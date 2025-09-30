Фейковые ссылки и быстрый перевод: как работают онлайн-мошенники в 2025 году

МВД России предупредило граждан о новом витке интернет-мошенничества: злоумышленники активно используют поддельные ссылки и "выгодные предложения” для выманивания денег у покупателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на разъяснительные материалы ведомства.

Как действует схема

Пользователю предлагают купить товар или услугу "по невероятно низкой цене".

Для оплаты предоставляют ссылку , номер электронного кошелька или телефона.

После перевода денег покупатель не получает ни товара, ни возможности вернуть средства.

В МВД подчеркнули, что непрозрачная схема оплаты - один из главных признаков мошенничества.

Признаки, на которые стоит обратить внимание

Цена товара значительно ниже среднерыночной.

Нереально большие скидки, рассчитанные на импульсивное решение.

Продавец избегает безопасных способов оплаты и предлагает "прямой перевод".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Переводить деньги по ссылке от незнакомого продавца.

Последствие: потеря средств.

Альтернатива: использовать только официальные платёжные системы и площадки.

Ошибка: Игнорировать подозрительно низкую цену.

Последствие: риск попасть на фейковую продажу.

Альтернатива: сравнивать стоимость с рыночной.

Ошибка: Не проверять репутацию продавца.

Последствие: сделки с мошенниками.

Альтернатива: изучить профиль, отзывы и рейтинг.

А что если…

…подобные схемы продолжат развиваться? Тогда доверие к онлайн-торговле через сайты объявлений и соцсети может серьёзно снизиться, а пользователи будут уходить на защищённые маркетплейсы с встроенной защитой платежей.

Советы МВД при онлайн-покупках

Проверяйте отзывы о продавце на разных платформах. Обращайте внимание на дату регистрации аккаунта. Смотрите на рейтинг и репутацию профиля. Используйте безопасные способы оплаты через сервисы с защитой сделки. Будьте особенно внимательны к "слишком выгодным" предложениям.

Плюсы и минусы онлайн-покупок через частные объявления

Плюсы Минусы Возможность найти редкий товар Высокий риск мошенничества Часто ниже цена, чем в магазинах Отсутствие гарантий Прямое общение с продавцом Нет защиты платежа

FAQ

Какой главный признак мошенничества?

Оплата по ссылке или кошельку без прозрачной системы защиты.

Можно ли доверять продавцам с низкими ценами?

С осторожностью: слишком низкая цена почти всегда признак обмана.

Что делать, если перевёл деньги мошенникам?

Немедленно обратиться в банк и полицию с заявлением о переводе.

Мифы и правда

Миф: "Если продавец отвечает в чате, значит он честный".

Правда: мошенники часто поддерживают диалог для убедительности.

Миф: "Большие скидки — всегда удача".

Правда: чаще это приманка.

Миф: "Оплата по номеру телефона безопасна".

Правда: это один из любимых инструментов мошенников.

3 факта