Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Виктория Боня
Виктория Боня
© commons.wikimedia.org by Gil Zetbase is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:57

Поддельная страница и угрозы: как аферисты пытались лишить Боню её имени

Виктория Боня сообщила о попытке взлома аккаунтов и угрозах мошенников

Виктория Боня оказалась в центре неприятной истории, связанной с интернет-мошенниками. По её словам, неизвестные злоумышленники начали угрожать ей и пытались получить доступ к её аккаунтам в соцсетях. Об этом блогер рассказала в своём Telegram-канале, где подробно описала ситуацию.

Попытка взлома и шантаж

По словам Бони, аферисты создали поддельную страницу от её имени, чтобы выманить у неё пароль и получить полный контроль над аккаунтом. После этого ей начали поступать сообщения с угрозами и намёками на дальнейшие действия. Сама Виктория уверяет, что подобные методы на неё не действуют, ведь ценное для неё - не в цифрах и вещах, а в личных убеждениях и внутреннем состоянии.

"Имейте в виду, ребят, я уже сегодня ничему не удивлюсь, но я объясню и ещё раз повторюсь, что перегною в этой жизни никогда не добиться того, чтобы что-то забрать. По крайней мере у меня. У меня всё вот здесь, внутри", — заявила блогер Виктория Боня.

Её слова ясно показывают, что она решила не поддаваться на шантаж и сохраняет спокойствие, несмотря на давление.

Как действуют мошенники

Методы интернет-мошенников, на которых пожаловалась Боня, уже хорошо знакомы другим блогерам. Обычно схема выглядит одинаково: злоумышленники создают клон-страницы популярных личностей, после чего от их имени запускают "акции" или "розыгрыши". Подписчиков просят заплатить некую "пошлину" или перевести деньги для участия в конкурсе. Таким образом доверчивые люди становятся жертвами обмана.

Совсем недавно аналогичные атаки произошли с известными блогерами Идой Галич и Димой Масленниковым. Их аккаунты были взломаны, а мошенники использовали доверие аудитории для проведения фальшивых конкурсов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Герцогиня Сассекская Меган Маркл трогательно поздравила маму Дорию Рэгланд с 69-летием сегодня в 14:53

Тёплый жест Меган Маркл растрогал поклонников по всему миру

Меган Маркл поделилась редким семейным видео и трогательно поздравила маму с днём рождения. Поклонники оценили этот жест как очень искренний.

Читать полностью » Депутат Госдумы Михаил Берулава предложил присвоить Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России сегодня в 13:05

От интернет-шутки до государственной награды: новый поворот в судьбе Шуфутинского

Михаила Шуфутинского вновь обсуждают в Госдуме: депутаты уверены, что его творчество и культовое "Третье сентября" заслуживают особого признания.

Читать полностью » Кевин Костнер начал встречаться с режиссёром Келли Нунан Горес — Daily Mail сегодня в 12:55

Кевин Костнер снова влюблён: кто занял место бывшей жены миллиардера

70-летний Кевин Костнер после громкого развода снова нашел счастье в личной жизни. Его избранницей стала режиссер Келли Нунан Горес.

Читать полностью » Карди Би оправдана в Лос-Анджелесе по делу о нападении на охранницу клиники сегодня в 11:56

Карди Би вышла из суда победительницей: чем обернулось дело о нападении на охранницу

Судебный процесс против Карди Би завершился неожиданно, но сама певица дала понять, что готова жёстко защищать своё имя и репутацию.

Читать полностью » Сергей Соседов заявил, что зрители насытились артистами 1990–2000-х годов сегодня в 10:41

"Выползли на сцену": Соседов высмеял "вечных" артистов

Музыкальный критик раскрыл, почему публика устала от одних и тех же исполнителей и кого считает виновниками застоя на отечественной эстраде.

Читать полностью » Лейбл Red Sun Максима Фадеева закрылся из-за убытков — Mash сегодня в 9:36

Red Sun погас, а SEREBRO засверкали: парадоксы карьеры Максима Фадеева

Максим Фадеев закрыл свой лейбл Red Sun, но уже успел удивить поклонников новыми проектами. Чем живёт известный продюсер сегодня?

Читать полностью » Таисия Повалий сообщила, что до сих пор боится управлять автомобилем сегодня в 8:31

Детский страх, который управляет взрослой жизнью: неожиданное признание Таисии Повалий

Таисия Повалий поделилась личным признанием: с детства она испытывает сильный страх перед вождением. Почему певица так и не решилась сесть за руль?

Читать полностью » Американский певец Брэндон Ховард представит песню We are champions на конкурсе сегодня в 7:26

Артист из США бросает вызов сцене: его трек для "Интервидения" — манифест для всего мира

Американский певец Брэндон Ховард выйдет на сцену "Интервидения" в России с песней, которая должна стать гимном единства и силы.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эксперты советуют убирать листву и плоды для защиты сада от инфекций
Наука и технологии

Археологи обнаружили 3800-летнюю глиняную статуэтку лягушек в Перу
Наука и технологии

Учёные из Парижского института мозга описали уникальный случай гипертимезии у 17-летней француженки
Наука и технологии

Археологи из Университета Йорка нашли кремационное захоронение бронзового века в Йоркшире
ПФО

Новые правила больничных в России: пятый листок нетрудоспособности дадут только на 3 дня
Авто и мото

Выезд с обочины требует уступить дорогу, согласно ПДД
Наука и технологии

Исследователи SUBNORDICA изучают затопленные цивилизации Балтийского и Северного морей
Красота и здоровье

ПКЯ и акне: врачи назвали признаки гормональных высыпаний на лице и теле
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet