Один клик до беды: как праздничные сайты превращаются в капканы для доверчивых

В предновогодние недели россияне становятся особенно уязвимыми для телефонных и онлайн-мошенников. Поток фальшивых предложений о "доставке подарков" и невероятных скидках нарастает вместе с праздничной суетой. Об этом рассказал юрист, член экспертного совета Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Павел Прошкин в беседе с изданием MoneyTimes.

Подмена доверия

В декабре количество фальшивых сайтов растёт стремительно. Мошенники используют узнаваемые логотипы крупных торговых площадок и копируют их дизайн, создавая иллюзию подлинности. Главная цель - заставить человека совершить покупку на подставной странице. "Самые популярные и распространённые из них — это так называемые "фальшивые сайты". Создаются похожие на популярные торговые сайты, где "именно сегодня" скидки на подарочные товары чуть ли не сто процентов", — отметил Прошкин.

Пользователи, привлечённые обещанием большой экономии, вводят персональные данные и реквизиты банковских карт. После оплаты деньги списываются не за покупку, а напрямую в пользу злоумышленников. Юрист подчёркивает: такие схемы особенно активно действуют именно в декабре, когда внимание людей сосредоточено на подарках и подготовке к празднику.

Ложная доставка

Не менее опасна другая разновидность обмана — звонки от "служб доставки". Жертве сообщают, что ей якобы поступила посылка от родственников, а затем просят назвать код из СМС для "подтверждения получения". "Доставка якобы полностью оплачена отправителем, и нужно всего лишь назвать код, который пришёл по СМС. После этого денежные средства, которые находятся на банковской карте, переходят мошенникам", — пояснил юрист.

Подобные звонки нередко звучат правдоподобно: голос на линии вежлив, оператор знает имя и адрес получателя. Люди, ожидающие подарков от близких, редко задумываются, что за этим может стоять схема кражи средств.

Осторожность как защита

Эксперт советует сохранять бдительность в предновогодние дни и реально оценивать "выгодные" акции. Проверка адреса сайта, внимательное отношение к незнакомым номерам и отказ сообщать данные из СМС — простые меры, которые могут предотвратить финансовые потери.

Праздничное настроение, по словам Прошкина, не должно затмевать здравый смысл. Мошенники рассчитывают именно на доверчивость и спешку, а потому успешная защита — в хладнокровии и внимательности к деталям.