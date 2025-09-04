Учиться на права станет проще: теория теперь доступна из дома

Минпросвещения России утвердило новые программы для автошкол, которые позволят частично перевести обучение в онлайн-формат. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Что изменится

С 1 марта 2026 года автошколы смогут проводить теоретические занятия дистанционно. Для этого будут использоваться специализированные программы, фиксирующие посещаемость и успеваемость учеников.

Почему приняли решение

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева пояснила, что инициатива связана с ростом популярности онлайн-обучения, особенно заметным после пандемии коронавируса.

Важно знать

Дистанционный формат не будет обязательным - автошколы смогут сами выбирать, каким образом вести обучение.

Практические занятия по вождению, как и прежде, останутся исключительно очными.

Итог