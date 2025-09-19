Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:45

Онлайн-любовь — это лотерея без приза: как виртуальные свидания убивают настоящую близость

Австралийский университет: пары, познакомившиеся онлайн, испытывают меньше эмоциональной близости

В современном мире всё больше людей начинают отношения через интернет. Но насколько такие связи прочны? Новое исследование Австралийского национального университета показывает: пары, которые познакомились онлайн, чаще испытывают меньшее эмоциональное и физическое влечение друг к другу, чем те, чья встреча произошла в реальной жизни.

Что показало исследование

Учёные проанализировали данные 6646 пар из разных стран.

  • 16% участников сообщили, что познакомились через интернет.

  • В парах, начавших отношения после 2010 года, этот показатель вырос до 21%.

  • При этом люди, встретившиеся онлайн, чаще говорили о меньшей удовлетворённости отношениями и низкой преданности партнёру.

Особенно заметным было снижение уровня близости — как эмоциональной, так и физической.

Почему так происходит

Исследователи выделяют несколько причин:

  1. Выбор партнёра. При личной встрече проще оценить ценности, мировоззрение и интересы человека. Это помогает быстрее находить "своего" партнёра.

  2. Эффект изобилия. В интернете выбор огромен, но именно из-за этого становится труднее остановиться на ком-то одном.

  3. Краткосрочные мотивы. Многие приложения для знакомств ориентированы на недолгие связи.

  4. Ретуширование проблем. Виртуальное общение скрывает разногласия, которые в реальности проявились бы раньше.

Сравнение: онлайн и офлайн знакомства

Критерий Онлайн Лично
Количество вариантов Высокое Ограниченное
Совпадение ценностей Труднее оценить Проявляется быстрее
Уровень близости Ниже Выше
Вероятность краткосрочных связей Выше Ниже
Стабильность отношений Относительно ниже Относительно выше

Советы шаг за шагом: как укрепить отношения, начавшиеся в интернете

  1. Переведите общение в реальность как можно скорее. Встречи помогают лучше узнать партнёра.

  2. Обсуждайте ценности и цели. Это снизит риск несовпадений в будущем.

  3. Не затягивайте с важными темами. Говорите о взглядах на семью, карьеру, детей.

  4. Создавайте совместный опыт. Путешествия, хобби и бытовые дела укрепляют связь.

  5. Уважайте границы. Интернет-знакомства нередко начинаются быстро, но доверие формируется только со временем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Делать ставку лишь на виртуальное общение → отсутствие настоящей близости → переходить в офлайн и строить реальные встречи.

  • Выбирать только по фото и анкетам → риск несовместимости → обращать внимание на ценности и привычки.

  • Игнорировать сигналы тревоги → возможные конфликты → обсуждать проблемы открыто и честно.

А что если…

А что если онлайн-знакомства будут становиться всё популярнее? Тогда форматы отношений тоже изменятся: появятся новые социальные нормы, а приложения начнут внедрять алгоритмы, учитывающие ценности и совместимость, а не только внешность и интересы.

Плюсы и минусы онлайн-знакомств

Плюсы Минусы
Широкий выбор партнёров Сложность отсева неподходящих людей
Удобство и доступность Риск краткосрочных отношений
Возможность познакомиться на расстоянии Меньшая эмоциональная вовлечённость
Помощь интровертам Иллюзия совместимости
Экономия времени Лёгкость разрыва

FAQ

Почему офлайн-знакомства считаются более надёжными?
Потому что при личной встрече люди сразу видят привычки, эмоции и реакции друг друга.

Можно ли построить крепкий брак, познакомившись онлайн?
Да, многие пары становятся счастливыми семьями, но для этого важен быстрый переход в реальность.

Стоит ли доверять приложениям для знакомств?
Они могут помочь, но требуют критичного подхода: не все пользователи ищут серьёзные отношения.

Мифы и правда

  • Миф: онлайн-знакомства приводят только к непрочным связям.
    Правда: всё зависит от намерений и усилий партнёров.

  • Миф: люди, знакомящиеся в интернете, менее серьёзны.
    Правда: среди них много тех, кто ищет стабильность.

  • Миф: офлайн-знакомства всегда успешнее.
    Правда: и там бывают неудачи, но стартовые условия часто лучше.

3 интересных факта

  1. В 2020-х годах более 40% новых пар в крупных городах начинали отношения в интернете.

  2. Пары, познакомившиеся офлайн, чаще заводят детей быстрее.

  3. Первые сайты знакомств появились в США ещё в середине 1990-х.

Исторический контекст

До цифровой эпохи люди знакомились в кругу семьи, через друзей или на работе. В XIX-XX вв. стали популярны брачные объявления в газетах, а позже — клубы знакомств. Интернет лишь продолжил эту традицию, предложив новые инструменты для поиска партнёра. Но с ростом виртуальных связей встаёт вопрос: насколько такие отношения соответствуют ожиданиям о стабильности и глубине.

