Финансовая свобода возвращается: Россия запретила "невидимые" автоплатежи

Госдума России во втором и третьем чтениях одобрила законопроект, направленный на защиту прав пользователей цифровых сервисов и регламентирующий правила работы онлайн-подписок. Документ вносит изменения в закон "О защите прав потребителей" и касается порядка использования реквизитов банковских карт и электронных средств платежа.

Принятый законопроект устанавливает: если пользователь заявил об отказе от применения ранее сохранённых реквизитов, сервисы подписок не смогут использовать их для автоматических списаний.

Что изменится для пользователей

До сих пор распространённой практикой было списание средств даже после того, как клиент удалил карту из личного кабинета. Банковский токен сохранялся у эквайера, и сервисы продолжали списывать деньги. Новый законопроект прямо запрещает такую практику.

Теперь:

• при удалении карты или при подаче заявления сервис обязан прекратить использовать её реквизиты;

• отказ можно подать в том числе в электронной форме;

• механика "отписки" от автоплатежей должна быть встроена в систему расчётов.

"Если потребитель заявил об отказе от использования ранее сохранённых реквизитов банковского счёта или данных электронного средства платежа, исполнитель больше не имеет права применять их для периодических платежей", — пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.

Как менялся законопроект

В первом чтении документ содержал дополнительные требования: указывать срок действия договора, размер и порядок платежей, а также ссылку на условия отказа. Однако ко второму чтению профильный комитет по промышленности и торговле исключил эти положения, оставив акцент на ключевой задаче — прекращении несанкционированных списаний.

Позиция руководства Госдумы

Председатель парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что новый законопроект позволит защитить граждан от автоматического продления услуг без согласия.

"Теперь на сервисы, предоставляющие подписки, возлагается обязанность принять от пользователя отказ на использование ранее предоставленных реквизитов банковского счёта", — заявил Володин в своём канале в мессенджере Max.

Сравнение: старая и новая система

Параметр До законопроекта После принятия Удаление карты в сервисе Списания могли продолжаться по токену Списания запрещены Форма отказа Не всегда предусмотрена Обязательно, включая электронную Ответственность сервиса Не определена Обязанность прекратить использование реквизитов Права пользователя Формально ограничены Чётко закреплены в законе

Советы шаг за шагом для пользователей

После отмены подписки проверяйте, сохранились ли реквизиты карты в личном кабинете. Подайте электронный отказ, чтобы зафиксировать своё решение официально. Отслеживайте выписки по счёту, чтобы вовремя заметить нежелательные списания. Если сервис нарушает закон, обращайтесь в Роспотребнадзор или суд. Пользуйтесь банковскими уведомлениями о транзакциях для дополнительного контроля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Удалить карту без подачи отказа → риск продолжения списаний → обязательно оформить отказ через систему.

Игнорировать выписки → позднее обнаружение незаконных списаний → включить SMS или push-оповещения.

Не сохранять подтверждения отказа → трудности в споре → фиксировать скриншоты и письма от сервиса.

А что если…

Если закон заработает в полную силу, пользователи получат больше контроля над своими финансами, а сервисы будут вынуждены пересмотреть интерфейсы и пользовательские соглашения. Если же исполнители начнут искать обходные пути, государству придётся вводить новые меры контроля. А в будущем возможна унификация правил автоплатежей по аналогии с международной практикой.

Плюсы и минусы нового закона

Плюсы Минусы Защита от нежелательных списаний Дополнительные расходы сервисов на доработку систем Возможность подать отказ онлайн Вероятные задержки с внедрением механик Закрепление прав пользователя в законе Не решает всех проблем подписочных сервисов Прекращение практики "скрытых" автоплатежей Риск формального соблюдения без удобства для клиента Стимул для сервисов улучшать прозрачность Возможные споры на этапе правоприменения

FAQ

Когда вступит в силу закон?

После одобрения Советом Федерации, подписания президентом и официального опубликования.

Можно ли подать отказ через интернет?

Да, в том числе в электронной форме.

Что делать, если списания продолжаются?

Обратиться в поддержку сервиса, а затем — в Роспотребнадзор.

Коснётся ли это старых подписок?

Да, правила распространяются на все действующие договоры.

Какие сервисы подпадают под закон?

Все продавцы цифровых подписок на территории РФ.

Мифы и правда

Миф: теперь подписки будут запрещены.

Правда: речь идёт только о регулировании автоплатежей.

Миф: достаточно удалить карту, чтобы списания прекратились.

Правда: нужно оформить официальный отказ.

Миф: сервисы смогут игнорировать новые правила.

Правда: за нарушения будут применяться меры ответственности.

Три интересных факта

Похожее регулирование автоподписок действует в ЕС и США, где компании обязаны давать пользователям простой способ отказа. В России жалобы на "скрытые" автосписания стали одной из наиболее частых претензий в Роспотребнадзор. Новый законопроект может заставить крупные платформы изменить интерфейсы и явно выделить опцию отмены подписки.

Исторический контекст