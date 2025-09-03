Поддельная страница и угрозы: как аферисты пытались лишить Боню её имени

Виктория Боня оказалась в центре неприятной истории, связанной с интернет-мошенниками. По её словам, неизвестные злоумышленники начали угрожать ей и пытались получить доступ к её аккаунтам в соцсетях. Об этом блогер рассказала в своём Telegram-канале, где подробно описала ситуацию.

Попытка взлома и шантаж

По словам Бони, аферисты создали поддельную страницу от её имени, чтобы выманить у неё пароль и получить полный контроль над аккаунтом. После этого ей начали поступать сообщения с угрозами и намёками на дальнейшие действия. Сама Виктория уверяет, что подобные методы на неё не действуют, ведь ценное для неё - не в цифрах и вещах, а в личных убеждениях и внутреннем состоянии.

"Имейте в виду, ребят, я уже сегодня ничему не удивлюсь, но я объясню и ещё раз повторюсь, что перегною в этой жизни никогда не добиться того, чтобы что-то забрать. По крайней мере у меня. У меня всё вот здесь, внутри", — заявила блогер Виктория Боня.

Её слова ясно показывают, что она решила не поддаваться на шантаж и сохраняет спокойствие, несмотря на давление.

Как действуют мошенники

Методы интернет-мошенников, на которых пожаловалась Боня, уже хорошо знакомы другим блогерам. Обычно схема выглядит одинаково: злоумышленники создают клон-страницы популярных личностей, после чего от их имени запускают "акции" или "розыгрыши". Подписчиков просят заплатить некую "пошлину" или перевести деньги для участия в конкурсе. Таким образом доверчивые люди становятся жертвами обмана.

Совсем недавно аналогичные атаки произошли с известными блогерами Идой Галич и Димой Масленниковым. Их аккаунты были взломаны, а мошенники использовали доверие аудитории для проведения фальшивых конкурсов.