Один клик — и счёт пустеет: как поддельные сайты крадут средства при оплате

Онлайн-платежи давно стали частью повседневной жизни, но вместе с удобством они несут и серьёзные риски. Потеря денег при цифровых покупках чаще всего происходит не из-за технических сбоев, а вследствие действий самих пользователей, которые сталкиваются с мошенниками. О ключевых угрозах при оплате в интернете рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Об этом сообщает издание MoneyTimes.

Главные угрозы при цифровых платежах

По словам эксперта, основную опасность для пользователей представляют фишинговые сайты и утечки данных банковских карт. Именно через поддельные ресурсы злоумышленники получают доступ к реквизитам и могут оперативно списывать средства со счетов. В большинстве случаев человек сам передаёт конфиденциальную информацию, не подозревая об этом.

Мошеннические схемы, как правило, строятся на доверии и невнимательности. Пользователи переходят по сомнительным ссылкам, устанавливают неизвестные приложения или вводят данные карт на ресурсах, визуально копирующих известные сервисы.

Как работают фишинговые схемы

Ульянов отмечает, что именно поддельные сайты представляют наибольшую угрозу.

"Люди оказываются на "левых" сайтах, вводят данные, скачивают какие-нибудь приложения, выполняют другие действия. То, что злоумышленникам и надо. Это основные угрозы. Есть угроза, если карта была скомпрометирована, с которой происходит списание, то с нее возможно дальнейшее списание средств", — отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Такие сайты часто внешне неотличимы от настоящих платёжных страниц. Пользователь уверен, что совершает стандартную операцию, тогда как введённые данные мгновенно попадают к злоумышленникам.

Почему деньги исчезают мгновенно

По словам эксперта, при попадании на фишинговый ресурс риски реализуются максимально быстро.

"Самое опасное в сценарии, когда человек попадает не на настоящий сайт, на котором он должен производить оплату, а на так называемый фишинговый, поддельный сайт, фейковый. В этом случае все риски которые возможны очень быстро реализуются. Когда человек попадает на поддельный сайт и начинает вводить данные карты, мгновенно уходят деньги", — пояснил Владимир Ульянов.

В таких ситуациях ущерб может быть значительным, поскольку злоумышленники нередко используют полученные данные для серии списаний, а не одной операции.

Как снизить возможные потери

Эксперт рекомендует минимизировать риски при онлайн-оплате за счёт простых мер предосторожности. В частности, для интернет-покупок целесообразно использовать отдельную банковскую карту с небольшим остатком средств. Это позволяет ограничить возможные потери даже в случае компрометации данных.

Кроме того, важно внимательно проверять адреса сайтов, не переходить по сомнительным ссылкам и избегать установки неизвестных приложений. Такой подход, по словам специалиста, существенно снижает вероятность финансовых потерь при цифровых платежах.