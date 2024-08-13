ООН намерена отправить делегацию в Курскую область

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) просит российскую сторону предоставить доступ в Курскую область, где сейчас идут бои ВСУ и ВС РФ, с целью проверки нарушений прав человека со стороны Киева. Соответствующее заявление сделала спикер УВКПЧ Равина Шамдассани в ответ на заявление РИА Новости.
Там уточнили, что в организации пытаются собрать информацию о происходящем в Курской области, но это невозможно сделать без доступа в регион.
"Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию", — заявила Шамдассани.
Стоит отметить, что 11 августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала о том, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека, требуя осудить терроризм со стороны ВСУ, вызванный нападением на Курскую область.
По последним данным Минобороны, с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1610 военнослужащих, а также десятки единиц различной военной техники, в том числе западного производства.
Фото: flickr/USAID U.S. Agency for International Development
В Совете Федерации предрекли решение использовать западное оружие для ударов по РФ
Сенатор от Крыма и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков предупредил, что разрешение использовать западное оружие для ударов по территории России будет иметь серьезные последствия для стран Запада.
Польша сопровождала самолеты России в небе над Балтикой
Военное командование Польши сообщило в соцсетях, что их истребители F-16 сопроводили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем.
Новый высокотехнологичный сосудистый центр открыли в Сарове совместно с "Росатомом"
В городе Сарове произошло знаменательное событие - открытие современного сосудистого центра, оснащенного передовым оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.
Дима Билан заподозрил Тома Круза в плагиате: "Так мало ответов"
Певец Дима Билан опубликовал кадры, которые, по его мнению, доказывают, что Том Круз повторяет его трюки.