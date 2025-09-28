Агрегатор или турагент? Новый закон решает судьбу всех онлайн-сервисов бронирования
Тема регулирования онлайн-агентств снова на повестке: в Госдуму внесён законопроект, который может серьёзно изменить рынок туристических услуг. Если документ примут, многие агрегаторы будут обязаны войти в единые реестры туроператоров или турагентов. В противном случае их деятельность признают незаконной.
Что меняется в законодательстве
До сих пор онлайн-тревел-агентства (ОТА) юридически рассматривались лишь как площадки, где туристы могли искать и бронировать услуги. Теперь впервые закрепляется понятие "туристический агрегатор" как отдельной категории.
"Впервые вводится понятие туристического агрегатора как информационной платформы для самостоятельного поиска и бронирования отдельных туристических услуг", — отметил директор АТАГ Александр Брагин.
Документ уточняет:
-
агрегатор — это программа или сайт, который предоставляет информацию о туристических продуктах и возможность заключения договоров;
-
сам по себе агрегатор не формирует турпродукт и не оказывает услуги напрямую, а выступает посредником.
Когда агрегатор должен стать туроператором или турагентом
-
Если агрегатор заключает с туристом договор от своего имени на перевозку, проживание или другую услугу — это уже туроператорская деятельность.
-
Если агрегатор принимает оплату за турпродукт, заключая договор реализации — это турагентская деятельность.
-
В обоих случаях компания обязана быть в соответствующем федеральном реестре.
Важные уточнения
-
Если агрегатор просто связывает туриста и поставщика (например, авиакомпанию или гостиницу), а договор заключается напрямую — это не считается туроператорской деятельностью.
-
Даже если турист бронирует перелёт и отель на одни и те же даты через одну платформу, но договоры подписываются с разными юрлицами, агрегатор остаётся лишь посредником.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: агрегатор берёт на себя оформление договора с туристом.
Последствие: нарушение закона, штрафы и приостановка деятельности.
Альтернатива: предоставлять только сервис по поиску и бронированию.
-
Ошибка: проводить оплату напрямую от имени клиента.
Последствие: обязанность регистрации в реестре турагентов.
Альтернатива: оставлять оплату в рамках договора "турист — поставщик".
-
Ошибка: работать без статуса туроператора, формируя пакет услуг.
Последствие: незаконная деятельность.
Альтернатива: стать туроператором и войти в реестр.
Плюсы и минусы для рынка
|Плюсы
|Минусы
|Больше прозрачности для туристов
|Дополнительные расходы агрегаторов
|Защита прав клиентов
|Усложнение входа на рынок
|Уменьшение мошенничества
|Возможный рост цен на услуги
FAQ
Зачем вводят новый закон?
Чтобы разграничить деятельность онлайн-агентств и исключить случаи, когда агрегаторы берут на себя функции туроператоров незаконно.
Коснутся ли изменения туристов?
Да, но косвенно: услуги могут подорожать, зато увеличится защита прав потребителей.
Нужно ли агрегаторам регистрироваться всем подряд?
Нет. Только тем, кто напрямую заключает договоры с туристами или принимает оплату.
Мифы и правда
-
Миф: все онлайн-сервисы станут туроператорами.
Правда: агрегаторы без прямых договоров сохранят статус информационных платформ.
-
Миф: туристы больше не смогут бронировать отели через интернет.
Правда: бронирование сохранится, но станет юридически прозрачнее.
-
Миф: закон ударит по мелким сервисам.
Правда: те, кто работает честно как посредник, продолжат действовать без изменений.
3 интересных факта
-
Первое упоминание термина "владелец агрегатора информации о товарах (услугах)" появилось ещё в 2019 году в законе о защите прав потребителей.
-
Российский рынок онлайн-бронирования оценивается в сотни миллиардов рублей и ежегодно растёт на 10-15%.
-
В Европе и США регулирование ОТА давно жёстче, чем в России: там многие сервисы обязаны иметь статус турагента.
Исторический контекст
-
1990-е: первые интернет-сервисы бронирования отелей и авиабилетов.
-
2000-е: массовое развитие ОТА и онлайн-платежей.
-
2010-е: включение термина "агрегатор" в российское законодательство.
-
2024 год: подготовка нового закона о статусе туристических агрегаторов.
