Онлайн-врач или мастер перевоплощений? В сети становится всё труднее понять, кто перед вами

Такой вопрос поднял заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. Он направил официальное обращение в Минздрав, Росздравнадзор и Роскомнадзор с инициативой ввести обязательную государственную верификацию для врачей, ведущих онлайн-консультации, особенно если они оказываются на платной основе.

Что предлагается?

Чернышов предлагает:

Ввести систему государственной проверки для всех, кто оказывает медицинские услуги в интернете.

Создать единый реестр на портале "Госуслуги", где каждый сможет проверить диплом, лицензию и специализацию врача.

Обозначать проверенных специалистов специальной "галочкой" доверия, как это делают в социальных сетях.

Оповещать пользователей, если врач не прошёл верификацию — вплоть до ограничения его контента.

Кто сможет пройти верификацию?

По словам парламентария, только те медики, у кого есть не менее одного года стажа по специальности за последние пять лет, смогут получить подтверждение. Такая мера, по его мнению, поможет гарантировать, что человек действительно имеет актуальные знания и квалификацию, а не просто "присвоил" себе медицинское звание.

Зачем это нужно?

Как говорится в письме, сегодня онлайн-пространство активно используется для медицинских консультаций, но никакой чёткой системы контроля пока не существует. Это создаёт угрозу: граждане не могут отличить настоящего врача от шарлатана, особенно в случае коммерческих услуг.