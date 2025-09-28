Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 22:54

Агрегатор или турагент? Новый закон решает судьбу всех онлайн-сервисов бронирования

В России впервые закрепят понятие "туристический агрегатор" в законодательстве

Тема регулирования онлайн-агентств снова на повестке: в Госдуму внесён законопроект, который может серьёзно изменить рынок туристических услуг. Если документ примут, многие агрегаторы будут обязаны войти в единые реестры туроператоров или турагентов. В противном случае их деятельность признают незаконной.

Что меняется в законодательстве

До сих пор онлайн-тревел-агентства (ОТА) юридически рассматривались лишь как площадки, где туристы могли искать и бронировать услуги. Теперь впервые закрепляется понятие "туристический агрегатор" как отдельной категории.

"Впервые вводится понятие туристического агрегатора как информационной платформы для самостоятельного поиска и бронирования отдельных туристических услуг", — отметил директор АТАГ Александр Брагин.

Документ уточняет:

  • агрегатор — это программа или сайт, который предоставляет информацию о туристических продуктах и возможность заключения договоров;

  • сам по себе агрегатор не формирует турпродукт и не оказывает услуги напрямую, а выступает посредником.

Когда агрегатор должен стать туроператором или турагентом

  1. Если агрегатор заключает с туристом договор от своего имени на перевозку, проживание или другую услугу — это уже туроператорская деятельность.

  2. Если агрегатор принимает оплату за турпродукт, заключая договор реализации — это турагентская деятельность.

  3. В обоих случаях компания обязана быть в соответствующем федеральном реестре.

Важные уточнения

  • Если агрегатор просто связывает туриста и поставщика (например, авиакомпанию или гостиницу), а договор заключается напрямую — это не считается туроператорской деятельностью.

  • Даже если турист бронирует перелёт и отель на одни и те же даты через одну платформу, но договоры подписываются с разными юрлицами, агрегатор остаётся лишь посредником.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: агрегатор берёт на себя оформление договора с туристом.
    Последствие: нарушение закона, штрафы и приостановка деятельности.
    Альтернатива: предоставлять только сервис по поиску и бронированию.

  • Ошибка: проводить оплату напрямую от имени клиента.
    Последствие: обязанность регистрации в реестре турагентов.
    Альтернатива: оставлять оплату в рамках договора "турист — поставщик".

  • Ошибка: работать без статуса туроператора, формируя пакет услуг.
    Последствие: незаконная деятельность.
    Альтернатива: стать туроператором и войти в реестр.

Плюсы и минусы для рынка

Плюсы Минусы
Больше прозрачности для туристов Дополнительные расходы агрегаторов
Защита прав клиентов Усложнение входа на рынок
Уменьшение мошенничества Возможный рост цен на услуги

FAQ

Зачем вводят новый закон?
Чтобы разграничить деятельность онлайн-агентств и исключить случаи, когда агрегаторы берут на себя функции туроператоров незаконно.

Коснутся ли изменения туристов?
Да, но косвенно: услуги могут подорожать, зато увеличится защита прав потребителей.

Нужно ли агрегаторам регистрироваться всем подряд?
Нет. Только тем, кто напрямую заключает договоры с туристами или принимает оплату.

Мифы и правда

  • Миф: все онлайн-сервисы станут туроператорами.
    Правда: агрегаторы без прямых договоров сохранят статус информационных платформ.

  • Миф: туристы больше не смогут бронировать отели через интернет.
    Правда: бронирование сохранится, но станет юридически прозрачнее.

  • Миф: закон ударит по мелким сервисам.
    Правда: те, кто работает честно как посредник, продолжат действовать без изменений.

3 интересных факта

  1. Первое упоминание термина "владелец агрегатора информации о товарах (услугах)" появилось ещё в 2019 году в законе о защите прав потребителей.

  2. Российский рынок онлайн-бронирования оценивается в сотни миллиардов рублей и ежегодно растёт на 10-15%.

  3. В Европе и США регулирование ОТА давно жёстче, чем в России: там многие сервисы обязаны иметь статус турагента.

Исторический контекст

  • 1990-е: первые интернет-сервисы бронирования отелей и авиабилетов.

  • 2000-е: массовое развитие ОТА и онлайн-платежей.

  • 2010-е: включение термина "агрегатор" в российское законодательство.

  • 2024 год: подготовка нового закона о статусе туристических агрегаторов.

