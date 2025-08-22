Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
© Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:58

Дочь Анастасии Волочковой удивила: вместо Сорбонны выбрала собственный путь к успеху

Анастасия Волочкова поделилась деталями о замужестве дочери Ариадны и её новой семье

Кажется, многие привыкли думать о дочери Анастасии Волочковой как о "маленькой девочке рядом со звездной мамой". Но время летит быстро, и Ариадна уже строит собственную жизнь — неожиданно для многих, она делает это весьма успешно.

От Сорбонны к преподаванию

Еще несколько лет назад в планах Ариадны была учеба в знаменитой Сорбонне. Однако теперь всё изменилось: девушка не стала гнаться за престижным дипломом и нашла себя в другом.

"У нее нет Сорбонны в мечтах. Она уже сама профессионально выучив французский язык, вместе с английским преподает его онлайн и детям, и взрослым. У меня гениальная дочь", — с гордостью сказала Анастасия Волочкова.

Французский язык Ариадна освоила настолько, что теперь легко передает знания другим. Интересный факт: по данным лингвистов, французский входит в топ-5 самых популярных языков в мире для изучения, а владение им вместе с английским открывает значительные перспективы на международном рынке труда.

Новая семья и взрослая жизнь

Жизнь дочери знаменитой балерины не ограничивается карьерой. Совсем недавно Ариадна вышла замуж за молодого человека по имени Никита. Супруги уже обустроили собственное жильё и стараются вести самостоятельную жизнь.

"Она вышла замуж, приезжает с мужем Никитой ко мне домой. Они живут своей жизнью. У них своя квартира. Я со своей мамой реже вижусь, чем со своей дочерью", — поделилась Волочкова.

Семейные отношения при этом остаются теплыми: несмотря на независимость, молодая семья часто навещает мать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Таиланде у наследницы престола Баджракитиябхи диагностирована тяжёлая инфекция крови сегодня в 11:04

Принцесса на грани: наследие королевской династии Таиланда висит на волоске

Состояние тайской принцессы Баджракитиябхи вновь ухудшилось: врачи диагностировали инфекцию крови, а вопрос о престолонаследии остаётся открытым.

Читать полностью » Apple подняла цену на подписку Apple TV+ до $12,99 в месяц сегодня в 1:42

Netflix удешевляет подписку рекламой, а Apple сделал всё наоборот

Apple TV+ подорожал на 30%: ежемесячная подписка теперь стоит 12,99 доллара. Почему сервис поднял цену и чем он удерживает зрителей?

Читать полностью » Netflix запустил подборки фильмов по знакам зодиака сегодня в 0:55

Netflix соединил гороскоп и кино: что ждать от подборок по знакам зодиака

Netflix представил подборки фильмов и сериалов для знаков зодиака — от Девы до Рыб. Какие проекты подойдут именно вам, и почему платформа выбрала такой подход?

Читать полностью » Пол Маккартни объявил о выходе сборника The Beatles Anthology 4 осенью 2025 года вчера в 22:57

The Beatles возвращаются: что скрывает долгожданный Anthology 4

The Beatles возвращаются: этой осенью выйдет Anthology 4 — новый сборник с редкими треками, книгой и сериалом на Disney+.

Читать полностью » В Тверской области летом 2026 года начнут съёмки сериала по пьесе Островского вчера в 21:56

Классика Островского превращается в детектив: какую тайну вскроет сериал "Бесприданнице"

Александр Стриженов снимает сериал по "Бесприданнице". История не закончится смертью Ларисы — впереди детектив и неожиданные тайны.

Читать полностью » Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови объявили об усыновлении девочки вчера в 20:54

"И вот нас уже трое": фраза, которая ошеломила фанатов Милли Бобби Браун

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови поделились неожиданной новостью: в 21 и 23 года они стали родителями, решив удочерить девочку.

Читать полностью » Брэндон Ховард представит США на вчера в 19:59

США на "Интервидении-25": неожиданный выбор страны-шоу-бизнеса

Брэндон Ховард представит США на "Интервидении-25". Какая музыкальная история стоит за его именем и чем он удивит международное жюри?

Читать полностью » В Великом Новгороде нашли свинцовую печать князя Ярослава Мудрого вчера в 18:57

Почему случайная находка в Великом Новгороде оказалась важнее целых летописей

В Новгороде нашли свинцовую печать Ярослава Мудрого — редчайший артефакт XI века, подтверждающий роль Ярославова дворища как центра власти.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с фунчозой, корейской морковью и свежим огурцом
Еда

Как приготовить торт из вафельных коржей с вареной сгущенкой без выпечки
Культура и шоу-бизнес

Марго Робби возглавила рейтинг самых красивых актрис 2025 года по версии IMDb
Садоводство

Секреты опытных садоводов: как правильно определить время сбора урожая
Туризм

Атмосфера восточного рынка: что делает его особенным
Наука и технологии

Наномагнитные частицы блокируют дентинные канальцы — прорыв в лечении зубной боли
Дом

Умный свет без ремонта: как настроить лампочки и ленты за 20 минут
Авто и мото

Belgee готовит к производству кроссовер X80 на базе Geely Galaxy Starship 7
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru