Балийская гостиная в городской квартире
Балийская гостиная в городской квартире
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:17

Диван не пролез, шкаф не влез: самые частые ошибки при покупке мебели онлайн

Покупка мебели онлайн: специалисты перечислили подводные камни и способы их избежать

Покупка мебели в интернете давно перестала быть редкостью — это удобно, быстро и часто выгоднее, чем в офлайн-магазине. Однако за идеальными фотографиями и заманчивыми скидками могут скрываться ошибки, которые превращают радость от обновления интерьера в разочарование. Чтобы избежать распространённых ловушек, стоит заранее узнать, какие подводные камни ждут онлайн-покупателей и как их обойти.

Иллюзия пространства

Одно из самых частых разочарований — несоответствие размеров. На экране диван кажется компактным, но в реальности он может не пройти через дверной проём или застрять в узком коридоре. Ошибка в измерениях может обойтись дорого — ведь доставку обратно обычно оплачивает покупатель.

Чтобы этого не произошло:

  • измеряйте не только место, где будет стоять мебель, но и все пути её доставки - двери, лестницы, лифт;

  • используйте малярный скотч, чтобы очертить контуры мебели на полу и увидеть, сколько она займёт места;

  • учитывайте свободное пространство для движения, особенно если речь идёт о кухонных гарнитурах или раскладных диванах.

Цветовой обман

"Оттенок "пыльная роза" на экране смартфона может оказаться агрессивной фуксией", — предупреждают дизайнеры интерьера.

Цвет мебели на фото часто отличается от реальности из-за освещения, обработки изображений и калибровки монитора. Поэтому не стоит полагаться только на картинки.

Чтобы не ошибиться с оттенком:

  • заказывайте образцы ткани, шпона или древесных выкрасов - многие бренды предлагают их бесплатно;

  • ищите отзывы с реальными фото;

  • просите у продавца дополнительные фотографии при дневном свете - они дают более точное представление.

Подмена материалов

Фотография не расскажет, из чего на самом деле сделана мебель. Под видом "экокожи" может скрываться тонкий дерматин, а "массив дерева" — обычная ламинированная ДСП.

Перед заказом обязательно уточняйте состав:

  • если указано "массив", поинтересуйтесь, какой именно породы древесина используется;

  • обратите внимание на вес изделия - слишком лёгкая конструкция может быть из дешёвого материала;

  • читайте сертификаты соответствия и уточняйте гарантию.

Качественная мебель не может стоить подозрительно дёшево — это главный сигнал насторожиться.

Проблемы с удобством

Красивое кресло на фото может оказаться неудобным в жизни. Без "тест-драйва" сложно понять, насколько комфортна посадка, как выдвигаются ящики или открываются дверцы.

Чтобы не ошибиться:

  • ищите отзывы с подробным описанием ощущений;

  • по возможности посетите оффлайн-магазин, где есть аналогичная модель, чтобы "почувствовать" её;

  • уточняйте параметры — глубину сиденья, угол наклона спинки, высоту от пола.

Помните: даже визуально одинаковые стулья могут ощущаться совершенно по-разному.

Скрытые условия доставки и сборки

Многие покупатели узнают о дополнительных платежах уже после оплаты заказа.

"Доставляют заказанный товар только до подъезда, а подъем и сборка — за отдельную плату", — напоминают эксперты по онлайн-торговле.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов:

  • внимательно читайте условия доставки и возврата до оплаты;

  • уточняйте, входит ли сборка и подъем на этаж в стоимость;

  • проверьте, кто оплачивает обратную доставку при возврате;

  • сохраняйте всю переписку с менеджером — это поможет при спорных ситуациях.

Некоторые компании предлагают расширенные сервисы: бесплатный подъем, сборку и вывоз упаковки — иногда эти опции можно выбрать при заказе.

Сравнение: онлайн и офлайн-покупка мебели

Параметр Онлайн-магазин Оффлайн-магазин
Цена Ниже за счёт отсутствия аренды Часто выше
Возможность увидеть и потрогать Нет Есть
Ассортимент Шире Ограничен
Доставка Курьерская, платная Самовывоз или доставка
Риск ошибки Выше (цвет, размер, материал) Минимальный

Лучший вариант — сочетать оба способа: выбирать модель онлайн, а при возможности проверять её офлайн.

Советы шаг за шагом: как безопасно покупать мебель онлайн

  1. Измерьте всё заранее. Не только место установки, но и дверные проёмы.

  2. Проверяйте репутацию продавца. Изучайте отзывы и рейтинг.

  3. Сравните цены на нескольких сайтах. Слишком низкая стоимость — повод насторожиться.

  4. Читайте характеристики полностью. Не ленитесь уточнять материал и размеры.

  5. Изучите условия возврата. Сохраните чек, накладную и упаковку до конца гарантийного срока.

  6. Не платите всю сумму сразу. Используйте безопасные методы оплаты с возможностью спора.

А что если товар не подошёл?

Если мебель не соответствует заявленным характеристикам, покупатель имеет право вернуть её в течение 14 дней. Но если товар качественный, а причина — "не подошёл цвет" или "ожидали другое", возврат возможен только при согласии продавца. Поэтому важно читать договор и условия возврата заранее.

Храните упаковку до окончания сборки: без неё компания может отказать в обмене.

FAQ

Можно ли вернуть мебель, если она не подошла по размеру?
Да, если продавец предлагает услугу добровольного возврата, но чаще это делается за счёт покупателя.

Как понять, из какого материала сделана мебель?
Читайте описание товара, просите сертификаты или уточняйте у производителя.

Что делать, если цвет не совпал с фото?
Можно договориться о возврате или замене, но лучше заранее запросить образцы.

Стоит ли покупать мебель на маркетплейсах?
Да, если продавец имеет высокий рейтинг и есть реальные отзывы с фото.

Как не переплатить за доставку и сборку?
Сравнивайте условия на разных площадках и уточняйте стоимость услуг до оплаты.

