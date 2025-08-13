Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
врач
врач
© ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:17

Онлайн-врач или мастер перевоплощений? В сети становится всё труднее понять, кто перед вами

В Госдуме предложили верифицировать всех врачей, работающих онлайн

Такой вопрос поднял заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. Он направил официальное обращение в Минздрав, Росздравнадзор и Роскомнадзор с инициативой ввести обязательную государственную верификацию для врачей, ведущих онлайн-консультации, особенно если они оказываются на платной основе.

Что предлагается?

Чернышов предлагает:

  • Ввести систему государственной проверки для всех, кто оказывает медицинские услуги в интернете.
  • Создать единый реестр на портале "Госуслуги", где каждый сможет проверить диплом, лицензию и специализацию врача.
  • Обозначать проверенных специалистов специальной "галочкой" доверия, как это делают в социальных сетях.
  • Оповещать пользователей, если врач не прошёл верификацию — вплоть до ограничения его контента.

Кто сможет пройти верификацию?

По словам парламентария, только те медики, у кого есть не менее одного года стажа по специальности за последние пять лет, смогут получить подтверждение. Такая мера, по его мнению, поможет гарантировать, что человек действительно имеет актуальные знания и квалификацию, а не просто "присвоил" себе медицинское звание.

Зачем это нужно?

Как говорится в письме, сегодня онлайн-пространство активно используется для медицинских консультаций, но никакой чёткой системы контроля пока не существует. Это создаёт угрозу: граждане не могут отличить настоящего врача от шарлатана, особенно в случае коммерческих услуг.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Боли в паху могут быть симптомом варикоза или заболеваний ЖКТ сегодня в 7:02

Кожа меняет цвет, а вы не замечаете: сигнал, который нельзя игнорировать

Серо-зелёный оттенок кожи, усталость и боли — не просто случайности. Узнайте, какие тревожные сигналы подаёт организм, и когда уже пора к врачу.

Читать полностью » Почему черри полезнее обычных помидоров: секрет раскрыт сегодня в 6:33

Солнечный эликсир здоровья: как помидоры черри защищают ваш организм – доказано наукой

В чём секрет пользы помидоров черри? Эти маленькие томаты содержат больше витаминов и антиоксидантов, чем их крупные собратья. Узнайте, почему черри такие полезные!

Читать полностью » 6 ошибок, из-за которых ваши зубы теряют белизну — как их избежать 11.08.2025 в 23:13

Улыбка уходит: 6 причин потемнения зубов и как с этим бороться

Узнайте 6 ключевых ошибок в уходе за зубами, которые могут привести к потемнению улыбки. Правильная гигиена и осознанные привычки помогут сохранить белизну.

Читать полностью » Врач предупредил: охлаждение шеи льдом опасно для сердечно-сосудистой системы вчера в 22:21

Холод — не всегда друг: как правильное охлаждение отличается от опасного

Лёд на шею в жару может привести к скачку давления и спазму сосудов. Врач объясняет, как охлаждаться безопасно и почему не стоит доверять экстремальному холоду.

Читать полностью » Как избавиться от перхоти: советы дерматологов и проверенные методы 11.08.2025 в 22:08

Перхоть и зуд: узнайте, как солнце усугубляет проблему и что с этим делать

Перхоть беспокоит многих: узнайте о её причинах, старайтесь использовать специальные шампуни и следуйте рекомендациям дерматологов для избавления от чешуек

Читать полностью » 5 секретов растительных масок для сияющей кожи — узнайте, как это работает вчера в 21:37

Маски своими руками: 3 уникальных рецепта для лица, которые вы не ожидаете

Эксперты рекомендуют использовать домашние растительные маски для лица. Узнайте, как алоэ вера и зелёный чай помогут вашей коже быть здоровой и свежей.

Читать полностью » Не снижайте свою самооценку: последствия конфликтов в семье и способы разрешения 11.08.2025 в 20:01

Конфликты в семье: как несчастливый брак атакует ваше здоровье?

Несчастливый брак может не только угнетать вашу душу, но и пагубно влиять на здоровье. Узнайте, какие последствия могут наступить и как лучше избежать их.

Читать полностью » Секреты кофе: сколько чашек на самом деле могут повысить вашу эффективность? 11.08.2025 в 19:53

Кофеин и мифы: удивительные факты, о которых вы не знали

Узнайте, какие мифы о кофеине были развенчаны учеными и какие факты о его влиянии на здоровье следует учитывать при употреблении.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Рэпер Akon заявил о планах провести тур по России
Красота и здоровье

Дерматолог предупреждает: почему нельзя выдергивать седые волосы - опасно для здоровья
Дом

Чем дорогой роутер отличается от дешёвого: личный опыт выбора
Наука и технологии

Археологи в шоке: каннибализм в эпоху неолита был распространенной практикой
Еда

Как правильно испечь морковный торт: инструкции и рекомендации
Туризм

Путь к чистейшей воде Гавайев: маршруты, которые стоит пройти
Авто и мото

Дубай внедрил систему Data Drive для прогнозирования заторов в реальном времени — RTA
Спорт и фитнес

Какие мышцы работают при выполнении squat thrust и burpee — пояснение фитнес-инструкторов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru