Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Скидка
Скидка
© www.freepik.com by d3images is licensed under Free More info
Главная / Экономика
Иван Петровский Опубликована сегодня в 14:39

Один клик до беды: как праздничные сайты превращаются в капканы для доверчивых

Мошенники активизировались перед Новым годом — юрист Павел Прошкин

В предновогодние недели россияне становятся особенно уязвимыми для телефонных и онлайн-мошенников. Поток фальшивых предложений о "доставке подарков" и невероятных скидках нарастает вместе с праздничной суетой. Об этом рассказал юрист, член экспертного совета Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Павел Прошкин в беседе с изданием MoneyTimes.

Подмена доверия

В декабре количество фальшивых сайтов растёт стремительно. Мошенники используют узнаваемые логотипы крупных торговых площадок и копируют их дизайн, создавая иллюзию подлинности. Главная цель - заставить человека совершить покупку на подставной странице. "Самые популярные и распространённые из них — это так называемые "фальшивые сайты". Создаются похожие на популярные торговые сайты, где "именно сегодня" скидки на подарочные товары чуть ли не сто процентов", — отметил Прошкин.

Пользователи, привлечённые обещанием большой экономии, вводят персональные данные и реквизиты банковских карт. После оплаты деньги списываются не за покупку, а напрямую в пользу злоумышленников. Юрист подчёркивает: такие схемы особенно активно действуют именно в декабре, когда внимание людей сосредоточено на подарках и подготовке к празднику.

Ложная доставка

Не менее опасна другая разновидность обмана — звонки от "служб доставки". Жертве сообщают, что ей якобы поступила посылка от родственников, а затем просят назвать код из СМС для "подтверждения получения". "Доставка якобы полностью оплачена отправителем, и нужно всего лишь назвать код, который пришёл по СМС. После этого денежные средства, которые находятся на банковской карте, переходят мошенникам", — пояснил юрист.

Подобные звонки нередко звучат правдоподобно: голос на линии вежлив, оператор знает имя и адрес получателя. Люди, ожидающие подарков от близких, редко задумываются, что за этим может стоять схема кражи средств.

Осторожность как защита

Эксперт советует сохранять бдительность в предновогодние дни и реально оценивать "выгодные" акции. Проверка адреса сайта, внимательное отношение к незнакомым номерам и отказ сообщать данные из СМС — простые меры, которые могут предотвратить финансовые потери.

Праздничное настроение, по словам Прошкина, не должно затмевать здравый смысл. Мошенники рассчитывают именно на доверчивость и спешку, а потому успешная защита — в хладнокровии и внимательности к деталям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рост вложений в фондовый рынок связан с падением ставок по депозитам — эксперт Кабаков вчера в 15:04
Фондовый рынок — новый спаситель: почему россияне всё чаще ищут альтернативу банковским вкладам

Почему россияне все больше инвестируют в фондовый рынок? Экономист Ярослав Кабаков объяснил причины рекордного притока средств в III квартале 2025 года.

Читать полностью » Семейная ипотека должна поддерживать устойчивые семьи — депутат Милонов вчера в 14:18
Семейная ипотека станет привилегией? Новые правила, которые изменят всё

Семейная ипотека в России скоро изменится. Виталий Милонов рассказал, как новая схема повысит адресность программы и будет поддерживать многодетные семьи.

Читать полностью » Предприятия агробиотеха и нефтехимии сохранили устойчивую работу — Матвиенко 07.12.2025 в 8:49
От форпоста империи до центра развития: как Омская область снова заявляет о своём значении

История региона, политические заявления и роль Омской области в современной России объединяются в рассказ о территории, которая продолжает укреплять своё влияние.

Читать полностью » Венгрия готовится к нормализации отношений с Россией после завершения украинского кризиса — Виктор Орбан 06.12.2025 в 16:33
Венгрия и Россия: стратегический союз после окончания украинского конфликта — что скрывают переговоры Орбана с Путиным

Венгрия рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией после урегулирования конфликта на Украине. Орбан рассказал о перспективах отмены санкций и нормализации отношений.

Читать полностью » Прогноз на 2026 год: российская экономика вернется к сбалансированному росту — Тремасов 06.12.2025 в 10:47
Риски инфляции и сбалансированный рост: какой прогноз для российской экономики на ближайшие годы

В 2026 году российская экономика продолжит рост, но с меньшими темпами. Прогнозы Банк России предполагают сбалансированное развитие на ближайшие годы.

Читать полностью » Рубль укрепляется из-за роста своей доли в расчетах — Шнейдерман 06.12.2025 в 8:17
Не просто удача: скрытые причины, которые гонят рубль вверх, пока все ждут его падения

Доллар упал до 76 рублей, а юань — к редкому минимуму. Финансист назвал четыре причины, почему рубль растёт вопреки декабрьской сезонности.

Читать полностью » Цены могут снизиться из-за упрощения правил для бизнеса — Наумов 06.12.2025 в 7:52
Неурожай и не курс: почему цены в России могут начать падать благодаря новым правилам

Цены могут снизиться не из-за скидок, а из-за бюрократии: депутат объяснил, как новая нацмодель для бизнеса способна повлиять на инфляцию.

Читать полностью » Индия продолжает закупать российскую нефть, несмотря на пошлины от США — RT 05.12.2025 в 16:06
Индия против пошлин: как закупки российской нефти остаются выгодными даже в условиях международного давления

Дмитрий Песков заявил, что Индия продолжает активно закупать российскую нефть, что приносит выгоду обеим сторонам, несмотря на пошлины США.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Рост цен на жильё сделал имущественный вычет малозначительным — Сивков
Красота и здоровье
Давление возвращается после терапии — мнение профессора Юрия Конева
ЮФО
Оборот предприятий общепита Кубани увеличился на 14% в 2025 году — Контур.Фокус
Еда
Приготовленный картофель можно хранить в холодильнике до 2-3 дней — кулинары
ЮФО
Краснодарский край составляет 45% спроса на игристые вина в ЮФО
Еда
В органических овощах выявили меньше пестицидов и химикатов — EcoSever
Авто и мото
Цены на автомобили продолжат расти — автоэксперт Попов
Авто и мото
Цены на автомобили в России выросли после повышения утильсбора — Autonews
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet