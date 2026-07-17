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Мужчина ковыряет в носу
Мужчина ковыряет в носу
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:18

Интернет обещает избавить от вредной привычки за день: почему быстрый способ не срабатывает

Интерактивные советы из сети по избавлению от вредных привычек часто становятся ловушкой для пользователей. Психолог Алиса Метелина в беседе с NewsInfo пояснила, стоит ли доверять подобным рекомендациям и в чем скрывается опасность популярных "быстрых решений".

Ранее эксперты предупреждали, что мошенники активно эксплуатируют тему исправления образа жизни для обмана доверчивых граждан. Злоумышленники создают поддельные сервисы, маскируя вредоносные сайты и приложения под полезные методики оздоровления, чтобы украсть персональные данные или средства пользователей.

При этом крайне важно понимать, как устроена индустрия помощи психолога в сомнительных онлайн-сообществах.

По мнению спикера, ориентироваться стоит исключительно на проверенные и авторитетные площадки, где работают практикующие психиатры, психотерапевты или психологи с подтвержденным опытом и научными публикациями. Важно помнить, что даже экспертная оценка изменения в привычках требует времени и личных усилий.

"Советам из интернета доверять в желании отказаться от вредных привычек не нужно, а можно при условии, что это проверенный источник, источник авторитетный, который занимается работой с зависимостями. И там сидит пул специалистов, являющихся профессионалами в своем деле: психологов, психотерапевтов, психиатров. У которых есть опыт за плечами и публикации", — отметила Метелина.

Специалист подчеркнула, что мозг зачастую игнорирует отрицательные частицы, поэтому громкие заголовки с призывом "не курить" или "избавиться от наркотиков" работают как психологический якорь. Поиск "волшебных таблеток" или разовых техник, обещающих мгновенный результат без личной работы, является распространенной ошибкой. В реальности преодоление зависимости — это длительный и осознанный путь.

"Работа с зависимостями это длительный процесс, который требует абсолютной вовлеченности и осознанного желания у зависимого. И, соответственно, очень серьезной подготовки, и я бы сказала, даже в какой-то степени миссии у врача или психолога-психотерапевта, который с зависимым работает. Лайфхаков или волшебных таблеток не существует", — пояснила эксперт.

Чтобы не стать жертвой обмана, пользователям рекомендуется развивать критическое мышление и проверять любые ресурсы на независимых площадках. Не стоит слепо доверять даже позитивным историям, если они не подкреплены научными аргументами.

Нередко за красивой оберткой скрывается банальное инфоцыганство, которое встречается как в психологии, так и в медицине, где неопытные люди могут навязать даже опасное самолечение.

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Проверено экспертом: Психолог Андрей Покровский
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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