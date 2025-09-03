Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
родитель и ребенок у генетика
родитель и ребенок у генетика
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:07

Новый барьер на пути к врачу: родственников запишут только с их согласия

Департамент здравоохранения Москвы: запись детей к врачу по ОМС останется без изменений

С приходом осени в системе онлайн-записи к врачу появятся новые правила, направленные на защиту персональных данных пациентов. Теперь записать на прием взрослого родственника по его полису ОМС станет возможным только с его подтверждения.

Главное изменение связано с дополнительным шагом безопасности: когда один человек оформляет запись для другого по ОМС, система автоматически отправит смс с одноразовым кодом на телефон владельца полиса. Только после ввода этого кода запись будет завершена.

"Осенью появится дополнительная защита: для записи родственника или другого близкого человека на прием по полису ОМС потребуется однократно подтвердить его согласие через код доступа, который владелец полиса получит по смс", — пояснила главный врач поликлиники столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

Такая мера позволит снизить риск несанкционированного использования полиса и избежать ситуаций, когда человека записывают на прием без его ведома.

Запись детей останется прежней

Для родителей и опекунов процесс записи малышей упростят: никаких дополнительных подтверждений не потребуется. Но есть одно условие — в онлайн-сервисе полис ребенка должен быть корректно привязан к учетной записи взрослого. В этом случае система автоматически позволит оформить визит без смс-подтверждения.

Почему это важно

Онлайн-запись давно стала одним из самых популярных способов попасть на прием к врачу, особенно в крупных городах. По данным департамента здравоохранения Москвы, через электронные сервисы оформляется большая часть визитов к терапевтам и специалистам. Новое требование сделает процедуру более безопасной и прозрачной, сохранив при этом удобство для пациентов.

