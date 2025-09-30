Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:19

Фейковые ссылки и быстрый перевод: как работают онлайн-мошенники в 2025 году

МВД: главный признак интернет-мошенничества — оплата по непрозрачной схеме

МВД России предупредило граждан о новом витке интернет-мошенничества: злоумышленники активно используют поддельные ссылки и "выгодные предложения” для выманивания денег у покупателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на разъяснительные материалы ведомства.

Как действует схема

  • Пользователю предлагают купить товар или услугу "по невероятно низкой цене".

  • Для оплаты предоставляют ссылку, номер электронного кошелька или телефона.

  • После перевода денег покупатель не получает ни товара, ни возможности вернуть средства.

В МВД подчеркнули, что непрозрачная схема оплаты - один из главных признаков мошенничества.

Признаки, на которые стоит обратить внимание

  • Цена товара значительно ниже среднерыночной.

  • Нереально большие скидки, рассчитанные на импульсивное решение.

  • Продавец избегает безопасных способов оплаты и предлагает "прямой перевод".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Переводить деньги по ссылке от незнакомого продавца.
    Последствие: потеря средств.
    Альтернатива: использовать только официальные платёжные системы и площадки.

  • Ошибка: Игнорировать подозрительно низкую цену.
    Последствие: риск попасть на фейковую продажу.
    Альтернатива: сравнивать стоимость с рыночной.

  • Ошибка: Не проверять репутацию продавца.
    Последствие: сделки с мошенниками.
    Альтернатива: изучить профиль, отзывы и рейтинг.

А что если…

…подобные схемы продолжат развиваться? Тогда доверие к онлайн-торговле через сайты объявлений и соцсети может серьёзно снизиться, а пользователи будут уходить на защищённые маркетплейсы с встроенной защитой платежей.

Советы МВД при онлайн-покупках

  1. Проверяйте отзывы о продавце на разных платформах.

  2. Обращайте внимание на дату регистрации аккаунта.

  3. Смотрите на рейтинг и репутацию профиля.

  4. Используйте безопасные способы оплаты через сервисы с защитой сделки.

  5. Будьте особенно внимательны к "слишком выгодным" предложениям.

Плюсы и минусы онлайн-покупок через частные объявления

Плюсы Минусы
Возможность найти редкий товар Высокий риск мошенничества
Часто ниже цена, чем в магазинах Отсутствие гарантий
Прямое общение с продавцом Нет защиты платежа

FAQ

Какой главный признак мошенничества?
Оплата по ссылке или кошельку без прозрачной системы защиты.

Можно ли доверять продавцам с низкими ценами?
С осторожностью: слишком низкая цена почти всегда признак обмана.

Что делать, если перевёл деньги мошенникам?
Немедленно обратиться в банк и полицию с заявлением о переводе.

Мифы и правда

  • Миф: "Если продавец отвечает в чате, значит он честный".
    Правда: мошенники часто поддерживают диалог для убедительности.

  • Миф: "Большие скидки — всегда удача".
    Правда: чаще это приманка.

  • Миф: "Оплата по номеру телефона безопасна".
    Правда: это один из любимых инструментов мошенников.

3 факта

  1. МВД фиксирует рост числа жалоб на интернет-мошенничество с "ссылками".

  2. Основной крючок злоумышленников — низкая цена и обещание быстрой сделки.

  3. Проверка профиля продавца и использование безопасных платежей — главная защита.

