Диван не пролез, шкаф не влез: самые частые ошибки при покупке мебели онлайн

Покупка мебели в интернете давно перестала быть редкостью — это удобно, быстро и часто выгоднее, чем в офлайн-магазине. Однако за идеальными фотографиями и заманчивыми скидками могут скрываться ошибки, которые превращают радость от обновления интерьера в разочарование. Чтобы избежать распространённых ловушек, стоит заранее узнать, какие подводные камни ждут онлайн-покупателей и как их обойти.

Иллюзия пространства

Одно из самых частых разочарований — несоответствие размеров. На экране диван кажется компактным, но в реальности он может не пройти через дверной проём или застрять в узком коридоре. Ошибка в измерениях может обойтись дорого — ведь доставку обратно обычно оплачивает покупатель.

Чтобы этого не произошло:

измеряйте не только место, где будет стоять мебель, но и все пути её доставки - двери, лестницы, лифт;

используйте малярный скотч , чтобы очертить контуры мебели на полу и увидеть, сколько она займёт места;

учитывайте свободное пространство для движения, особенно если речь идёт о кухонных гарнитурах или раскладных диванах.

Цветовой обман

"Оттенок "пыльная роза" на экране смартфона может оказаться агрессивной фуксией", — предупреждают дизайнеры интерьера.

Цвет мебели на фото часто отличается от реальности из-за освещения, обработки изображений и калибровки монитора. Поэтому не стоит полагаться только на картинки.

Чтобы не ошибиться с оттенком:

заказывайте образцы ткани, шпона или древесных выкрасов - многие бренды предлагают их бесплатно;

ищите отзывы с реальными фото ;

просите у продавца дополнительные фотографии при дневном свете - они дают более точное представление.

Подмена материалов

Фотография не расскажет, из чего на самом деле сделана мебель. Под видом "экокожи" может скрываться тонкий дерматин, а "массив дерева" — обычная ламинированная ДСП.

Перед заказом обязательно уточняйте состав:

если указано "массив", поинтересуйтесь, какой именно породы древесина используется;

обратите внимание на вес изделия - слишком лёгкая конструкция может быть из дешёвого материала;

читайте сертификаты соответствия и уточняйте гарантию.

Качественная мебель не может стоить подозрительно дёшево — это главный сигнал насторожиться.

Проблемы с удобством

Красивое кресло на фото может оказаться неудобным в жизни. Без "тест-драйва" сложно понять, насколько комфортна посадка, как выдвигаются ящики или открываются дверцы.

Чтобы не ошибиться:

ищите отзывы с подробным описанием ощущений ;

по возможности посетите оффлайн-магазин , где есть аналогичная модель, чтобы "почувствовать" её;

уточняйте параметры — глубину сиденья, угол наклона спинки, высоту от пола.

Помните: даже визуально одинаковые стулья могут ощущаться совершенно по-разному.

Скрытые условия доставки и сборки

Многие покупатели узнают о дополнительных платежах уже после оплаты заказа.

"Доставляют заказанный товар только до подъезда, а подъем и сборка — за отдельную плату", — напоминают эксперты по онлайн-торговле.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов:

внимательно читайте условия доставки и возврата до оплаты;

уточняйте, входит ли сборка и подъем на этаж в стоимость ;

проверьте, кто оплачивает обратную доставку при возврате ;

сохраняйте всю переписку с менеджером — это поможет при спорных ситуациях.

Некоторые компании предлагают расширенные сервисы: бесплатный подъем, сборку и вывоз упаковки — иногда эти опции можно выбрать при заказе.

Сравнение: онлайн и офлайн-покупка мебели