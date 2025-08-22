Дочь Анастасии Волочковой удивила: вместо Сорбонны выбрала собственный путь к успеху

Кажется, многие привыкли думать о дочери Анастасии Волочковой как о "маленькой девочке рядом со звездной мамой". Но время летит быстро, и Ариадна уже строит собственную жизнь — неожиданно для многих, она делает это весьма успешно.

От Сорбонны к преподаванию

Еще несколько лет назад в планах Ариадны была учеба в знаменитой Сорбонне. Однако теперь всё изменилось: девушка не стала гнаться за престижным дипломом и нашла себя в другом.

"У нее нет Сорбонны в мечтах. Она уже сама профессионально выучив французский язык, вместе с английским преподает его онлайн и детям, и взрослым. У меня гениальная дочь", — с гордостью сказала Анастасия Волочкова.

Французский язык Ариадна освоила настолько, что теперь легко передает знания другим. Интересный факт: по данным лингвистов, французский входит в топ-5 самых популярных языков в мире для изучения, а владение им вместе с английским открывает значительные перспективы на международном рынке труда.

Новая семья и взрослая жизнь

Жизнь дочери знаменитой балерины не ограничивается карьерой. Совсем недавно Ариадна вышла замуж за молодого человека по имени Никита. Супруги уже обустроили собственное жильё и стараются вести самостоятельную жизнь.

"Она вышла замуж, приезжает с мужем Никитой ко мне домой. Они живут своей жизнью. У них своя квартира. Я со своей мамой реже вижусь, чем со своей дочерью", — поделилась Волочкова.

Семейные отношения при этом остаются теплыми: несмотря на независимость, молодая семья часто навещает мать.