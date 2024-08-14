Стремление миссии ООН посетить Курскую область для расследований преступлений украинской армии может быть связано с ведением разведывательной деятельности и шпионажем в пользу ВСУ. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.
"Приезд европейских чиновников в Курскую область, скорее всего, будет означать ведение разведдеятельности и шпионаж в пользу ВСУ, на происходящие события им глубоко все равно", — заявил член комитета Госдумы по международным делам.
Он подчеркнул, что еще до 2022 года представители международной организации вели шпионаж в пользу украинской стороны в ДНР и ЛНР. По его словам, за это время вряд ли, что у ООН поменялось.
Белик также добавил, что структуры ООН по правам человека уже набрали себе "подмоченную репутацию".
Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило в среду доступ представителей в Курскую область, где сейчас идут боевые действия. Там утверждают, что миссия будет фиксировать преступления ВСУ в российском регионе.
Фото: commons.wikimedia.org/Юрий Д.К.
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