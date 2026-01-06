Обещали заработок, забрали всё: виртуальный роман обернулся уголовным делом

Потеря доверия к виртуальному знакомству обошлась жителю Евпатории в сумму, сопоставимую со стоимостью квартиры. Обычное общение на сайте знакомств обернулось крупным финансовым ущербом и уголовным делом. Об этом сообщает "Крымская газета" со ссылкой на МВД по Республике Крым.

Знакомство, переросшее в обман

В конце декабря 2025 года в полицию Евпатории обратился 45-летний местный житель, заявивший о дистанционном мошенничестве. По его словам, он познакомился с девушкой на одном из сайтов знакомств. После непродолжительного общения собеседница предложила продолжить переписку в мессенджере, где контакт стал более активным и доверительным.

В ходе дальнейшего общения женщина убедила мужчину вложить деньги под предлогом выгодного заработка в интернете. Потерпевший, следуя инструкциям новой знакомой, начал регулярно переводить средства на указанные ею счета, рассчитывая на обещанную прибыль.

Потери на миллионы рублей

Как сообщили в МВД Крыма, финансовые переводы осуществлялись поэтапно. Мужчина не заподозрил обмана, поскольку собеседница уверенно объясняла каждое действие и поддерживала постоянную связь. Однако после получения всей суммы связь с "девушкой" внезапно прекратилась.

"Следуя указаниям злоумышленницы, евпаториец периодически переводил деньги на указанные счета. В результате он лишился более 2 000 000 рублей. После получения денежных средств "незнакомка” исчезла, оборвав всякую связь", — отметили в МВД Крыма.

Реакция правоохранительных органов

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление личности злоумышленницы и каналов вывода денежных средств. Правоохранители подчёркивают, что подобные схемы всё чаще используют подставные профили и элементы психологического давления.

В МВД напомнили, что мошенники активно адаптируют свои методы под популярные онлайн-платформы, включая сайты знакомств и мессенджеры, где люди чаще склонны доверять собеседникам.

Предупреждение для граждан

Полиция призывает жителей Крыма соблюдать осторожность при общении в интернете. Гражданам рекомендуют не доверять предложениям быстрого и гарантированного заработка, не переводить деньги незнакомым лицам и не передавать персональные данные, банковские реквизиты и коды из SMS-сообщений.

Также подчёркивается, что обещания сверхдоходности, как правило, являются приманкой, а любые просьбы о переводе средств на сторонние счета должны восприниматься как потенциальная угроза.