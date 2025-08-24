Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Экскурсии, которые больше не покупают: чем заменили дворцы и крепости

Эксперты: онлайн-платформы вытесняют туроператоров с рынка экскурсий

В Тунисе заметили любопытный тренд: всё больше туристов предпочитают бронировать экскурсии не у туроператоров или турагентов, а через специализированные онлайн-платформы. Источник в одной из принимающих компаний поделился с "ТурДомом" своим наблюдением, и оказалось, что тенденция носит глобальный характер.

Почему падает спрос на классические экскурсии
Ещё 15-20 лет назад ситуация была иной.

"90% клиентов, отправлявшихся на Эгейское побережье Турции, брали у нас экскурсию в крепость Бодрума. А сейчас таких 5-7 человек из 100. Список стран, доступных россиянам на прямых рейсах, в последние годы сильно сузился, 80% туристов едут в 10-15 стран, причём многие уже неоднократно бывали в них прежде. Людям неинтересно в третий-четвёртый раз осматривать дворец Топкапы в Стамбуле или сплавляться по реке Квай в Таиланде", — рассказал один из собеседников издания.

Другими словами, привычные экскурсии перестали вызывать эмоции. Туристам всё больше хочется необычных впечатлений и авторских маршрутов, а их традиционные туроператоры не всегда могут предложить в достаточном разнообразии.

Почему онлайн побеждает
Рост популярности онлайн-сервисов объясняется не только интересом к новому, но и неудобством старых схем:

  • сайты туроператоров часто выглядят устаревшими;
  • турагенты не всегда могут оперативно забронировать допуслуги;
  • цены у операторов нередко выше.

Эти проблемы обсуждались ещё весной на Tourdom Camp.

Обратная сторона "необычных экскурсий"
Однако онлайн-платформы несут и риски. Корреспондент "ТурДома" протестировал международный агрегатор, обещающий "необычные экскурсии на русском языке" с оплатой в том числе картами "Мир".

Среди предложений, например, оказался "Мототур в восточную часть Пхукета с опытным водителем-гидом". Но на острове и так высок уровень смертельных аварий с мотобайками на извилистых дорогах. При этом непонятно, чем подтверждается "опыт" гида и к кому турист может предъявить претензии в случае происшествия.

Зарегистрироваться на сайте в качестве "экскурсовода" может любой желающий — даже без опыта работы в туризме. Кто-то делает это профессионально, а кто-то пробует силы ради эксперимента.

Есть и ещё один момент: автор экскурсий обязан отдавать площадке 25% комиссии. В итоге именно турист оплачивает эту надбавку.

Завтрак на Великой Китайской стене
На фоне растущего спроса на необычные впечатления появляются и новые сервисы. Туроператор China Tour представил программу Premium China для VIP-туристов. Среди эксклюзивных предложений — завтрак на Великой Китайской стене: возможность увидеть страну под другим углом, не жертвуя комфортом.

