все убийства журналистов заслуживают осуждения, комментируя трагическую судьбу российского корреспондента.

Андрей Стенин специализировался на съемках чрезвычайных ситуаций, массовых протестов и военных конфликтов. Он неоднократно выезжал в зоны боевых действий, его профессиональная деятельность охватывала такие страны, как Ливия, Ливан, Сирия, Турция и Египет. За проявленное мужество и героизм в выполнении своих обязанностей он был посмертно награжден орденом Мужества указом президента России.

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