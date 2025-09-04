Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Водитель
Водитель
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:36

Учиться на права станет проще: теория теперь доступна из дома

Минпросвещения разрешило онлайн-обучение в автошколах, практика останется очной

Минпросвещения России утвердило новые программы для автошкол, которые позволят частично перевести обучение в онлайн-формат. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Что изменится

С 1 марта 2026 года автошколы смогут проводить теоретические занятия дистанционно. Для этого будут использоваться специализированные программы, фиксирующие посещаемость и успеваемость учеников.

Почему приняли решение

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева пояснила, что инициатива связана с ростом популярности онлайн-обучения, особенно заметным после пандемии коронавируса.

Важно знать

  • Дистанционный формат не будет обязательным - автошколы смогут сами выбирать, каким образом вести обучение.

  • Практические занятия по вождению, как и прежде, останутся исключительно очными.

Итог

  • Онлайн-уроки в автошколах станут доступны с весны 2026 года.

  • Контроль знаний и посещаемости обеспечат цифровые системы.

  • Учебные заведения сохранят право работать в традиционном формате.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России стартовала сервисная кампания Honda по замене подушек Takata сегодня в 8:14

Скандал десятилетия докатился до России: почему владельцев Honda срочно зовут в сервис

Honda объявила сервисную кампанию в России: владельцам предложат бесплатную замену подушек Takata и подарок, но многие продолжают игнорировать опасность.

Читать полностью » Прибыль BYD во втором квартале снизилась на 29,9% из-за ценовой войны в Китае сегодня в 7:16

Китайские электромобили оказались под ударом: власти требуют остановить гонку

Прибыль BYD впервые за три года пошла вниз: внутренние ценовые войны и европейские пошлины подрывают позиции китайского автогиганта.

Читать полностью » Эксперт Сергей Петров: ни одно устройство не обеспечивает полной защиты автомобиля от угона сегодня в 7:10

Машина под угрозой даже на охраняемой парковке: как не остаться без авто

Эксперт рассказал, какие системы реально помогают защитить автомобиль. Почему сигнализация остаётся самым действенным барьером и стоит ли доверять камерам?

Читать полностью » Новый Citroen C5 Aircross стал крупнейшим и самым дорогим SUV бренда сегодня в 6:29

Citroen C5 Aircross приблизился к премиум-сегменту — что изменилось внутри

Citroen представил обновлённый C5 Aircross — новый флагман бренда, который сочетает простор, комфорт и доступность, бросая вызов премиальным конкурентам.

Читать полностью » В России начались продажи Kia K8 2025 по цене 5,9 млн рублей сегодня в 6:07

Kia K8 приехал в Россию: седан, который стоит дороже двух Lada

В Москве заметили премиальный седан Kia K8 в продаже, и цена заставляет удивиться. Что в нём особенного и стоит ли он своих денег?

Читать полностью » Минтранс Подмосковья предупредил водителей об опасности лосей на дорогах в брачный сезон сегодня в 5:20

Опасный сезон в Подмосковье: почему дорога внезапно превращается в ловушку

В Подмосковье водителей предупредили о повышенной опасности на дорогах: в брачный сезон лоси выходят к трассам и могут спровоцировать ДТП.

Читать полностью » Житель Оттавы установил Volvo S80 на острове посреди озера сегодня в 5:16

Серебристый Volvo превратился в остров и стал легендой Иллинойса

На озере в Иллинойсе стоит Volvo, превративший скалу в знаменитый остров. Как машина оказалась там и почему до сих пор привлекает туристов?

Читать полностью » Subaru возглавила рейтинг надёжности автомобилей 2025 года по версии Consumer Reports сегодня в 4:51

Миллионы водителей выбрали надёжность: лидер не тот, кого все ожидали

Subaru неожиданно возглавила рейтинг надёжности Consumer Reports 2025, оставив позади BMW, Lexus и Toyota. В чём секрет успеха бренда?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Radiohead вернутся на сцену в ноябре 2025 года после семилетнего перерыва
Красота и здоровье

Анафилактический шок от еды: какие продукты лидируют в списке угроз
Красота и здоровье

Исследования показали различия в кишечной флоре у людей с доклинической стадией Альцгеймера
Общество

В Госдуме уточняют детали законопроекта о запрете одежды, закрывающей лицо
Садоводство

Осенняя подготовка теплицы: простые шаги к рекордному урожаю
Туризм

Морские экскурсии Камчатки: киты, тюлени и Тихий океан
Общество

ВТБ назвал ключевые факторы, определяющие курс рубля в 2025 году
Общество

ЦБ ввёл новые правила: банки будут ограничивать снятие наличных при подозрениях на мошенничество
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet