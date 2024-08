Совершённые атаки на сотрудников средств массовой информации даже на территории боевых действий говорят о несоблюдении Женевских конвенций. Об этом информировала агентство РИА Новости официальный представитель УВКПЧ организации ООН Элизабет Троссел после того, как её попросили дать комментарий по поводу недавно произошедшего нападения Вооружёнными силами Украины на военного корреспондента Евгения Поддубного.

Как сообщила Элизабет Троссел, международная организация ООН, которая была организована для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между странами, осведомлена о произошедшем день назад нападении в Курской области, где, как известно, пострадал от украинского беспилотного летательного аппарата российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей Поддубный. Она добавила, что на данный момент Организация Объединённых Наций старается получить дополнительные сведения о случившемся. По её словам, хоть в ООН не могут пока дать комментарий по поводу нападения, общий смысл состоит в том, что сотрудники средств массовой информации, которые освещают различные конфликты, должны быть защищены согласно международному гуманитарному праву.

Элизабет Троссел отметила, что четыре международных договора и три дополнительных протокола, которые содержаться в Женевской конвенции и устанавливают международно-правовые стандарты гуманного обращения во время вооружённых конфликтов, не разрешают атаковать сотрудников средств массовой информации даже на территории боевых действий. Она пояснила, что все стороны, участвующие в конфликте, обязаны защищать журналистов, а не атаковать их напрямую. Элизабет Троссел добавила, что все стороны должны отстаивать права сотрудников СМИ в том случае, если они попадут в плен.

