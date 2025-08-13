Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Занятие на велотренажере
Занятие на велотренажере
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:16

Хочешь тело как у чемпионки? Придётся сначала честно поговорить с собой

Чемпионка Мария Кузьмина объяснила, как дисциплина помогает достичь результата в фитнесе

Мария Кузьмина — не просто титулованная спортсменка, а человек, который прошёл путь от строгой дисциплины бодибилдинга до создания собственной онлайн-школы. Чемпионка мира и Евразии по версии NABBA, абсолютная победительница в категории фитнес-бикини IFBB, Мисс Вселенная и Вице-Мисс — и это только часть её достижений. Вместе с ней Woman.ru собрал практичные и честные советы — о тренировках, дисциплине и теле без иллюзий.

Как начать путь к подиуму: советы новичкам

Мария убеждена: первый шаг — не в спортзале, а в голове. Надо чётко понимать, куда и зачем ты идёшь. И выбрать правильную федерацию, категорию, тренера и схему подготовки.

"Побеждает тот, у кого есть бойцовский характер. Кто дошёл до финала не потому что удобно, а потому что хотел", — говорит она.

Почему сейчас — пауза, а не финиш

Хотя Мария временно не выступает, она не ушла из спорта. Напротив — задумалась о возвращении в категорию фитнес-бикини. А пока всё её внимание сосредоточено на проекте Optimum Fitness — онлайн-школе, где преподают чемпионы и профи: Стас Линдовер, Дмитрий Яшанькин, Екатерина Лаптева и другие.

"У нас есть курсы по похудению, набору массы, нутрициологии и даже по продвижению тренеров в соцсетях. Это не просто про тренировки — это система знаний", — подчёркивает она.

Почему онлайн работает — и даже лучше, чем зал

Собственную эффективность онлайн-подхода Мария проверила на себе: её тренер находился в Стамбуле, и они работали на расстоянии. Результат? Победы в 2011 и 2012 годах.

"Поняла, что всё держится не на тренере, а на твоей дисциплине. Можно ходить в зал хоть каждый день, но если дома ты забываешь о диете — толку не будет".

Может ли новичок изменить тело с нуля?

Да. И, по словам Марии, главный ресурс для этого — не супергенетика и не идеальный план. А честность перед собой.

"Я не просто даю инструкцию. Я хочу, чтобы человек включал голову, брал ответственность за результат. И тогда он точно будет".

Работа над телом — это и про психику

Мария знает, как часто всё срывается не из-за тренировок, а из-за внутренних установок. Вот её советы тем, кто сейчас в процессе:

  • Не зацикливайтесь на весе. Он может "стоять" — и это нормально. Смотрите на замеры и одежду.
  • Следите за калориями. Слишком сильное урезание только замедляет метаболизм.
  • Меняйте нагрузку. Иногда нужно отдохнуть, а не добавить ещё одну тренировку.
  • Оценивайте честно. Прогресс не идёт? Подумайте, действительно ли вы соблюдаете режим.

"Я обожаю, когда девчонки пишут мне: "Мария! Я просто подняла калории, отдохнула пару дней — и вес пошёл вниз!” Это лучший момент. Потому что это и есть осознанность".

Всё должно приносить удовольствие

Диета и тренировки, по словам Марии, не должны быть наказанием. Только когда процесс в кайф — тело начинает отзываться.

"Тело — это не враг, с которым надо бороться. Это союзник. Главное — научиться с ним разговаривать".

