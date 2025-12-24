Вокзал перестаёт быть испытанием: РЖД готовят сервис, который довезёт багаж до вагона

Сервис поездок на поезде всё заметнее превращается в цифровую услугу — с сопровождением пассажира не только на этапе покупки билета, но и уже на пути к вагону. Об этом сообщает ТАСС. "Российские железные дороги" прорабатывают запуск функции онлайн-заказа встречи пассажиров и доставки багажа непосредственно к поезду, сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников на форуме "PRO//Движение". По его словам, услуга может работать так, чтобы багаж привозили "возможно, уже у подъезда вместе с такси", а затем доставляли к конкретному составу.

Зачем РЖД готовят доставку багажа и встречу пассажиров

В РЖД признают, что одной из частых проблем при поездках остаётся логистика перед отправлением: пассажиру нужно успеть на вокзал, разобраться с входами и переходами, при этом нести чемоданы и искать нужный путь. Новый сервис, как объяснил Колесников, должен закрыть эту "проблематику" — дать возможность заранее оформить через онлайн встречу и сопровождение багажа до поезда.

"Сейчас работаем над тем, чтобы решить проблематику заказать через онлайн встречу и доставку багажа до поезда. Возможно, уже у подъезда вместе с такси", — сказал Колесников.

Он уточнил, что компания намерена представить сервис в ближайшее время, не раскрывая точные сроки запуска. При этом сама формулировка подразумевает, что РЖД рассматривает решение "от двери до вагона" как логичное продолжение развития цифровых сервисов.

Электронные билеты стали нормой и продолжают вытеснять бумажные

Колесников также отметил, что в поездах дальнего следования уже 82% билетов оформляются в электронном виде, и этот показатель продолжает расти. Это означает, что большинство пассажиров уже привычно проходят весь путь покупки — от выбора маршрута до оформления — без кассы и бумажного документа. Для РЖД это создаёт основу для расширения услуг в мобильной среде: если билет и документы уже "в телефоне", логично добавлять туда и поддержку поездки.

Фактически, РЖД строит цифровую модель обслуживания, где поездка начинается задолго до платформы. Новый сервис доставки багажа и встречи пассажиров должен дополнить эту модель и снизить нагрузку на самого клиента, особенно в поездках с большим количеством вещей или в сложных пересадках.

Экосистема услуг и "умное" приложение: что уже работает

В электронном формате пассажирам доступна не только покупка билетов, но и целая экосистема дополнительных услуг. Среди них — перевозка домашних животных (как с владельцем, так и без), отправка автомобилей, заказ питания, доставка еды к поезду, бронирование отелей и экскурсий. РЖД фактически превращают приложение в единый сервисный центр, где можно собрать поездку "под ключ" и подключить дополнительные опции.

Параллельно компания продолжает работу над запуском Единой системы управления взаимоотношениями с пассажирами (ЕСУВП). По словам Колесникова, уже сейчас приложение "РЖД пассажирам" отправляет напоминание об отправлении поезда за час, указывая путь и нумерацию вагонов. Во время поездки автоматически открывается раздел "В поезде", где отображается полезная информация — о длительных стоянках, достопримечательностях по маршруту и других деталях. Всё это дополняет стратегию РЖД: цифровой сервис должен сопровождать пассажира от подготовки к поездке до её завершения.