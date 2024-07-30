С 7 октября 2022 года, когда произошла очередная эскалация палестино-израильского конфликта, число случаев заболевания гепатитом А в секторе Газа увеличилось с восьмидесяти пяти до почти сорока тысяч. Дети находятся в серьезной опасности, как указывается в заявлении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Согласно данным программы БАПОР в области здравоохранения, еженедельно из медицинских центров и приютов по всей Газе поступают сообщения о 800-1000 новых случаях заболевания гепатитом А. Количество заболевших увеличилось с 85 случаев до почти 40 тысяч с начала конфликта. БАПОР с самого начала принимало меры по диагностике, повышению осведомленности и консультированию. Специального лечения гепатита А не существует. Всё больше детей в Газе подвергаются риску заражения из-за массового перемещения людей, переполненных приютов, нехватки чистой воды и гигиенических средств.

Во время конфликта в Газе распространяется вспышка гепатита А. Семьи вынуждены покидать свои дома и жить в ужасных условиях в переполненных лагерях и приютах. Им не хватает чистой воды, гигиенических наборов и надлежащего обращения с отходами и канализацией. Из-за этого кризиса программе БАПОР в области здравоохранения крайне сложно удовлетворять потребности больных. Руководитель программы здравоохранения БАПОР в секторе Газа, Гада Аль-Джадба, отметил, что ситуация остается крайне тяжелой.

Накануне Министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц боевые действия как основную причину распространения заболевания.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватив более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включая удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибло более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия, заявив, что урегулирование конфликта возможно только на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Фото: commons.wikimedia.orgdiario fotográfico 'desde Palestina', фотограф(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)