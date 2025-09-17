Блогера не угадала, а деньги потеряла: школьница стала жертвой интернет-мошенника

В Кузнецке жертвой интернет-мошенников стала 13-летняя школьница. С заявлением в полицию обратилась её 43-летняя мать.

Как действовали злоумышленники

По словам женщины, дочери написал незнакомый пользователь мессенджера и предложил сыграть в игру "Угадай блогера". За каждый правильный ответ он пообещал денежное вознаграждение. Девочка согласилась принять участие.

Когда "игра" завершилась, собеседник потребовал перевести деньги на счёт, якобы чтобы получить выигрыш. Школьница поверила и, воспользовавшись телефоном матери, отправила со счёта её кредитной карты более 100 тысяч рублей.

Что известно сейчас

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.