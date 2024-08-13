ООН намерена отправить делегацию в Курскую область

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) просит российскую сторону предоставить доступ в Курскую область, где сейчас идут бои ВСУ и ВС РФ, с целью проверки нарушений прав человека со стороны Киева. Соответствующее заявление сделала спикер УВКПЧ Равина Шамдассани в ответ на заявление РИА Новости.

Там уточнили, что в организации пытаются собрать информацию о происходящем в Курской области, но это невозможно сделать без доступа в регион.

"Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию", — заявила Шамдассани.

Стоит отметить, что 11 августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала о том, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека, требуя осудить терроризм со стороны ВСУ, вызванный нападением на Курскую область.

По последним данным Минобороны, с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1610 военнослужащих, а также десятки единиц различной военной техники, в том числе западного производства.

Фото: flickr/USAID U.S. Agency for International Development