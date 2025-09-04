Учиться на права станет проще: теория теперь доступна из дома
Минпросвещения России утвердило новые программы для автошкол, которые позволят частично перевести обучение в онлайн-формат. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Что изменится
С 1 марта 2026 года автошколы смогут проводить теоретические занятия дистанционно. Для этого будут использоваться специализированные программы, фиксирующие посещаемость и успеваемость учеников.
Почему приняли решение
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева пояснила, что инициатива связана с ростом популярности онлайн-обучения, особенно заметным после пандемии коронавируса.
Важно знать
-
Дистанционный формат не будет обязательным - автошколы смогут сами выбирать, каким образом вести обучение.
-
Практические занятия по вождению, как и прежде, останутся исключительно очными.
Итог
-
Онлайн-уроки в автошколах станут доступны с весны 2026 года.
-
Контроль знаний и посещаемости обеспечат цифровые системы.
-
Учебные заведения сохранят право работать в традиционном формате.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru