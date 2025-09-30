Фейковые ссылки и быстрый перевод: как работают онлайн-мошенники в 2025 году
МВД России предупредило граждан о новом витке интернет-мошенничества: злоумышленники активно используют поддельные ссылки и "выгодные предложения” для выманивания денег у покупателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на разъяснительные материалы ведомства.
Как действует схема
-
Пользователю предлагают купить товар или услугу "по невероятно низкой цене".
-
Для оплаты предоставляют ссылку, номер электронного кошелька или телефона.
-
После перевода денег покупатель не получает ни товара, ни возможности вернуть средства.
В МВД подчеркнули, что непрозрачная схема оплаты - один из главных признаков мошенничества.
Признаки, на которые стоит обратить внимание
-
Цена товара значительно ниже среднерыночной.
-
Нереально большие скидки, рассчитанные на импульсивное решение.
-
Продавец избегает безопасных способов оплаты и предлагает "прямой перевод".
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Переводить деньги по ссылке от незнакомого продавца.
Последствие: потеря средств.
Альтернатива: использовать только официальные платёжные системы и площадки.
-
Ошибка: Игнорировать подозрительно низкую цену.
Последствие: риск попасть на фейковую продажу.
Альтернатива: сравнивать стоимость с рыночной.
-
Ошибка: Не проверять репутацию продавца.
Последствие: сделки с мошенниками.
Альтернатива: изучить профиль, отзывы и рейтинг.
А что если…
…подобные схемы продолжат развиваться? Тогда доверие к онлайн-торговле через сайты объявлений и соцсети может серьёзно снизиться, а пользователи будут уходить на защищённые маркетплейсы с встроенной защитой платежей.
Советы МВД при онлайн-покупках
-
Проверяйте отзывы о продавце на разных платформах.
-
Обращайте внимание на дату регистрации аккаунта.
-
Смотрите на рейтинг и репутацию профиля.
-
Используйте безопасные способы оплаты через сервисы с защитой сделки.
-
Будьте особенно внимательны к "слишком выгодным" предложениям.
Плюсы и минусы онлайн-покупок через частные объявления
|Плюсы
|Минусы
|Возможность найти редкий товар
|Высокий риск мошенничества
|Часто ниже цена, чем в магазинах
|Отсутствие гарантий
|Прямое общение с продавцом
|Нет защиты платежа
FAQ
Какой главный признак мошенничества?
Оплата по ссылке или кошельку без прозрачной системы защиты.
Можно ли доверять продавцам с низкими ценами?
С осторожностью: слишком низкая цена почти всегда признак обмана.
Что делать, если перевёл деньги мошенникам?
Немедленно обратиться в банк и полицию с заявлением о переводе.
Мифы и правда
-
Миф: "Если продавец отвечает в чате, значит он честный".
Правда: мошенники часто поддерживают диалог для убедительности.
-
Миф: "Большие скидки — всегда удача".
Правда: чаще это приманка.
-
Миф: "Оплата по номеру телефона безопасна".
Правда: это один из любимых инструментов мошенников.
3 факта
-
МВД фиксирует рост числа жалоб на интернет-мошенничество с "ссылками".
-
Основной крючок злоумышленников — низкая цена и обещание быстрой сделки.
-
Проверка профиля продавца и использование безопасных платежей — главная защита.
