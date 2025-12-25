Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Банковские карты
Банковские карты
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Экономика
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 19:09

Один клик — и счёт пустеет: как поддельные сайты крадут средства при оплате

Фишинговые сайты воруют деньги при онлайн-оплате — эксперт Ульянов

Онлайн-платежи давно стали частью повседневной жизни, но вместе с удобством они несут и серьёзные риски. Потеря денег при цифровых покупках чаще всего происходит не из-за технических сбоев, а вследствие действий самих пользователей, которые сталкиваются с мошенниками. О ключевых угрозах при оплате в интернете рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Об этом сообщает издание MoneyTimes.

Главные угрозы при цифровых платежах

По словам эксперта, основную опасность для пользователей представляют фишинговые сайты и утечки данных банковских карт. Именно через поддельные ресурсы злоумышленники получают доступ к реквизитам и могут оперативно списывать средства со счетов. В большинстве случаев человек сам передаёт конфиденциальную информацию, не подозревая об этом.

Мошеннические схемы, как правило, строятся на доверии и невнимательности. Пользователи переходят по сомнительным ссылкам, устанавливают неизвестные приложения или вводят данные карт на ресурсах, визуально копирующих известные сервисы.

Как работают фишинговые схемы

Ульянов отмечает, что именно поддельные сайты представляют наибольшую угрозу.

"Люди оказываются на "левых" сайтах, вводят данные, скачивают какие-нибудь приложения, выполняют другие действия. То, что злоумышленникам и надо. Это основные угрозы. Есть угроза, если карта была скомпрометирована, с которой происходит списание, то с нее возможно дальнейшее списание средств", — отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Такие сайты часто внешне неотличимы от настоящих платёжных страниц. Пользователь уверен, что совершает стандартную операцию, тогда как введённые данные мгновенно попадают к злоумышленникам.

Почему деньги исчезают мгновенно

По словам эксперта, при попадании на фишинговый ресурс риски реализуются максимально быстро.

"Самое опасное в сценарии, когда человек попадает не на настоящий сайт, на котором он должен производить оплату, а на так называемый фишинговый, поддельный сайт, фейковый. В этом случае все риски которые возможны очень быстро реализуются. Когда человек попадает на поддельный сайт и начинает вводить данные карты, мгновенно уходят деньги", — пояснил Владимир Ульянов.

В таких ситуациях ущерб может быть значительным, поскольку злоумышленники нередко используют полученные данные для серии списаний, а не одной операции.

Как снизить возможные потери

Эксперт рекомендует минимизировать риски при онлайн-оплате за счёт простых мер предосторожности. В частности, для интернет-покупок целесообразно использовать отдельную банковскую карту с небольшим остатком средств. Это позволяет ограничить возможные потери даже в случае компрометации данных.

Кроме того, важно внимательно проверять адреса сайтов, не переходить по сомнительным ссылкам и избегать установки неизвестных приложений. Такой подход, по словам специалиста, существенно снижает вероятность финансовых потерь при цифровых платежах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роспотребнадзор подготовит поправки для регулирования рынка готовой еды — ТАСС вчера в 17:20
Готовую еду берут всё чаще, а правил всё ещё нет: Роспотребнадзору поручили закрыть опасную дыру

Рынок готовой еды в России растет на 30% ежегодно, и власти решили наконец установить единые правила контроля, чтобы обеспечить безопасность и качество продуктов.

Читать полностью » Дефицит рабочих кадров в промышленности превышает 800 тыс человек — Панкратов вчера в 16:14
Заводы есть, работать некому: кадровый голод в промышленности вышел из-под контроля

Эксперт объяснил, почему промышленность России столкнулась с острым дефицитом рабочих кадров и какие системные факторы привели к этой ситуации.

Читать полностью » Правительство выделит свыше 9,5 млрд рублей на соцрасходы и зарплаты — ТАСС вчера в 16:01
Профессии, без которых рушится система, получают финансирование: правительство выделяет крупную сумму

Правительство России готовит выделение свыше 9,5 млрд рублей на поддержку ключевых социальных сфер — от образования до здравоохранения. Узнайте, кому достанется эта сумма и какие последствия ждут бюджетников.

Читать полностью » Ипотека в России в ноябре выросла на 1,4% — Банк России вчера в 13:22
Ипотека растёт быстрее, чем ожидали: ноябрь показал скачок

Ипотека в России продолжает расти, в то время как потребкредитование и автокредиты слабеют. Узнайте, какие факторы влияют на эту динамику.

Читать полностью » Экономика США показала максимальный рост за два года в III квартале — Bloomberg 23.12.2025 в 17:25
Экономика США рванула сильнее, чем за последние два года — рынки получили неожиданный сигнал

Экономика США ускорилась до максимума за два года, но сильный рост ВВП ощущают далеко не все домохозяйства.

Читать полностью » Шохин предложил инвестировать заблокированные активы РФ в восстановление Газы 23.12.2025 в 17:15
Из конфликта — в инвестицию: как заблокированные активы хотят использовать за рубежом

Глава РСПП предложил использовать замороженные активы России для международного проекта, но в РФПИ заявили, что никаких документов не получали.

Читать полностью » Покупка жилья в нестабильной экономике несёт риски — экономист Лежава 23.12.2025 в 12:54
Ипотека больше не выглядит безопасной: тревожный сигнал для будущих покупателей

Ипотека и покупка жилья в период нестабильности могут обернуться серьезными потерями. Экономист объяснил, какие риски чаще всего недооценивают покупатели.

Читать полностью » Стало известно, куда россиянам вложить деньги до конца года 23.12.2025 в 12:32

Узнайте, почему краткосрочные вклады становятся особенно выгодными в конце года. Откройте для себя секреты финансовых экспертов и увеличьте свои сбережения!

Читать полностью »

Новости
Туризм
Аэрофлот возобновил рейсы в Геленджик и Краснодар после трёх лет – Турпром
Туризм
Туристы стали везти еду на отдых из-за роста цен — эксперты туротрасли
Садоводство
Лунные ночи делают клубнику слаще: проверяем миф — агрономы
Авто и мото
В Китае водитель 4 часа не смог остановить автомобиль на трассе — китайские СМИ
Авто и мото
Минпромторг предложил отсрочить утильсбор для автопроизводителей РФ — ведомство
Наука
Геомагнитная активность растёт из-за солнечного максимума — руководитель центра Абунина
Мир
Кевина из фильма Один дома намеренно забыли — киноманы
Красота и здоровье
Эпидпорог по гриппу превысили 26 регионов России — Попова глава Роспотребнадзора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet